GTI párty: Jak jsem na okruhu okusil ostré volkswageny, ale auto snů projel až na přilehlé okresce

Za hranice ve většině případů míříme testovat horké automobilové novinky, poslední akce s Volkswagenem ale byla trochu jiná. Hlavními taháky tu totiž byly ikony sportovní rodiny GTI, se kterými jsme už měli tu čest. Během mezinárodních jízd jsme projeli up! GTI Golf GTI Performance nám závěrem loňského roku dělal společnost během tradičního testovacího týdne. O pár týdnů později jsme jej pak postavili i do srovnáváku

Přesto jsem se na akci hodně těšil. Nejen na to, že budu mít možnost přesedat z jednoho auta do druhého a bezprostředně si je porovnat, ale velkým lákadlem bylo i celé dopoledne strávené s těmito automobily na okruhu nedaleko sluncem vyhřáté Málagy. A ještě jedna věc: v koutku duše jsem doufal, že kromě horkých novinek tu k vidění budou i starší „gé-té-íčka“, hlavně pak čtyřočko druhé generace, pro které mám sakra velkou slabost…

Připomenutí univerzálu

Pojďme ale postupně. Celá akce odstartovala tradiční cestou z letiště, odkud jsme si mohli vybrat kterýkoliv kousek z GTI rodiny. Nakonec jsme s kolegou sáhli po Golfu GTI Performance. Já si po několika měsících alespoň mohl připomenout, jak fajn tohle auto vlastně je. Už v prosinci jsem si pochvaloval jeho všestrannost, kdy vůz plní nejen roli rodinného společníka, ale i dostatečně odvázaného hot hatche. Na testovacím kousku mi vadila snad jen vzhledová usedlost, jenže tentokrát nevýraznou vínovou nahradila křiklavá červená a hurá, Golf vypadá zase o kousek lépe.

Na výběr jsou obě převodovky, my volíme šestistupňový manuál, jenž je párován s dvoulitrovým TSI o výkonu 180 kW a 370 N.m točivého momentu. Z klidu na stovku auto zrychluje 6,2 sekundy a pokračovat lze na maximální rychlost 250 km/h. Bonbonkem je pak třídveřové provedení, které je na českých silnicích k vidění podstatně méně.

Naše trasa má jen pár desítek kilometrů. Golf GTI Performance dostal digitální přístrojový štít, ale na rozdíl od nového Pola či T-Rocu stále ještě umí zobrazit mapu navigace mezi budíky i na displeji infotainmentu zároveň. Zas a znovu se přesvědčuji, jak univerzální umí Golf být. Proplétáme se uličkami Málagy, sem tam si vystojíme nějakou tu kolonu. Byť sedíme v hot hatchy, nejde o nic nepříjemného. Vhod přišel ekonomický režim, ve kterém je charakter pohonné jednotky značně utlumen a GTI se chová jako docela obyčejné auto.

Městem naštěstí projíždíme jen chviličku, po pár kilometrech už jsme na okreskách a můžeme se pustit do toho „sportování“. Měním jízdní režim na ostřejší, podřazuji a vydávám se vstříc klikatým serpentinám. Silnice kolem Málagy jsou kouzelné. Hladká vozovka, minimální provoz a spousta prostoru pro dovádění. S autem typu Golf GTI je to jedna radost. Vůz umí brilantně zrychlovat, má příjemný sportovní zvuk a oddaně se vrhá do zatáček. Tomu pomáhá i prvek, jenž má GTI Performance oproti GTI navíc. Jde o elektronicky řízenou mechanickou uzávěrku diferenciálu (VAQ), která pomáhá autu s efektivnějším zatáčením. Součástí testovaného exempláře byl i adaptivní podvozek DCC, jenž je na našem trhu k dispozici za příplatek 25.900 Kč. Pokud se s autem na poslepovaných českých okreskách cítíte nekomfortně, vyrazte do okolí Málagy! Určitě nebudete litovat.

Závěrem opět volíme klidnější tempo a pozvolna míříme do hotelu. Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako šťastné, protože těsně před cílem na ukázněnost novinářských posádek dohlížela místní policie. A někteří na to doplatili…

Hurá na Circuito Ascari Resort!

První den nebylo kam spěchat, to největší dobrodružství nás totiž čekalo až následující dopoledne. Z hotelu jsme se vydali do nedalekého Circuito Ascari Resort, kde už budeme moci ždímat schopnosti všech GTI na maximum. Akce na okruhu (vzdáleném od hotelu necelou hodinku) startuje v osm, takže jsme si museli přivstat. Tentokrát se svezeme Polem GTI. I v něm je usazen dvoulitr, tady vyladěný na 147 kW a 320 N.m točivého momentu. Díky menší hmotnosti je ale obdobně svižné jako větší Golf, akcelerace na stovku mu trvá 6,7 sekundy a umí jet až 237 km/h.

Musím říct, že tohle auto (kombinující čtyřválec s DSG) mě bavilo ještě o kousek více než v Golf. V zatáčkách působí hravěji a vedle Golfu je to takový zlobivější mladší brácha. I Polo ale může být důstojným parťákem pro každodenní soužití. Podvozek má sice tužší charakter, ale navzdory osmnáctipalcovým kolům je jízda příjemná a pohodlná. A ať už zrychlujete z místa či pružně, v přímém směru byste rozdíl oproti Golfu snad ani nepoznali. Jo, tohle auto má něco do sebe!

Čas ale neúprosně běží a my s kolegou máme rezervu tak akorát na to, abychom se v polovině cesty vyměnili. Na okruhu přijíždíme jako jedni z prvních, i tak už na nás ale zbývá jen několik volných okének v rámci dopoledního harmonogramu. Rychle se zapisuji na workshop s řízením a následně okruhové hrátky, „taxi“ jízda s bestií v podobě Golfu TCR už je beznadějně vybrána, alespoň v časech, které vzhledem k našemu odpolednímu odletu připadají v úvahu. Jo a ještě jedna věc, jsou tam! Ta stará „gé-té-íčka“ v čele s bílou jedničkou a dvojkovým čtyřočkem na opačné straně pitlane opravdu stojí a zdá se, že je možnost se s nimi i svézt. Tak uvidíme…

GTI párty

Osmá hodina padla a první posádky se vydávají vstříc traťovým zážitkům. V mém případě je na řadě nejprve „handling“, pro nějž je z kuželek utvořena maličká trať hned vedle okruhu. Nejprve dostávám příležitost s upem! GTI, v němž za celou akci sedím vůbec poprvé. Jen pro připomenutí: drobečka pohání litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW a 200 N.m točivého momentu. Akcelerace na stovku za 8,8 sekundy a maximálka 196 km/h. Na papíře to sice nejsou čísla, ze kterých byste se posadili na zadek, ale už o pár minut později dávám za pravdu kolegům, kteří si nejostřejší up! po prvních jízdách nemohli vynachválit.

S chutí se vrhám mezi kuželky. Z počátku příliš horlivě, takže sem tam nájezd trochu přestřelím. Tady pociťuji že do dospělého Golfu i menšího Pola má up! stále hodně daleko. I tak je to ale zábavný dopravní prostředek. Když mu nebudete úplně šlapat na krk, ale volíte rozumnou svižnou jízdu, proplétá se nástrahami testovací tratě hbitě a s grácií. Po několika kolečkách měníme up! za Polo. A tady už je rozdíl propastný. Polo najednou není malý zlobivý brácha, ale dospěle působící auto. Do zatáček se vrhá s nadšením, skvěle zatáčí a na výjezdu zatraceně rychle akceleruje. Mnohem, mnohem větší zábava! Nemyslete si, že by s upem nemohla být sranda. Namísto odpovědi na zábavné hot hatche jde však spíše o ostré zpestření maličké modelové řady VW. A tuto úlohu plní na jedničku!

Druhou disciplínou už je samotná jízda po okruhu. Opět dostávám do rukou Golf GTI Performance a za instruktorem sedícím v „erku“ vyrážíme z boxů na závodní trať. Nemáme sice úplnou volnost, úvodní auto nám ale dává dostatek prostoru, abychom tu Golf pořádně potrápili. Některé pasáže tratě jsou navíc poměrně náročné, takže si nejprve dáváme jedno dvě kolečka na rozehřátí a poznání ideální stopy. Poté už nasazujeme ostřejší tempo, na brzdy jdu vždy o kousek později a zatáčky se snažím projíždět co nejefektivněji. I tady si Golf vede velmi dobře, oddaně ve vysoké rychlosti krouhá jednu zatáčku za druhou, překonává náročnou pasáž se stoupáním a pod plným plynem za příjemně bouřlivé akustiky sviští cílovou rovinkou. Parádní půlhodinka, ale pro sžití se s tratí a vozem by to přeci jen chtělo podstatně více času. S okruhovými jízdami mám jen minimum zkušeností, takže cítím, že zejména v hledání ideálního brzdného bodu mám ještě pořádné rezervy. Jízdní stopa se sice každým kolem zlepšuje, ale fascinuje mě, kolik koncentrace ostrá jízda po řidiči vyžaduje. Když jsem pak z auta vylezl, připadal jsem si, jako bych právě z fleku zaběhl desítku.

Video

When Dreams Come True

To by byly vyčerpávající desítky minut na závodním okruhu, ale co s tím čtyřočkem MK2 , které je ozdobou okruhového rezortu? Nebudu vás napínat, povedlo se! Nebylo to ale vůbec snadné. O staré Golfy byl mezi novináři velký zájem, třeba jedničku si první zájemce vzal v osm a volná by byla až po obědě. Dvojka už, naštěstí pro mě, byla o něco menším středem pozornosti, takže jsem si mezi svými dvěma okruhovými sloty vzal klíčky a jel si užít pár dalších minut.

Hodně lidí se mě ptá, co se mi vlastně na druhé generaci Golfu tak moc líbí. Zcela subjektivně odpovídám, že je to hlavně design. Auto vypadá skvěle, jako by za ty roky vlastně vůbec nezestárlo. Ikonické čtyřočko s oznáčkem GTI je pak třešničkou na dortu. Stejně nadšený jsem i z interiéru. Hranaté tvary palubní desky, ze které na vás stříká přelom osmdesátých a devadesátých let, jsou prostě boží.

Není nač čekat, otáčím klíčkem a pohonnou jednotku uvádím v chod. Pod kapotou varianty GTI pracuje osmnáctistovka s výkonem 94 kW a 168 N.m točivého momentu. Motor spolupracuje s pětistupňovou manuální převodovkou a auto slibuje zrychlení z klidu na stovku za 9,1 sekundy, přičemž lze dosáhnout maximální rychlosti až 200 km/h. Celkem bylo vyrobeno 6,3 milionů kusů druhé generace, tento vznikl v roce 1991 a základní cenovka byla tehdy vyčíslena na 31.000 německých marek.

Tolik teorie, ale já se těším hlavně na praxi. Už po usednutí vám dojde, jak moc se všechno za posledních pár let změnilo. V Golfu MK2 si přijdu utiskovaný více než v maličkém upu. Není divu, vždyť nové Polo před nedávnem vyrostlo na úroveň Golfu třetí a čtvrté generace. Volkswagen svá historická GTI vymazlil, takže vypadají opravdu jako nová. Výrazný červený exteriér se čtyřokou maskou doprovází nádherný interiér, překvapivě pohodlné sedačky a krásná palubovka.

Hodně lidí mi říkalo, že po jízdní stránce nelze očekávat zázraky. A vlastně je to pravda. Dvojkový Golf na hladkých silnicích funguje dobře, na těch rozbitých už ale pocítíte nepříjemné rány od podvozku. Také odhlučnění není zrovna ideální, do kabiny proniká hodně hluku od motoru i kol. I přes celou řadu nedostatků ale zažívám pocit štěstí, protože vlastně sedím v autě svých snů. Není to čistokrevný devadesátkový sporťák, ale spíše auto, které k běžné jízdě dá něco navíc a ještě výborně vypadá. I když starý Golf není reklamou na komfort, po vystoupení si uvědomíte, že jeho největší přednost je někde úplně jinde. V designu, který za více než čtvrt století nedokázal zestárnout. A troufám si tvrdit, že ani jen tak nezestárne…