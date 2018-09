Ford láká na elektrickou novinku. Bude to Mustang na chůdách?

Americká automobilka pustila do světa první oficiální snímek připravovaného elektromobilu. Ford chtěl dokonce použít jméno Mach 1 , takové rozhodnutí se ale u fanoušků nesetkalo s pozitivním ohlasem a značka se rozhodla, že plány ještě přehodnotí.

Automobil vyobrazený na siluetě výše tak ještě nemá oficiální název, pár podrobností už jsme se ale dozvěděli. Ford kupříkladu potvrdil, že půjde o crossover a na trhu jej máme očekávat v roce 2020. Modrý ovál si stanovil cíl v dojezdu na jedno nabití. Věří, že nový model může urazit až 480 kilometrů.

Pokud se název Mach 1 setkal s negativními ohlasy, je poněkud překvapivé, že se Ford nebojí inspirovat design automobilu právě Mustangem. Fanoušci legendárního sporťáku se obávají, že crossoveru se bude snažit vytěžit ze slávy automobilu co nejvíce a půjde tak o jakýsi Mustang na chůdách. Na finální design si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Na druhou stranu by to nebylo poprvé, co by Ford s Mustangem zkusil nějaký experiment. Příkladem jednoho takového kroku budiž sedmdesátá léta a Mustang II, který Modrý ovál očesal o naštvanou příď a vedle všech ostatních kousků této modelové řady dnes vypadá jen jako chudý příbuzný.

Na druhou stranu je ale třeba uznat, že auto se tehdy prodávalo jako teplé housky na krámě a dnes to Ford hodnotí jako vůz, jenž byl „ve správný čas na správném místě“. Uvidíme, jestli podobně šťastný osud čeká i připravovaný elektromobil…