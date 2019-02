Honda oslavuje 50 let v Austrálii zlatem. Použila ho i na sekačku

Společnost Honda Motor Co., Ltd. byla založena koncem čtyřicátých let dvacátého století. Nejprve se věnovala výhradně vývoji a výrobě motocyklů, k nimž v šedesátých letech přidala automobily a následně řadu dalších produktů.

Honda Australia byla jako dceřiný podnik japonské společnosti založena 4. února roku 1969 v první řadě pro dovoz a prodej automobilů značky Honda na australském trhu, ale během uplynulých padesáti let se pole její působnosti výrazně rozrostlo.

Díky tomu dnes Honda nabízí Australanům vedle automobilů i motocykly, lodní motory, sekačky na trávu a generátory.

Zástupce těchto produktů s výjimkou lodních motorů nechala Honda Australia v rámci oslav padesáti let od svého založení u společnosti Vinyl Wraps and Graphics převléknout do zlaté fólie.

Výsledkem je působivé seskupení zástupců značky Honda ve zlatě. Automobily reprezentují aktuální modely Honda NSX Civic Type R . Motocykly jsou zastoupeny supersportem CBR1000RR Fireblade , endurem CRF450L a dětskou terénní motorkou CRF50F. Tyto stroje pak doplňuje sekačka na trávu HRU19 Buffalo Premium a generátor EU22i.