Jak řídí Veronika Vítková: Nejraději jezdím v horách

Na letošní rok biatlonistka Veronika Vítková nikdy nezapomene. Medaile ve Světovém poháru sbírala jednu za druhou a přidala ji jako první česká sportovkyně i na olympijských hrách. Stejnou jistotu, s níž sbírá úspěchy ve sportu, má ráda i za volantem. Co jí na řízení štve, a naopak baví? O tom s ní povídal přímo na horách při společných lyžařských závodech David Šprincl.

Mám je ráda, ale že by mě přímo fascinovala, to zas až ne. Když o tom tak přemýšlím, vlastně mě to za volant nikdy nijak zvlášť netáhlo. Přitom táta mi několikrát nabízel, že mě naučí řídit. O autoškolu jsem taky zrovna neusilovala. Nebýt kamarádky, která mě přemluvila, aby nedělala řidičák sama, kdo ví, jak bych na tom dneska byla.

Přesně tak, což s sebou neslo jednu opravdu velkou výhodu – hned jsem díky přicházejícím úspěchům dostala auto: krásnou červenou Škodu Octavia Scout.

Bez mučení: raději jezdím na kole a lyžích. Ale jinak? Autem! Mimo letadla, která nemám ráda, protože se v nich bojím, jiné dopravní prostředky téměř nevyužívám. Na cestách jsem přitom pořád. Dlouhé přesuny – běžně díky sportu třeba z Ameriky domů, hned na jih na soustředění a z něj rovnou na sever na závody do Finska či Norska – to bývá dost unavující. Pak mě ani auto už nebaví, ale kratší přesuny mám ráda. Je mi přitom jedno, jestli jedu ve dne, nebo v noci, neřeším světlo ani tmu. Ať už řídím, nebo se vezu. Řízení obecně mi problém nedělá. Ale když jsem unavená třeba po dlouhém tréninku a je možnost, sednu si na místo spolujezdce. Coby řidička v tom také nedělám rozdíly: sama i se spolucestujícími jezdím pořád stejně. Vyznávám heslo: Vždy bezpečně! Nezáleží mi na tom, o jaký typ vozu jde. Nejsem zas tak vášnivou jezdkyní.

Jasně nejvíc mě to láká na horách. Kvůli Alpám absolvuji ráda i delší cestu. Jedu, dívám se po přírodě, a je mi fajn. Nemusí jít rovnou o Alpy. Všude, kde je nějaká skála, se mi líbí. V horách i nejraději řídím.

Nikdy mě to nenapadlo. Když jsme však loni vyrazili s přítelem na skialpy, nevychytali jsme počasí a museli v autě přenocovat. Jestliže někomu tvrdím, že jsme v nijak velkém X4 vystřihli letiště i s lyžemi a veškerou bagáží, nevěří mi. Ale je to fakt.

Téměř výhradně trenéři. Říkají, že si máme odpočinout, ale upřímně: myslím, že hlavně nám ženám z reprezentace nechtějí volant půjčit.

To už musí být hodně přemlouvání! Když jsme letos byly s ostatními holkami z reprezentace na Světovém poháru v Anterselvě, nakonec jsme si na trenérech vydupaly, aby nám klíčky svěřili. Ač to chvíli vypadalo, že nás na to dívčí nakupování raději odvezou.

Jirka Holubec, ale pšššt, ať ostatní nežárlí, jo?

To nesmíme! Jenže s přítelem mi to občas ujede a jsem jako typická ženská s těmi řečmi: „Hele, tyhle blbinky si dělej, až budeš v autě sám, se mnou ne.“

V létě, zcela určitě. V zimě jsem jednou musela po dlouhé štrece dojet ještě uprostřed noci zbytek cesty caddynou a vůbec se nevyhrabala ze sněhu. To mě řidičsky trochu poznamenalo.

Úložné prostory. V autě vozím v zimě lyže, v létě celou horolezeckou výbavu.

Vyhřívaný volant. Ten je pro zimní sportovce fakt pecka, skvělá věc!

Ráda bych se vydala do Nepálu. Co se týče samotného řízení, chtěla bych si pořídit velkou dodávku, nejlépe transporter, abych si mohla vzít hlavně na moje oblíbené lezení do hor úplně všechno.

Od škodovek…

Veronika dělala autoškolu ve Škodě Octavia, a hned z ní přesedlala do stejného červeného auta s přídomkem Scout. Pak prostřídala terénního yetiho a menší fabii, aby se vrátila k octavii.

… k bavorákům

Pak už se usadila ve vozech BMW, které patří k biatlonovému seriálu v Česku i ve světě. Hezky přidávala na velikostech: z X1 přešla na X3, pak na X5 a vínový model X6. Poslední z této řady byl X4. Nyní řídí kombík 540i.

Veronika Vítková