Získal třináct bodů do šampionátu a současně se stal nejlepším jezdcem značky Cupra.

Fulín startoval ve slovenském závodě na divokou kartu, což představovalo hmotnostní handicap dvaceti kilogramů ve voze na celý víkend. Na šestikilometrové trati s dlouhými rovinkami to představovalo v závodech citelný hendikep, který samotný jezdec odhadl minimálně na tři desetiny sekundy ztráty.

Seriál WTCR vznikl před letošní sezonou sloučením mistrovství světa cestovních vozů (WTCC) a mezinárodním šampionátem TCR. V každém závodě startuje čtyřiadvacet jezdců a navíc dva na divokou kartu, což byl na Slovensku případ Petra Fulína a domácího jezdce Andreje Studeniče. Tento jednorázový start přijde účastníka na 10.000 eur. Každý podnik WTCR se skládá ze dvou kvalifikací a tří závodních jízd.

Víkend začal pro Fulína patnáctým místem v úvodním závodě, ale ve druhém závodě se mu už tolik nedařilo. Po kontaktu se soupeřem musel zastavit v boxech a dojel na 21. místě. Všechno si vynahradil v závěrečném vystoupení. Do něj startoval z 16. pozice s nadějí, že se pokusí co nejvíce přiblížit nejrychlejší desítce. Když však došlo ve třetí zatáčce úvodního kola k hromadné kolizi šesti vozů a následně vyjel safety car, polepšil si Fulín rázem na devátou pozici.

Z té se ve druhé polovině závodu dokázal díky profesorské jízdě postupně propracovat až na pátou příčku. Západočeský jezdec nejprve zdolal mimo jiné ostříleného nizozemského borce Toma Coronela s Hondou a následně i dva jezdce Alfy Romeo Kevina Cecona a Fabrizia Giovanardiho. Svým výkonem zastínil nejen Andreje Studeniče, ale také dalšího slovenského jezdce Maťa Homolu, který je stálým účastníkem šampionátu a dokonce už jeden závod vyhrál.

„Myslím, že můžu být právem nadšený. Je třeba to vnímat, že jsem vstoupil do rozběhnutého seriálu nejlepších jezdců cestovních vozů na světě. Člověku chybí zkušenosti, jak fungují gumy, jakou má volit strategii v kvalifikacích. Kvalita směsi používaných pneumatik je odlišná než ta, na kterou jsem byl zvyklý. Navíc auto se ve srovnání s loňským modelem chová daleko nervózněji, je těžší a jezdec s ním musí v zatáčkách více bojovat. Dva tréninky jsme řešili problémy s brzdami a nakonec musel být vyměněný celý brzdič. V sobotu se objevily potíže se škrticí klapkou, což se projevilo na výkonu auta. Nakonec jsem byl v kvalifikaci šestnáctý, čtyři desetiny od desátého místa. Přišla však závěrečná jízda a tu jsem si náležitě užil. Je nutné říci, že mi hodně pomohl úvodní karambol, ale pak jsem dokázal úspěšně absolvovat několik soubojů, které byly tvrdé, na hraně. Velký dík patří našemu malému, ale pracovitému týmu. Vždyť kolem nás je spousta mistrů světa, opravdová extratřída a vybojovat v téhle našlapané konkurenci páté místo hned při premiéře, to potěší. Současně mám také radost, že se dařilo s touhle elitou držet krok, co se týká závodní rychlosti,“ shrnul své dojmy Petr Fulín na konci závodního víkendu.

Jeho radost povýšil ještě jeho nejstarší syn Petr, který startoval jako člen týmu Fulin Race Academy na německém okruhu Laustizring v seriálu Octavia Cup. V jednom ze závodů dojel na skvělém druhém místě za lídrem tohoto seriálu Tomášem Pekařem.

1. Tarquini (Itálie/Hyundai i30 N TCR) 202; 2. Muller (Francie/ Hyundai i30 N TCR) 199; 3. Michelisz (Maďarsko/ Hyundai i30 N TCR) 176; 4. Erlacher (Francie/Honda Civic TCR) 171; 5. Vernay (Francie/Audi RS3 LMS) 166; 6. Björk (Švédsko/ Hyundai i30 N TCR) 164; 7. Oriola (Španělsko/Cupra TCR) 154; 8. Guerrieri (Argentina/Honda Civic TCR) 134; 9. Huff (Velká Británie/Volkswagen Golf GTI TCR) 130; 10. Comte (Francie/Peugeot 308 TCR) 109; … 15. Homola (Slovensko/Peugeot 308 TCR) 38; 22. Fulín (ČR/Cupra TCR) 13.