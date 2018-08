Jak hasiči trénují vyprošťování: Nebezpečné stříhání!

Je pět hodin ráno. Hasiči přijíždějí k lesní nehodě na střeše ležícího leonu, v němž je zaklíněný řidič. Ihned zajišťují auto proti pohybu, odpojují baterku. S pomocí hydraulických nůžek vystřihávají zaklíněného šoféra z vozidla ven a na desce ochraňující páteř jej dostávají do sanitky. Tolik skutečný příběh z nedávné doby. Dalších takových se každoročně jen v ČR odehrají tisíce.

V případě dopravní nehody jde často o vteřiny. Zasahující hasiči přitom nemají mnoho času rozmýšlet se a sebemenší chyba může mít fatální následky. Nejen proto nošovická automobilka věnovala dvojici aut pro vytvoření unikátní učební pomůcky, na níž si hasiči mohou dopodrobna prostudovat, jak je vlastně zkonstruované moderní auto. Prohlédli jsme si jej v Národním technickém muzeu.

Vyfouklý je dobrý

Karoserie vyztužené tuhými ocelemi, airbagy, předpínače, vystřelovací kapota… Všechny tyto prvky sice mohou při nárazu zachránit posádku, při vyprošťování po nehodě ale mohou být nebezpečné nejen pro zachraňované, ale i zachránce. „Musíme vědět, jak se k nim chovat, ale i jak pracují,“ ukazuje nám nad částečně rozřezaným tucsonem Martin Pajurek z hasičské stanice v Nošovicích. Právě on stojí za pečlivě zpracovaným projektem, který dnes vidíme před sebou. Školit se na něm budou hasiči a záchranáři nejen z České republiky.

Při vyprošťování je zásadní například umístění airbagů, ale i jejich stav. Když hasiči dorazí na místo nehody a vidí vozidlo s vyfouknutými bezpečnostními vaky, jde podle Pajurka o ideální situaci. „V opačném případě musíme na volant nasadit zachytávač airbagu,“ vysvětluje hasič. Pokud by se při záchranných pracích nečekaně bezpečnostní pytel nafoukl, mohl by hasiče i zabít. „Musíme také zjistit, odkud jsou naplňovány hlavové airbagy. Nafukuje je stlačený plyn z láhve umístěné v okolí střechy. Když do ní střihneme, exploduje nám před obličejem,“ popisuje dramatické momenty při záchraně Pajourek.

Díky barevnému rozlišení konstrukčních prvků v řezech školicího vozu dobře vidíme, jaké materiály kde výrobce použil. U moderních aut se stále častěji aplikují takzvané vysokopevnostní oceli. „Jsou zde proto, aby budka pro cestující byla ušetřena deformací. Od sloupku A až do zadní části se používá nejpevnější materiál. Profi l sloupků je velice malý, u prahů tuhost nahrazuje objem,“ popisuje hasič. Právě volba místa, kam se v případě nouze zakousnou hydraulické nůžky, je klíčová. Ne všude by totiž hasiči museli uspět. „U některých aut jsou na předním sloupku rysky ukazující, kde se má stříhat. Určitě by bylo vhodné vybavit jimi všechny vozy,“ popisuje.

Mají návod

Nejen z toho důvodu už před několika lety začali hasiči shánět od automobilek diagramy s umístěním výztuh, airbagů, nádrží, přepínačů, ale i akumulátorů. „Ne všechny automobilky tomu byly zpočátku nakloněny – chtěly si chránit své know-how. Dnes už je naštěstí doba někde jinde. U většiny vozidel tyto katalogové listy máme. Velitel se se na ně může cestou k nehodě podívat. Ne vždy třeba víme, kde jsou umístěny baterie, nemluvě o hybridech a elektromobilech,“ říká Vojtěch Nezval, ředitel okresního ředitelství ve Frýdku-Místku.

Podle něj je v tomto ohledu velkou pomocí systém eCall , kterým musí být od dubna vybavovány všechny nově homologované vozy. „Kromě polohy nám řekne, kolik v autě cestuje osob nebo jaké airbagy byly aktivovány. Poznáme tak zhruba rozsah nehody. Samozřejmě také víme, o jaký přesný typ vozu se jedná,“ vysvětluje výhody moderních vozidel.

Zásahy na nich jsou pro hasiče výrazně obtížnější, jejich přínos pro bezpečnost je ale absolutně neoddiskutovatelný. „Dnes jsou auta silnější, pohodlnější a k nehodám dochází ve výrazně vyšších rychlostech. Přesto to osoba častěji přežije a může se vrátit do normálního života,“ dodává Vojtěch Nezval. Určitě v tom sehrává roli i důkladný trénink, kterého se záchranářům dostává.

Stříhají i nové

Jednotky hasičů pravidelně měří svoje síly při celorepublikových kláních ve vystřihávání z vozidel. Často k tomu využívají i zbrusu nové automobily! „V areálu našeho závodu máme pracoviště, hasičům přistavíme předprodukční exempláře. Oni si dovezou vlastní techniku, ale nemusí cvičit na autech z vrakoviště, ani se starat o následný úklid a likvidaci. Už u nás takto byli na cvičení i hasiči z Turecka, Makedonie, Černé Hory i Srbska,“ popisuje Petr Vaněk z nošovického Hyundaie. Podobně jsme před několika lety sledovali klání na pražské Letné, kde hasiči z celé republiky na čas vystřihávali figurínu zraněného ze zbrusu nových škodovek.

Tesla v karanténě

Asi největší nástrahou jsou pro hasiče vozy s velkými akumulátory. V poslední době se stále častěji objevují případy hořících elektromobilů. U jejich velkých lithiových baterií může při větším nárazu snadno dojít ke vznícení. Jenže co si počít pak? To před časem názorně předvedli rakouští požárníci. Tesla S se po nárazu do dálničních svodidel okamžitě vznítila. Řidička sice vystoupila bez problému sama, auto se ale rychle rozhořelo. Prioritou je v takovém případě odpojit akumulátory. Jeden spínač má vozidlo v přední části, ke druhému je nutné se prořezat. Umístěn je v rámu levých zadních dveří. Následně musí hasiči vozidlo zalévat dostatečným množstvím vozy, aby se zchladily ostatní akumulátory a nedošlo k dalšímu šíření požáru. Jenže samotným uhašením plamenů zásah nekončí. Vozidlo musí být umístěno další minimálně den v samostatném odděleném prostoru pod dohledem. Stále totiž hrozí, že se nestabilní baterie znovu vznítí.

Tři otázky pro Martina Pajurka z hasičské stanice v Nošovicích

Hlavním podnětem byla výuka nováčků, ale i dobrovolných jednotek, které jsou předurčeny pro dopravní nehody. Jde o to, aby měli přehled o konstrukci vozidel, ale i jakými bezpečnostními prvky jsou vybavena a kde jsou umístěny. Aby po příjezdu k nehodě věděli, kde mohou a nemohou stříhat. Nebo kde hrozí nějaké nebezpečí.

Buď vozíme auto na školení do regionů, nebo někdy jezdí zájemci k nám do Nošovic.

Přestavbu jsme realizovali víceméně ve dvou s kolegou. Zabralo nám to asi měsíc práce – zhruba sto padesát hodin.