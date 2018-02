Japonská Honda ztrojnásobila čtvrtletní zisk

Analytici v průzkumu agentury Reuters očekávali v průměru 281,6 miliardy. Tržby společnosti přitom stouply o 13 procent na 3,96 bilionu jenů.

Honda předpokládá, že za celý fiskální rok (do konce března) vykáže provozní zisk 775 miliard jenů. V porovnání s předchozím fiskálním rokem to znamená pokles o 7,8 procenta. Růst odbytu a snížení nákladů totiž nestačily kompenzovat investice do výzkumu a vývoje a náklady spojené s problémy s airbagy od společnosti Takata Corp. , kvůli nimž musela stáhnout z trhu velké množství automobilů. Honda patřila k největším zákazníkům Takaty, která zbankrotovala.

Společnost, která je třetí největší automobilkou na japonském trhu, vyrábí sedany Accord , minivany Odyssey a roboty Asimo.

Honda očekává, že za stávající fiskální rok prodá 5,23 milionu vozidel, o 3,9 procenta víc než v předchozím roce. Automobilka předpovídá, že letos Čína poprvé předběhne Spojené státy jako její hlavní odbytiště. V Číně a dalších asijských zemích, jakož i v Evropě Honda produkci zvyšuje, zatímco v Japonsku je to naopak. Do roku 2022 tam hodlá ukončit provoz jednoho ze svých závodů.