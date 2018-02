Iveco Daily Blue Power: Do města i v budoucnosti

Řada Daily Blue Power zahrnuje vozidla pro jízdy v městských i příměstských oblastech. Non-stop přístup do centra kteréhokoli města zbaví všechny dopravce břemene v podobě emisních předpisů pro životní prostředí. Stane se tak prostřednictvím atraktivní kombinace technologií, nízkých emisí a dopadu na životní prostředí, vysokého výkonu a účinnosti.

Tři základní verze

Podmínky ekologických nároků i za několik let splňuje trojice pohonů. Daily Hi-Matic Natural Power je první vozidlo na stlačený zemní plyn s osmistupňovou automatickou převodovkou v segmentu lehkých užitkových vozidel. Jde o výbornou kombinaci nízkoemisního paliva a možnosti přístupu na území měst.

Druhou skupinu tvoří Daily Euro 6 RDE Ready, což je první lehké užitkové vozidlo, které je uzpůsobené pro předpisy 2020 RDE (emise v reálném provozu). Ověření modelu Daily RDE Ready provedla nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO). Třetí pohon tvoří Daily Electric s nulovými emisemi, které umožňuje provoz ve městech s nejpřísnějšími dopravními omezeními.

Bez budoucích starostí

Nová řada Daily Blue Power tvoří udržitelného firemního partnera pro městské dopravce. Otevírá cestu k dodávkám bez omezení a snímá břemeno zpřísňujících se omezení přístupu do měst. Nová řada předvídá zavádění enviromentálních kritérií a poskytuje ze své podstaty udržitelné řešení založené na technologiích.

Pierre Lahutte, prezident značky Iveco, vysvětluje: „Tváří v tvář současnému tlaku na dekarbonizaci a zpřísňování omezení přístupu do měst se udržitelnost u dopravců rychle dostává do popředí coby konkurenční výhoda. Společnost Iveco má ve svých hodnotách udržitelnost doslova zakódovanou. Proto jsme na poli alternativních pohonů už dvacet let průkopníky a investujeme do vyspělých technologií s cílem rapidně snížit emise našich naftových motorů. A Daily Blue Power je vyvrcholením celého tohoto snažení, které v této oblasti máme za sebou. Zákazníci v něm mají unikátní volbu, která jim dává konkurenční výhodu pro rozvoj udržitelného podnikání v městských oblastech, a to bez omezení.“

Zemní plyn s automatem

Daily Hi-Matic Natural Power je první malé užitkové vozidlo na stlačený zemní plyn s osmistupňovou automatickou převodovkou, které je k dostání. Vozidlo disponuje robustností, výkonem a spolehlivostí, ale navíc ještě přináší komfort a dobrou palivovou ekonomiku a minimální emise.

Plynovou verzi Daily s automatickou převodovkou Hi-Matic pohání třílitrový motor F1C, který má výkon 100 kW a točivý moment 350 N.m. Tento původně vznětový motor přináší větší robustnost a záruku většího točivého momentu a ovladatelnosti než u standardního automobilového CNG motoru. Tento agregát splňuje požadavky budoucí normy Euro 6d. Proti vznětové verzi třílitrového čtyřválce produkuje o 76 % méně pevných částic a o 12 % méně oxidů dusíku. V reálných jízdních podmínkách a na území měst jsou emise COu CNG motoru o 3 % nižší než u ekvivalentní naftové verze. Uplatnění převodovky Hi-Matic u verze CNG posouvá tento výkon ještě dále a rozdíl činí obrovských 5 %.

Daily Hi-Matic Natural Power navíc disponuje špičkovou palivovou ekonomikou, při reálné jízdě po městě činí úspora paliva ve srovnání s manuální verzí na CNG až 2,5 %. Nižší cena CNG ve srovnání s naftou se pak promítá do velmi konkurenceschopné ceny na km. Pokud se vezmou v úvahu všechny faktory, jako je například cena paliva, účinnost motoru a energetická hodnota, pak může zemní plyn přinést v porovnání s naftou úsporu až 35 %.

Pohon Natural Power je navíc ve srovnání se svým naftovým protějškem extrémně tichý, takže noční provoz na území měst najednou dává větší smysl. Vozidlo navíc obsahuje exkluzivní aplikaci Business up, která činí z palubní konektivity mocný profesionální nástroj poskytující dopravci asistenta řízení i firemního pomocníka.

Vznětová Daily RDE ready

Daily poháněné naftou prošlo jako první zkouškami a ověřením splnění požadavků předpisů RDE (emise v reálném provozu), což jsou podmínky pro emisní požadavek Euro 6 d, který pro všechny nové vozy vstoupí v platnost začátkem roku 2021.

Daily nazvaná RDE-ready tedy o několik let předběhlo náročné cíle ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. O pohon se stará 2,3litrový čtyřválec F1A, který se v roce 2016 dočkal kompletní modernizace. Proti motorům drtivé většiny ostatních výrobců má větší zdvihový objem, vykazuje špičkovou životnost a při reálné jízdě produkuje nízké emise NO

Vozidlo Daily Euro 6 RDE Ready bylo testováno nezávislou nizozemskou organizací pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO) v souladu s novými oficiálními postupy pro testování za podmínek reálného světa. A byl naměřen srovnávací faktor 1,2 (předpisy pro rok 2021 hovoří o limitní hodnotě 2,1). To znamená, že vozidlo je tzv. RDE-ready už dnes, tedy o tři roky dříve, než nové emisní cíle vstoupí v platnost.

Daily Euro 6 RDE Ready se navíc vyznačuje extrémní palivovou účinností, což samozřejmě zákazníci pocítí na celkových nákladech na vlastnictví (TCO): Díky standardnímu systému Start&Stop a pneumatikám Michelin Agilis+ s nízkým valivým odporem využívá proti současné verzi v reálných městských podmínkách až o sedm procent méně nafty.

Bezemisní současnost

Elektrický pohon představila společnost Iveco již v roce 2009. V posledních osmi letech prošel mnoha změnami, protože například jen vývoj akumulátorů přináší nové a lepší výsledky přibližně čtyřikrát ročně. Vozidlo Daily Electric si získalo věrné stoupence díky nejlepší účinnosti ve své třídě, osvědčené všestrannosti a udržitelnosti.

Akumulátory lze dle výrobce zcela recyklovat. Daily Electric umožňuje provoz i ve městech s nejpřísnějšími provozními omezeními, protože nevypouští žádné výfukové plyny. V reálných městských podmínkách má prodloužený dojezd až na 200 km, přičemž akumulátor je upraven na všechny typy počasí. Technologie baterií umožňuje vysoké zatížení a ve zrychleném režimu nabíjení pouhé dvě hodiny. Účinnost využití elektřiny zlepšuje jízdní režim Eco-power a strategie brzdění s rekuperací kinetické energie v elektrickou. U vozidla Daily Blue Power Electric výrobce nabízí nejširší řadu v celém odvětví s celkovou hmotností až pět tun, čímž se hodí pro velmi rozličná využití.

Kontrola na dálku

Nové propojené služby Iveco u vozidla Daily Electric činí z něj výborného firemního partnera. Nová aplikace pro webové monitorování umožňuje správcům vozových parků sledovat vozidla v reálném čase, ověřovat údaje, jako je například poloha, stav nabití akumulátorů, doba chodu motoru, kilometrový nájezd a historie údajů o vozidle. Informace v reálném čase sleduje i tým expertů Iveco za účelem prevence selhání vozidla a navrhování servisních operací.

Výrobce navíc plánuje nabízet řešení pro financování a smlouvy na servis a opravy, pod které budou spadat i akumulátory. To umožní zákazníkům u vozidla Daily Electric optimalizovat cash flow, finanční cykly a přesně s výhledem znát své výdaje.

Řada Daily Blue Power zahrnující tři základní pohony tvoří firemního partnera pro udržitelný rozvoj dopravních služeb i v oblastech s nejpřísnějšími požadavky na výfukové plyny či hlučnost.