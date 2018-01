Ford Mustang v podobě slavné Eleanor je zpět! Kolik stojí?

Eleanor, jejímž základem je Ford Mustang modelového roku 1967 s karoserií typu fastback není třeba příliš představovat, ale společnost Fusion Motor Company z Los Angeles již tak slavná není. Tato firma se věnuje především prodeji exkluzivních automobilů a rovněž nabízí i jejich kompletní úpravy přesně podle představ jejich majitelů.

Vysoká kvalita práce Fusion Motor Company má stát za skutečností, že právě tato firma získala od Denise Halicki koproducenty Gone in 60 seconds z roku 2000 a manželky autora původního snímku ze sedmdesátých let práva k použití jména Eleanor na svých replikách slavného filmového auta.

Fusion Motor Company v současnosti nabízí stavbu Eleanor za využití původních karoserií Ford Mustang fastback modelových roků 1967 a 1968 v kombinaci s moderními komponenty.

Pod kapotou je tak standardem atmosférický pětilitrový osmiválec Ford Coyote v úpravě Roush s výkonem 316 kW (430 k), ale na přání jsou k dispozici i výkonnější motory a vrcholem nabídky je osmiválec Roush se vstřikováním paliva a přeplňováním kompresorem, který disponuje nejvyšším výkonem 551 kW (750 k).

Standardní převodovkou je pětistupňový manuál Tremec, který může být nahrazen šestistupňovou manuální skříní stejné značky a v nabídce nechybí ani automatické šestistupňové převodovky.

Podvozek využívá vpředu nezávislého zavěšení kol s pomocným rámem, zatímco vzadu je tuhá náprava. Brzdový systém je osazen 13palcovými kotouči v kombinaci se šestipístkovými třmeny. Kontakt s asfaltem mají na starosti 17palcová kola.

Karoserie Eleanor od Fusion Motor Company může svým barevným provedením plně odpovídat filmovému originálu, ale k dispozici jsou i další barevné kombinace a kupé může být například černé, červené, modré, žluté nebo bílé.

Interiér se sice tváří jako z druhé poloviny šedesátých let, ale své posádce díky klimatizaci, elektrickému ovládání oken i zámků dveří a modernímu multimediálnímu systému poskytuje stejný komfort jako moderní Ford Mustang.

Fusion Motor Company nabízí svou licencovanou Eleanor za ceny od 189.000 amerických dolarů (zhruba 4.045.000 Kč). Stavba vozu podle představ budoucího majitele pak zabere zhruba šest měsíců.

Gone in 60 seconds (1974)

První Gone in 60 seconds z roku 1974 má na svědomí kaskadér H.B. Halicki (1940-1989), který si vytvořil roli přímo pro sebe. Halicki byl scénáristou, režisérem, producentem a hrál i hlavní postavu.

Hlavní hrdina filmu ze sedmdesátých let Maindrian Pace (H.B. Halicki) je navenek slušný obchodník s automobily, který ale zároveň vede skupinu profesionálních zlodějů aut. Jednoho dne dostane zakázku na dodávku 48 osmi aut do pěti dnů. V seznamu je vedle luxusních limuzín a drahých sportovních aut i jeden tahač Freightliner.

Hlavní hvězdou byl samozřejmě Ford Mustang. V tomto případě se jednalo o sériový Mach 1 z roku 1973 ve žlutém laku. Ten byl spolu s Halickim za volantem a smečkou policejních aut aktérem závěrečné honičky dlouhé 34 minut a označované za nejdelší automobilovou honičku v historii filmu.

Fanoušci prvního Gone in 60 seconds jsou většinou ochotni uznat, že první polovina filmu je trochu slabší díky hereckým výkonům, ale nedají dopustit na závěrečnou honičku. Ta je natočena bez triků a její součástí je i skutečná nehoda, která nebyla v plánu a Halicki při ní narazil s Mustangem do sloupu veřejného osvětlení.

Během natáčení bylo zničeno celkem 93 automobilů a H.B. Halicki se několikrát vážně zranil. Například závěrečný skok dlouhý 39 metrů a provedený bez triků pro něj představoval zhmožděnou páteř.

Gone in 60 seconds (2000)

V případě snímku z roku 2000 musel hlavní hrdina, kterým je bývalý slavný zloděj aut, během 72 hodin ukrást rovných 50 aut. Pro zvýšení dramatičnosti snímku a zajištění dostatečné motivace, drží drsný gangster jako rukojmí bratra hlavního hrdiny a vyhrožuje jeho likvidací.

V hlavní roli tohoto filmu se představil Nicolas Cage a tvůrcům filmu se podařilo přitáhnout diváky do kin i díky lákavým ukázkám s řadou supersportů, mezi nimiž nechyběl ani Jaguar XJ220. Většina z nich si ale moc nezajezdila.

Stejně jako v originálu z roku 1974 i zde byla vrcholem filmu závěrečná honička. Ta se sice nemůže pochlubit svou délkou a většina diváků jí nemůže odpustit extrémní skok, ale na druhou stranu pomohla na svět zcela novému typu upraveného Mustangu.

Původní Mach 1 modelového roku 1973 v tomto filmu nahradil náležitě upravený Ford Mustang modelového roku 1967, představující výjimečný exemplář Shelby GT500. Tento vůz kódové označení Eleanor proslavil mnohem více než jeho předchůdce.