Ford a jeho evropská střední i těžká nákladní vozidla

Ford Model TT, který byl uveden v létě roku 1917 a vycházel z osobního typu Model T, od nějž se odlišoval především delším rozvorem náprav a robustnějším rámem, je dnes samotnou automobilkou uváděn jako první v dlouhé linii jejích užitkových vozidel a rovněž jako přímý předek jejích pick-upů.

Ford Model TT se stal prvním vozem značky s nosností do jedné tuny. Na základní podvozek si zákazníci mohli přiobjednat korbu a vozit tak nejrůznější zboží od dopisů až po pohonné hmoty. Model TT byl nejprve uveden na americký trh, ale mnoho se jich vyrobilo i v Evropě, v britském Manchesteru, kde výroba tohoto modelu skončila v roce 1927.

Následně se vývoj užitkových vozidel značky Ford na evropské půdě vydal podobným směrem jako ve Spojených státech amerických. Ve Velké Británii i Německu se nejprve jednalo o vozy, které vycházely z techniky osobních vozů a během třicátých a čtyřicátých let u obou divizí vznikly i jejich vlastní střední a těžké nákladní vozy. V případě Velké Británie byly užitkové vozy nabízeny i pod značkou Fordson, produkující především traktory.

Ford Thames Trader

Ve druhé polovině padesátých let byla ve Velké Británii na zdejší trh uvedena modelová řada Thames Trader, zahrnující dvounápravová nákladní vozidla s nosností od dvou do sedmi tun, k jejichž pohonu byly využívány zážehové i vznětové čtyřválce a šestiválce.

Ford Thames Trader vyráběný v letech 1957 až 1965 byl výsledkem vlastního vývoje britské divize Ford Motor Company. Pro verze s nižší nosností byl určen rozvor náprav 2997 mm a 3505 mm, zatímco vozidla s vyšší nosností byla k dispozici s rozvory náprav 3861 mm, 4064 mm a 2704 mm. K dispozici byla i provedení se sníženým rámem pro montáže speciálních nástaveb.

Charakteristickým rysem modelové řady Thames Trader byla kabina s velmi krátkou přídí a prostorem pro posádku umístěným přímo nad přední nápravou, což bylo ve druhé polovině padesátých let pro evropské nákladní vozy netradiční řešení.

V roce 1962 se i proto v rámci modernizace vedle vozidel s touto kabinou objevila i provedení Thames Trader NC s klasickým řešením kabiny za přední nápravou a dlouhou kapotou motoru, převzatým z německých užitkových vozidel Ford FK. Ta se pak po ukončení výroby modelové řady Thames Trader v roce 1965 transformovala do K-Series a její výroba probíhala vedle produkce nové bezkapotové D-Series.

Ford Thames Trader

Ford D-Series

Ford ve Velké Británii pokračoval ve vývoji vlastní modelové řady středně těžkých nákladních vozidel. Výsledkem tohoto vývoje se staly modely D-Series, které byly uvedeny na trh v roce 1965 a v nabídce značky přímo nahradily řadu vozidel Thames Trader, zatímco německá modelová řada FK skončila na počátku šedesátých let bez přímého nástupce.

Ford D-Series vstoupil na trh s podobně širokou paletou provedení dvounápravových podvozků jako jeho předchůdce a v následujících letech se nabídka dále rozšiřovala. Vedle dvounápravových podvozků byly díky tomu k dispozici i třínápravové s vyšší nosností.

Paleta pohonných jednotek D-Series nabízela přímo pro tuto modelovou řadu vyvinuté vznětové motory v podobě čtyřválce o objemu 3,97 l a šestiválců s objemy 5,42 l a 5,95 l, disponující výkony od 61 do 94 kW. Vedle vlastních motorů značky Ford byly v nabídce i vznětové motory značky Cummins a pro mimoevropské trhy byly k dispozici i zážehové motory s výkony do 110 kW.

Ford v případě modelové řady D-Series, nabízené v letech 1965 až 1981, vsadil na moderní koncepci bezkapotové kabiny, usazené před a nad přední nápravou a pohonnou jednotkou. Přes svou nepříliš velkou výšku byla podlaha v interiéru téměř rovná, za což D-Series vděčí motoru nakloněnému v úhlu 45 stupňů od podélné osy vozu. Přístup k motoru byl umožněn po odklopení celé kabiny směrem vpřed.

Ford D-Series

Ford Transcontinental

Vlajkovou lodí v podobě největších a nejtěžších užitkových vozidel značky Ford pro evropský trh se stala v polovině sedmdesátých let dvacátého století modelové řada Transcontinental, která byla vyvinuta v Essexu ve Velké Británii.

Ford Transcontinental je dnes odborníky označován za mistrovské spojení prvků z vlastního vývoje s komponenty od externích dodavatelů. Rám vozidla byl usazen na nápravách Rockwell a v jeho přídí byl uložen motor z nabídky značky Cummins, který spolupracoval s převodovkou Fuller a nad tím byla usazena kabina, jejíž skelet pocházel od francouzského výrobce nákladních automobilů Berliet.

Modelová řada Transcontinental vynikala robustní stavbou a pozitivně hodnoceny byly i její prostorné kabiny nebo pohonné jednotky v podobě 14litrových vznětových šestiválců Cummins s výkony do 258 kW, vynikající hospodárnosti provozu. Negativem byla naopak hmotnost vozidel, snižující jejich nosnost.

Ford Transcontinental s charakteristicky hranatou a vysokou kabinou byl vyráběn v letech 1975 až 1984 v Holandsku, Anglii a posléze v Belgii. Celkem mělo vzniknout 8735 exemplářů těchto těžkých nákladních vozidel, určených především pro silniční dopravu.

Ford Transcontinental

Ford Cargo

Ford si pro osmdesátá léta dvacátého století připravil novou modelovou řadu středně těžká vozidla v roce 1981 ji představil pod jménem Cargo. Zcela nově vyvinutá vozidla zaujala i mimo užitkových vozidel a to především díky designu své kabiny, za jehož návrhem stál Patrick Le Quément, který je podepsán i pod vzhledem modelové řady Sierra a také první generací modelu Renault Twingo.

Ford Cargo uspěl i u odborníků a byl oceněn titulem International Truck of the Year 1982. Mezi charakteristické prvky první generace této modelové řady, patřil mimo jiné i skleněný pás v přední části dveří, umožňující lepší výhled řidiči do stran. Kabina byla nabízena ve dvou délkách jako krátká denní a prodloužená s lůžkem pro odpočinek řidiče.

Původně byl Ford Cargo nabízen s tonáží 28 t a 32 t, ale po ukončení výroby modelové řady Transcontinental byla k dispozici i 38tunová verze. K pohonu byly využívány vznětové motory Perkins nebo Deutz a pro nejtěžší verze byly určeny pohonné jednotky značky Cummins.

Ford ve druhé polovině osmdesátých let ukončil v Evropě své aktivity v oblasti vývoje a výroby nákladních automobilů. Výrobu převzalo Iveco, které původní Cargo nabízelo následně pod značkou Iveco-Ford a nakonec jej nahradilo v první polovině devadesátých let svou modelovou řadou Eurocargo.

Ford Cargo ve své původní podobě sice Evropu opustil, ale nadále byl vyráběn v Turecku, Brazílii, Argentině a Venezuele. Na počátku jednadvacátého století se v Turecku dočkalo Cargo kompletního přepracování a v roce 2003 se představilo s novým designem. K dispozici pak bylo v široké řadě provedení.

Nejnovější generace modelové řady Cargo pak byla uvedena v roce 2011 a v současnosti je opět nabízena i na evropském trhu, kam míří vozidla z turecké výroby. Na českém trhu jsou aktuálně k dispozici silniční tahače, rozvážková vozidla a stavební řada, zahrnující sklápěče a domíchávače.

Ford Cargo ve své současné podobě nabízí široký výběr kabin i podvozků s konfiguracemi 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 a 8x4. Nabízená vozidla jsou osazena 12,7litrovým vznětovým motorem Ecotorq s výkonem 309 a 353 kW, případně devítilitrovým naftovým šestiválcem s výkonem 243 kW. Splňují emisní normu Euro 6 a spárovány jsou s automatizovanými nebo manuálními převodovkami ZF.

Ford Cargo

Ford Motor Company, Autowp.ru, Wheelsage.org, Auto.cz