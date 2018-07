Hvězda WRC se řítí na show v Goodwoodu! Podívejte se na akční a vtipné video Red Bullu

Red Bull je proslulý svými vtipnými videi plnými akce, vzpomeňme kupříkladu piloty vlastní stáje formule 1 Maxe Verstappena a Daniela Ricciarda, kteří si na závodním okruhu zasoupeřili v karavanech . Tentokrát míří na scénu jiná hvězda – Elfyn Evans, britský jezdec WRC závodící s Fordem Fiesta.

Evans se ve videu snaží stihnout start rallyeové vložky Festivalu rychlosti v Goodwoodu, avšak doprava v jeho domovině stojí proti němu. Závodník se to rozhodne vyřešit po svém a s Fiestou se prohání nástrahami měst a okresek, jako by to byla jedna velká „erzeta“.

Celé video je samozřejmě reklamou na blížící se show v Goodwoodu, která se ponese v duchu oslav posledních pětadvaceti let této akce. Připomeňme, že populární festival začíná dnešním dnem a potrvá až do neděle. Pokud vás zajímá, jaké automobilové klenoty tu budou k vidění, určitě nezapomeňte na náš nedávný přehled

Evans v letošním ročníku patří do lepší poloviny startovního pole šampionátu WRC. Posbíral celkem 46 mistrovských bodů, přičemž nejlepším výsledkem bylo celkově druhé místo z Portugalska. V celkovém pořadí jde o nejlépe postaveného Brita, aktuálně mu patří sedmé místo. Žebříček na počátku druhé poloviny sezony vede Belgičan Thierry Neuville před Francouzem Sébastienem Ogierem.