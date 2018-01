Harley-Davidson startuje nejrozsáhlejší ročník soutěže stavitelů Battle of the Kings

Harley-Davidson zahajuje již 4. ročník soutěže dealerských přestaveb Battle of the Kings, představující historicky nejrozsáhlejší ročník, do nějž se celkově zapojí přes 200 dealerství značky po celém světě.

V rámci Battle of the Kings budeme mít letos poprvé možnost seznámit se s uměním customizace, nápady a kreativitou dealerů motocyklů značky Harley-Davidson například i z Japonska, Austrálie nebo Mexika. Zároveň, letos poprvé mají dealeři největší variabilitu v rámci výběru svého tzv. čistého plátna, tedy základního sériového motocyklu pro přestavbu, kdy mohou volit ze sedmi modelů, zahrnující kompletní řadu Dark Custom, včetně nejnovějších strojů Fat Bob a Street Bob. Všechny soutěžní přestavby jsou už nyní hotovy a čeká se jen na start hlasování. To bude probíhat od poloviny ledna na speciální stránce http://customkings.harley-davidson.com/cs_CZ/. Region střední a východní Evropy letos v rámci Battle of the Kings reprezentuje 11 dealerských přestaveb z Budapešti, Tallinu, Katowic, Krakova, Štětína, Vroclavi, Lodže a Řešova. Z českých dealerství Harley-Davidson je tentokrát zapojen Hradec Králové, Plzeň a již tradičně Praha, která plánuje svoji přestavbu propojit rovněž s chystanými oslavami 115. výročí založení Harley-Davidson, konanými 5. – 8. července v Praze. Harley-Davidson Sport Glide zvládne krátké vyjížďky i cesty napříč kontinenty Battle of the Kings bude i letos rezonovat celým rokem. Oficiální start hlasování je naplánován na 15. ledna a až do 18. února bude mít široká veřejnost možnost zvolit, v rámci svého národního či regionálního kola, šest finalistů. Následně se do hlasování zapojí i odborná porota, která vybere vítěze dané země či regionu, jenž bude vyhlášen v průběhu března. Jednotliví šampioni postoupí do velkého finále, které se uskuteční v listopadu na veletrhu EICMA v italském Miláně, kde bude letošní Král customů slavnostně vyhlášen a korunován. Na svých přestavbách motocyklů značky Harley-Davidson pracovala jednotlivá dealerství od října minulého roku až do konce prosince. Vše samozřejmě s omezeným rozpočtem na úpravy, který tentokrát činili 6 000 eur bez DPH, limitovaným časem a už poněkud méně limitovaným výběrem základního modelu jakožto čistého plátna. Související Harley-Davidson Sport Glide zvládne krátké vyjížďky i cesty… Na poslední chvíli: Harley-Davidson má tipy na stylové vánoční dárky Harley-Davidson: Získejte k nové motorce řady Sportster až 32.000 Kč Papež dostal unikátní Lamborghini, půjde do charitativní dražby