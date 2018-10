Jak jezdit na podzim? Nezapomínejte na mlhovky a denní svícení! A dávejte pozor na mrazíky

Přestože se to podle počasí a venkovních teplot moc nezdá, už pár týdnů je tu s námi podzim, který pro řidiče znamená množství strastí. Podzimní řízení stejně jako to zimní nebo jarní žádá svá specifika. A jak odhalují naše zkušenosti z posledních dnů, mnozí řidiči na ně zapomínají a své chování podzimnímu času nepřizpůsobují. Pojďme si tak připomenout, na co je potřeba si na podzim dávat za volantem pozor.

V první řadě je. Na mysli přitom nemáme jen mlhovky, které už jsou vlastně koloritem, ale hlavně denní svícení, které je se stále kratšími dny v tento čas stále větším problémem. Nešvar poslední doby znamená, že. Je přitom jedno, zda si vypnou automatické zapnutí potkávacích světel, nebo že si tlumená světla zkrátka zapomenou rozsvítit.

Vepředu tak sice svítí, díky čemuž má takový šofér pocit, že je vidět, vzadu ale až na výjimky ne, a tak třeba šedý automobil za šera nebo tmy okolní řidiči snadno přehlédnou. Kvitujeme proto řešení Renaultu nebo Kie, které začaly zavádět diodové denní svícení i na zádi svých aut, díky čemuž jsou u takových zapomnětlivců vidět auta i zezadu bez sepnutí konvenčních světel. Jiné řešení na nesvítící vozy v šeru asi není...

Pozor na chodce a mlhovky

S tmou souvisí také potřeba větší pozornosti k chodcům. Zatímco v létě je ve tmě kvůli dlouhým dnům tak často nepotkáte, na podzim, kdy je tma mnohem dříve, jich je kolem vozovek mnohem více. Povinné reflexivní prvky sice pomohly, chodec ve tmě ale může nemile překvapit i ve městě. Stačí aby byl oblečen v tmavém oblečením a v daném místě zrovna nesvítilo pouliční osvětlení. Podobné to může být i s cyklisty, které na silnicích stále potkáte. Na podzim se také kolem silnic častěji objevuje divoká zvěř, kterou je kvůli počasí snazší přehlédnout.

Již krátce zmíněná mlhová světla jsou ale na podzim kvůli častějším mlhám také problémem. Jejich užití není tak časté, a tak řidiči během jízdy mnohdy zapomenou, že si je za husté mlhy rozsvítili a svítí s nimi i za hezkého počasí. A tím jen oslňují řidiče za sebou, které navíc mohou intenzivním červeným světlem mást, že brzdí. Proto je zadní, jak vyžaduje zákon.

Riziko nízkého slunce

Tma a mlha ale není jediné problémové počasí na podzim. Zmínit musíme také, kdy sluneční paprsky jsou nad horizontem tak nízko, že svítí řidičům do očí tak oslnivě, že ti pak nic nevidí. Taková situace přitom nelze moc řešit – sluneční brýle na ostrý svit nepomůžou,, kterým si aspoň trochu zlepšíte výhled. Špinavé čelní sklo, ať už zvenku nebo zevnitř, totiž situaci jen ztíží.

Za takové situace tak vlastně nezbude nic jiného než zpomalit a dávat větší pozor. Myslete přitom na to, i když zrovna máte takto ostré sluníčko za sebou. Vy možná vidíte dobře, jenže řidiči jedoucí proti vám vás vidět nemusí...

Hrozící námraza

V souvislosti s kratšími dny je také. Spolu s delší tmou přibývá míst, kam celý den nezasvítí slunce a může v nich mrznout. Pro řidiče je tak rizikem námraza v takových místech, třeba v lesích. Časté na podzim bývají také ranní mrazíky. Myslete na to hlavně na mostech, na nichž se ráno nebo přes noc může držet námraza – jelikož kvůli vzduchu pod nimi rychleji prochladnou. Někdy lze námrazu na dálku poznat podle toho, že se taková vozovka na slunci zrcadlí, za tmy ale může překvapit.

Je tak dobré zpomalit, což po létě ne všichni dělají. Už jen proto, že zatím velká část řidičů nepřezula a jezdí na letních pneumatikách, které v takovém počasí mohou klouzat více. Nutností je i dostatečný bezpečný odstup od vozidla vpředu, což se dá aplikovat i na jízdu v mlze.

, kterých je s opadávajícími stromy stále více. Stačí i málo namoklého listí nebo jiná špína ze silnice, které můžou klouzat podobně jako sníh.