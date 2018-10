Ford F-Max 1850T získal ocenění International Truck of the Year 2019

Titul International Truck of the Year je udělován od roku 1977 a jeho prvním držitelem byl Seddon Atkinson 200. O letošním vítězi rozhodovala odborná porota složená z 23 motoristických novinářů zastupujících 23 specializovaných magazínů z celé Evropy.

Porota při výběru nejlepšího nákladního automobilu zohledňuje inovace, ekonomiku provozu, dopad na životní prostředí, bezpečnost a v neposlední řadě i pohodlí řidičů na jejich dlouhých cestách.

Letošní vítěz Ford F-Max 1850T měl na svém kontě celkem 126 bodů. Druhé místo získala Scania pro modelové řady L a P, zatímco na třetí pozici skončila společnost Volvo Trucks s vozidly modelových řad FH/FM s motory na LNG.

Pro značku Ford se jedná již o druhé ocenění International Truck of the Year 2019, protože to první pro ni získala modelová řada Cargo na rok 1982.

Porota v případě nového modelu F-Max 1850T ocenila její výkonné a zároveň hospodárné pohonné ústrojí spolu s prostornou a ergonomicky dobře řešenou kabinou pro dálkovou dopravu. Příznivé hodnocení se týkalo i platformy ConnecTruck pro připojení vozu.

Titul International Truck of the Year 2019 převzal Haydar Yenigün, generální ředitel společnosti Ford Otosan, od předsedy mezinárodní poroty Gianenrica Griffiniho.

Ford F-Max 1850T, který oplývá prostornou, 2,5 m širokou kabinou s maximálním komfortem a bohatou standardní výbavou je poháněn motorem Ford Ecotorq o výkonu 368 kW (500 k) a točivým momentem 2500 N.m. I přes to, že proti původnímu modelu se kabina poněkud, má vynikající aerodynamické parametry, které mj. přispívají k nižší spotřebě cca o 6 % oproti modelu 1848T.

V České republice se začne Ford F-Max 1850T prodávat ve druhém čtvrtletí roku 2019.