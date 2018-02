Jak začínal čínský majitel Volva? Mercedesem s technikou Audi!

Ať už se nám to líbí, nebo ne, čínské automobilky chtějí vládnout světu a nemají tomu už tak daleko. Vezměme si třeba Geely, které již vlastní švédské Volvo, výrobce slavných londýnských taxíků nebo prostřednictvím malajského Protonu britský Lotus a nyní se chce stát největším akcionářem Daimleru, koncernu vyrábějícího vozy značky Mercedes-Benz. Pokud Geely svůj tříprocentní podíl v Daimleru skutečně navýší, oklikou se tak vrátí ke svým počátkům.

Zakladatel automobilky Li Šu-fu (anglicky Li Shufu), který zbohatl na výrobě lednic, si totiž v devadesátých letech usmyslel, že by expandoval do světa automobilů. Jeho cíle přitom byly značně ambiciózní, Li Šu-fu totiž jako milovník značky Mercedes-Benz chtěl postavit luxusní vůz, kterému sám říkal „čínský Mercedes.“ Myslel si totiž, že čínská firma dokáže postavit něco tak luxusního jako Cadillac nebo právě Mercedes-Benz.

To v polovině devadesátých let nebylo v Číně nic tak jednoduchého, Li Šu-fu ale věděl jak na to. Od automobilky FAW koupil techniku z jejího modelu prodávaného jako Hongqi Mingshi, což bylo licenční Audi 100/200 třetí generace. Jestliže v Evropě se tohle Audi vyrábělo mezi lety 1982 až 1991, Hongqi jej nabízelo až do roku 2006.

Na platformu původem od Audi Li Šu-fu postavil karoserii, která byla kopií tehdejšího Mercedesu E (W210). Odlišností byl vlastně jen jiný rozvor náprav, který byl o 14,5 centimetrů kratší než u Mercedesu. Karoserie byla vyrobena z kombinace oceli a laminátu, z Audi zůstal vlastně jen podvozek a interiér. A možná i motor, o jehož původu se nic neví. V důsledku tak šlo o prototyp dodnes vysmívaných čínských kopií, který využil prvků dvou soupeřících značek, Audi a Mercedesu.

Automobil byl hotový v roce 1996, podle Li Šu-fua po týdnech těžké práce, při nichž spal jen pár hodin denně. Prezentován byl jako Geely Jie Chao (Číslo 01), registrační značku J 0011 doplňovaly nápisy če (s odkazem na sídlo firmy, provincii Če-ťiang) a ši jako testovací vozidlo.

Na zahájení výroby však nedošlo, od začátku se počítalo jen s jedním prototypem. Vláda totiž Geely v té době neumožnila auta vyrábět, šlo totiž o privátní subjekt a ne o státní firmu. Ke schválení došlo až o pár let později, když v roce 1997 začalo Geely vyrábět vlastní verzi Daihatsu Charade. Místo luxusních aut se tak rozhodlo začít vyrábět lidová vozidla. Do té doby mohlo Geely podnikat leda tak v oblasti motocyklů.

A jak skončil Geely Číslo 01? Popravdě řečeno ho zářná kariéra nečekala, v roce 2009 byl prototyp objeven čínskou televizí v zuboženém stavu, částečně zrezavělý, částečně zdemolovaný a s chybějícími díly. Pozdější zprávy dokonce naznačují, že byl prototyp sešrotován.

Jestli vás to překvapuje, že pro historii Geely cenný automobil takhle dopadl, je to tím, že sám Li Shufu si uvědomil, jak bláznivý a vlastně směšný projekt to byl. A tak neměl potřebu si ho hýčkat. A tak skutečně první Geely bude možná jednou zcela zapomenuto a spíše se bude zdůrazňovat až ta historie firmy související s evropskými akvizicemi. A přitom je tak zajímavé, že pouhých 22 let od vzniku tak směšné kopie Audi a Mercedesu ta samá firma vlastní Volvo nebo Lotus a má zájem o to se snad největším akcionářem Daimleru. A to je krásný důkaz toho, kam se čínské automobilky posunuly...