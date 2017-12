Honda N-One: Retro trpaslík v novém

Honda si svoje kei cars nechává pro domácí trh, mají tedy volant na druhé straně a jejich dovoz na starý kontinent vyjma Británie postrádá smysl. Což je škoda. Jako ojetiny je koupíte třeba v Pákistánu, ale i tam jezdí vlevo. Značka se sportovní image na ni ale dbá i u nejmenší kategorie vozítek do města. Série N odkazuje na klasiku ze šedesátých let a na N-One je to vidět nejvíc. Že je retro mrtvé? Ale jděte, stačí si vzpomenout na nedávné elektrické koncepty se stylizovaným H...

N-One měla premiéru v listopadu 2011, tedy před šesti lety a dalo by se říci, že měnit vlastně není co. Navíc se jedná o stylovku stojící na okraji trhu: za tři čtvrtletí letošního roku se jich prodalo necelých 13 tisíc. Je ale pořád dost cool na to, aby vzbudila zájem klientů. Vždyť se na ni dají dokoupit i doplňky Modulo a Mugen... ale co je tedy vlastně nového? Zapracovalo se na lepší zvukové izolaci kabiny, okna dostala UV filtr a cestující můžou připojit víc mobilů, hudebních přehrávačů a tabletů, protože se zvětšil počet USB portů.

Rozšířil se ale také počet výbav na čtyři: Standard, Select, Premium a RS. Základní specifikace se od provedení před modernizací zvenčí prakticky neliší, jen přibyl chromovaný rámeček na předním nárazníku. Nejvyšší výbavové stupně Premium a RS ale dostaly ještě kolem loga vodorovné lišty. V nabídce zůstává nepřeberné množství barevných kombinací: bílá s červenou, šedá s červenou, tmavě zelená s černou, modrá s černou, oranžová s černou a další a další... Nesmí chybět růžová pro dámy!

Kola ve vyšším stupni Select už snad nemohou být více retro. Zaujme i interiér s možností dekorů z imitace hnědého dřeva, které navozují dojem luxusu. Ve spojení s hnědou střechou, stejně laděným vnitřkem a béžovou, či zelenou na karoserii nemá autíčko chybu! U Premium už najdeme přední mlhovky a doplňky z broušeného hliníku (opět jde však o plast), případně tmavého dřeva a standardně kožený volant.

Auta pohání jako vždy řadový tříválec 0,66 l, buď bez přeplňování, nebo s turbem a doplněný o variátor. I u sportovní RS je omezený maximálním výkonem 47 kW, který nařizuje legislativa. Jenže ta má jako jediná kromě výrazného střešního spoileru převodovku CVT vybavenou páčkami pod volantem. Je to výhradně předokolka a tříválec nepostrádá doping, N-One se jinak klasicky nabízí i se 4x4.