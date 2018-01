Jak levně garážovat auto: Temný život pod plachtou

Dříve jsme auta na parkovišti schovávali do přístřešku, pak jsme si pořídili garáž. Na pronájem však již dnes finančně nedosáhneme, proto nás napadlo, jaký názor máte na skrytí vozu pod plachtu – tak zněl jeden z dotazů v redakční poště.

V suchu ano

Za hledáním odpovědi na tuto otázku jsme vyrazili za odborníkem na mytí vozů a přípravu aut na autosalony Janem Pavlůvem. „V suché garáži to není problém, plachta vůz skutečně ochrání. Své veterány takto přikrývám. Využívám lehounký nylonový potah, jehož účelem je, aby se na auta neprášilo. Na výstavách pak běžně používáme plachty, které jsou ušité přímo na konkrétní model,“ popisuje. Jedním dechem ale dodává, že pokud by auto uskladňoval delší dobu, je vhodné jej navoskovat. „Absolutním minimem by ale mělo být vůz umýt,“ říká. V případě, že se pod plachtu dostanou abrazivní prvky, třeba prach, nebo bláto, totiž hrozí poškrábání karoserie.

Venku s otazníkem

Před pouličním použitím však odborníci spíše varují. Shodují se s nimi i někteří motoristé. „Zakoupil jsem dražší plachtu s tlustou podšívkou, pod kterou jsem na zahradě na zimu schoval svůj youngtimer. Před kroupami sice plachta zachránila, na rozích karoserie jsem však po zimě našel odřená místa. Rozleštit je byla dřina,“ svěřil se nám čtenář Pavel. Souhlasí s ním i odborník: „Pokud bude vůz umístěn dlouhodobě venku, obával bych se, že se pod plachtou bude držet vlhkost. To může vést ke korozi,“ doplňuje další obavu Jan Pavlův.

„Existují plachty vyrobené speciálně na venkovní využití. Takové jsou pogumované a zespoda vybavené mikroplyšem, nebo flanelem. Jde o to, aby plachta, když se vlivem například větru pohybuje, neškrábala lak. Sám bych to ale asi na své auto a ven nedával,“ souhlasí Pavlův se zkušeností čtenáře.

Riziko, že pod přikrývkou zůstane třeba malý kousek bláta, je relativně velké. Nečistoty se mohou dostat na karoserii i při nasazování – ostatně spodní část plachty je často ve styku s vozovkou. „Aby auto mělo poškozený lak od toho, že jej někdo nechal pod plachtou, s tím jsem se ale nesetkal. Na druhou stranu ani neznám nikoho, kdo by takto vůz každodenně zakrýval,“ loučí se s námi Pavlův.

Našeho čtenáře tak zklameme – řešením jeho situace plachta nebude. Na každodenní použití se nehodí, ani dlouhodobé uskladnění se nám neosvědčilo. Místo toho, abyste karoserii ochránili, ji totiž i při důkladné přípravě můžete naopak poškodit.

A pak jsou tu legislativní překážky: „V parkování vozidla zakrytého plachtou na ulici není žádný problém. Automobil ale musí mít viditelnou registrační značku, neboť v případě zón placeného stání jsou parkovací oprávnění spjatá právě s ní,“ popisuje Vít Hofman z pražského magistrátu.

Deštník na střechu

Na zajímavou vychytávku jsme narazili na zahraničních serverech. Stojí kolem tří tisíc a funguje jednoduše - na střechu se položí magnetická základna, ze které elektromotory rozevřou střechu podobnou deštníku. Věříme, že proti horku nebo kroupám skutečně fungovat může, úplně si však nedokážeme představit využití na ulici. Navíc bychom se obávali, že se pod magnet na střeše dostanou nečistoty, jež následně poškodí lak.

Plusy Snadná montáž Menší auta ochrání před kroupami Minusy Nelze využít na ulici Cena od 3200 Kč

Autoplachta

Nejrozšířenější řešení na trhu se dělí na dvě možnosti: plachty pro vnitřní a vnější užití. Ty pro aplikaci například v garáži bývají vyrobeny z lehké prodyšné látky a jejich smyslem je především ochránit karoserii před zaprášením. Uživatelé si je chválí. Další možností jsou plachty pro vnější využití. Jejich ceny startují asi na tisícikoruně. Za takovou cenu většinou dostanete plastovou plachtu s utahovacím lemem ve spodní části vozidla. Hodí se zejména pro krátkodobé použití. Plachty pro dlouhodobější ochranu stojí násobně více. Zespodu jsou často i vyztuženy, aby ochránily karoserii před kroupami, navíc bývají podšity jemnou látkou. Pokud se totiž plachta hýbe třeba následkem větru, může snadno odřít rohy karoserie. Absolutní nutností je proto před použitím vozidlo důkladně umýt a nenanést na něj nečistoty při překrývání. Pro každodenní využití jsou tedy plachty prakticky nepoužitelné.

Plusy Nízká cena U dražších verzí ochrana před kroupami Minusy Riziko odření karoserie Cena od 1000 Kč

Stan pro auto

Dříve běžný doplněk řady motoristů – skládací plátěnou garáž – pořídíte i dnes. Ceny jsou ale vysoké, začínají asi na čtyřiceti tisících korun. Plátěný domeček ochrání auto před sluncem, sněhem, ale i kroupami. Nabízejí se dokonce elektronicky otevíratelné. Pro rozložení na vlastním pozemku navíc nebudete potřebovat ani stavební povolení. Po domluvě si dovedeme představit i použití na uzavřeném parkovišti. Na běžné ulici by to mohl být problém: „S užíváním přenosných garáží jsme se zatím prakticky nesetkali, ale pravděpodobně by se z pohledu zákona mohlo jednat o zvláštní užívání komunikace. V tom případě by bylo nutné získat souhlas silničního správního úřadu a správce komunikace,“ říká Vít Hofman z pražského magistrátu.

Plusy Ochrana s minimálními riziky Možnost stan přenést Minusy Vyšší cena a kratší životnost Cena od 40.000 Kč

Montovaná plechová garáž

Levné garáže z Polska pořídíte asi od patnácti tisíc korun. Ke skutečné zděné garáži sice ještě mají daleko, na druhou stranu vydrží podstatně více než plátěné přístřešky. Jenže garáž bude pravděpodobně potřebovat základy, což stavbu prodraží a zkomplikuje. U staveb nad 25 mzastavěné plochy navíc budete potřebovat stavební povolení.

Plusy Skutečná ochrana před počasím Velká nabídka produktů Minusy U větších garáží nutnost stavebního řízení Cena od 20.000 Kč

A co v zónách?

Problém uložením vozidla pod plachtou může nastat v parkovacích zónách. Například v Praze totiž oprávněnost užití kontroluje automatický systém na základě registrační značky. A v případě jejího zakrytí – což je případ drtivé většiny plachet – dokonce hrozí ztráta řidičského oprávnění. „Řidič pak může čekat pokutu až do výše 50.000 korun, a dokonce i odejmutí řidičského průkazu. Přitom při samotném přestupku za nezaplacené parkování v zóně může šofér zaplatit až dva tisíce korun a strážníci mohou nasadit botičku, nebo vozidlo odtáhnout na náklady vlastníka auta,“ nechal se v iDnes.cz slyšet mluvčí magistrátu Vít Hofman.