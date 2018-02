Ford Focus kombi 1.6 Ti-VCT vs. Kia Cee´d SW 1.4 CVVT – Souboj kombíků do 350.000 Kč!

Seznam kapitol Dojem, cena a výbava Prostor a pohodlí Motor, jízda Závěr

Těším se na srovnání focusu a cee´du, před týdnem jsem si objednal vámi testovanou verzi fordu, snad to byla dobrá volba… To nám napsal pan Musial, poté co si v minulém čísle přečetl, co chystáme. Podobných e-mailů či dopisů, které kvitují testy levnějších vozů v nižších výbavách, přichází hodně. Věřte, že se vám snažíme vyhovět. Jenže přesvědčit automobilky, aby do své flotily zařadily kromě „plných náloží“, „fullů“ a „topů“ i něco lidovějšího, je často nemožné.

O to větší radost máme, že se nám po dlouhém úsilí povedlo sehnat dvě dealerská auta v nejnižších výbavách a ukázat, jak vypadá verze „cena od“. U obou vozů se navíc zdají použitelné a lidé je kupují. Pokud vás tedy nebaví číst o neustále propagovaných SUV a vytýkáte nám přespříliš škodovek, zde přinášíme srovnávací test Kie Cee´d SW 1.4 CVVT a Fordu Focus kombi 1.6 TiVCT – poctivých kombi s poctivými atmosférickými čtyřválci za velmi zajímavou cenu.

Kdo je tu nejlevnější…

V nižší střední třídě je situace taková, že pod 300.000 Kč pořídíte jen několik málo hatchbacků ( Fiat Tipo , Kiu Cee´d a Škodu Rapid ), pro rodinné účely však daleko lépe poslouží kombík. Zde lze mít za necelých 330.000 Kč opět tipo a také Focus Kombi, který se nabízí za cenu krátké verze. Jestliže jsme Ford kritizovali za vysokou cenu fiesty (od 299.990 Kč) a ecosportu (od 399.900 Kč), tohle je naopak skutečná cenová bomba, která se s novou generací určitě opakovat nebude.

Konkurovat takové nabídce zcela nedokáže ani jinak cenově tradičně atraktivní Kia Cee´d SW. Ta stojí minimálně 344.980 Kč. S požadovanou výbavou dle Světa motorů, která slouží pro cenové srovnání vozů, se však rozdíl od dvou levnějších konkurentů sníží. U kie se totiž již v základní specifikaci nachází telefonování s bluetooth, ve focusu i tipu se za něj připlácí. Zde se zaměříme na to, jak se žije se základní verzí, s čím se musíte smířit a co případně oželet.

Výbava, kterou (ne)čekáte

Pohled do ceníků potěší. Člověk, který si kupoval nové auto před dvaceti lety, možná dokonce zaplesá. Vždyť tehdy by za podobné peníze nepořídil ani dobře vybavenou Felicii Combi. Výbava GLX s motorem 1.3 MPI stála minimálně 315.900 Kč, ale za dvojici airbagů, klimatizaci, ABS, elektrická přední okna a rádio jste připlatili dalších 76.900 Kč.

Dnes v případě focusu i cee´du najdete běžné komfortní a bezpečnostní prvky i v základní výbavě. U obou vozů se můžete spolehnout na čelní, boční i hlavové airbagy, stabilizační systém, manuální klimatizaci, rádio s CD a USB, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka, palubní počítač nebo dálkové centrální zamykání.

Buďte cool

V případě kie byla předmětem testu základní výbava Comfort, která je však dražší než akční model Cool. Ten tedy vypadá lépe než vůz na fotkách. Stejně jako focusu mu nechybí ani kožený multifunkční volant a německého soka překonává zmiňovaným voláním bluetooth, mlhovkami a diodovou technikou denního svícení.

U fordu si toto lze dopřát sadou Style (LED, mlhovky, zadní zatemněná okna a úprava jasu přístrojů) za 6900 Kč a lepším rádiem s bluetooth za 12.000 Kč, s nímž dostanete i větší displej nebo hlasové ovládání. Oproti kie má focus vždy vnitřní chromované kličky. Ceny vozů se po dorovnání výbavy liší opravdu minimálně.

Ford má výhodu v široké možnosti specifikace, i k základnímu modelu si lze leccos za rozumné peníze připlatit. U kie je výbava Cool pevně přednastavená a zvolit si lze jen barvu.

Levný ≠ laciný

Snaha automobilek donutit lidi kupovat vyšší a dražší specifikace často vedla k tomu, že se základní vozy snažily vizuálně zošklivit. Vyhlášené tím byly škodovky, které ještě nedávno měly nelakovaná černá zrcátka a kliky, čirá skla a mnozí si jistě vzpomenou i na dokonale oholenou Fabii Junior . Dnes už to tak naštěstí není ani u boleslavských vozů, ani u testované dvojice. Odlišení probíhá spíše na poli multimédií a možnostech propojení s telefony, což spoustu lidí vůbec nebolí.

Zvnějšku i uvnitř působí jak ford, tak kia důstojně. Oba vozy mají měkčenou horní část palubní desky, kia navíc přední i zadní výplně dveří a nechybí jim loketní opěrka. Bytelnější a hodnotnější dojem si odnášíme z focusu, jehož interiér vypadá i po letech originálně a volant s příjemně tlustým věcem se perfektně drží. Někomu však může vadit až příliš mohutný středový panel, který spíše než řidiče utiskuje spolujezdce, a také grafika základního rádia připomínající displej rekordéru VHS.

Nenadchne, neurazí

Kia jde univerzální cestou, palubní deska se nevyznačuje přílišnou nápaditostí, je mělčí, nižší a s užším středovým tunelem. S řidičem se nesnaží navázat kontakt. Materiály, ač z velké části měkčené, působí lacinějším dojmem. Své na tom sehrává i fakt, že jednolité plochy jsou hodně velké, málo členité a chybí jim nějaký prvek, který by hegemonií fádní černé narušil.

Výhodou cee´du je větší odkládací prostor před řadicí pákou a přehlednější grafika rádia s větším displejem. Velmi dobře jsou rozmístěné i ostatní ovládací prvky včetně ztlumování podsvícení přístrojů vlevo od volantu. Tápání nehrozí ani ve focusu, ergonomie je i jeho silnou stránkou. Více se nám líbí nastavování výdechů ventilace, které mají na starosti tři tlačítka. Těmi aktivujete, zda má vzduch proudit na sklo, tělo, či nohy, nebo libovolnou kombinaci.

V cee´du si musíte otočným kolečkem vybrat z předvolených možností, a navíc při aktivaci horních výdechů se samočinně zapíná klimatizace, což není vždy žádoucí. Naopak ve focusu vysocí jedinci občas proklínají otočný ovladač světel, který trčí v levé spodní části palubní desky a při vystupování nepříjemně útočí na řidičovo koleno. Výhodou kie jsou pak automatické dojezdy předních oken dolů i nahoru. Focus je má v základní výbavě pouze při stahování, při vytahování musíte tlačítko držet.

Vylepšení moc nestojí

Ač se v testu záměrně zabýváme základními verzemi, focus ani cee´d nejsou žádné lowcostové modely a nabídka výbav je u nich pestrá. Pro ty, kteří nemají tak hluboko do kapsy, je v případě cee´du skvělou volbou místo nejlevnější verze Cool o 20.000 Kč dražší akční model Fresh. Ten navíc obsahuje elektrické ovládání zadních oken, tempomat, samočinné rozsvěcení světlometů, zadní parkovací senzory a nabízí i možnost pár dalších příplatků včetně navigace za rozumných 16.000 Kč nebo vyhřívaných předních sedadel a volantu za 8000 Kč. Ani v této výbavě si však bohužel nelze pořídit dvouzónovou klimatizaci a dešťový senzor. Tyto prvky jsou až součástí výbavy Top od 414.980 Kč. Velmi draze vyjdou xenonové světlomety, které se dodávají jen k modelu Exclusive v rámci obsáhlé sady za 110.000 Kč a ke sportovně laděné verzi GT Line za příplatek 25.000 Kč.

Focus je zajímavý především akcí kombi za ceny hatchbacku. Ta se vztahuje na základní šestnáctistovku a dále motory 1.0 EcoBoost 74 a 92 kW a také 1.5 EcoBoost 110 kW. K dispozici je však pro všechny výbavy. Dráž tak vyjdou diesely a vrcholná jednotka 1.5 EcoBoost 134 kW, na něž akce neplatí. Výhodou je možnost individuálního specifikování jednotlivých výbav, což díky různým paketům vychází cenově přijatelně (výjimkou je jen navigace, která stojí dle výbavy 31.100 až 57.300 Kč). Hodně toho lze objednat i k základnímu stupni Trend. Často to vyjde výhodněji než připlácet za Trend Plus, který se nabízí jen s motorem 1.0 EcoBoost 92 kW a stojí minimálně 405.990 Kč.