Japonská Toyota chce být zase sportovní: V plánu je návrat Celicy nebo MR2!

V letech 1978 až 2002 platil model Supra za výkladní skříň japonské automobilky. Zejména poslední generace z let 1992 až 2002 je dodnes skloňována coby jedno z nejúžasnějších aut historie. Poté co Toyota dotáhla do výroby model GT86 se začaly množit zprávy, že připravuje také návrat modelu Supra. Nyní už víme, že vůz se představí v příštím roce a technicky bude participovat na základě nové generace BMW Z4.

Jen tak mezi řečí…

Že nová Supra skutečně bude, je už jasné, přičemž vybraní američtí novináři již měli možnost vyzkoušet maskované prototypy. Bylo to za doprovodu Masayukiho Kaie, asistenta vedoucí inženýra projektu Supra. Snad v dobrém rozmaru Kai v průběhu akce prohlásil: „Chceme zpátky Celicu a také MR2.“ Alespoň tak to prezentují americká média, která se zúčastnila jízd s maskovanými vozy Supra. „Supra byla největším naším sporťákem a momentálně je na trhu nejžádanější z našich někdejších sportovních aut,“ dodává Kai. O tom, zda další v řadě bude Celica nebo MR2 rozhodne požadavek trhu.

Pokud by se vrátila Celica, jednalo by se dle Kaie o kupé s pohonem všech kol, které by tvořilo alternativu připravované Supře a také GT86, obě s poháněnou zadní nápravou. Větší otazník se vznáší nad MR2, autě vyráběném ve třech generacích s motorem před zadní nápravou. „Pokud MR2 přijde, může to být úplně jinak koncipované vozidlo, než to původní,“ poznamenává Kai. My jen doufáme, že to nedopadne jak u Mitsubishi a jeho modelu Eclipse, kdy po třech generacích kupé dorazil s určitým časovým odstupem sice stejně pojmenovaný model, ale namísto sportovního kupé se jedná o SUV. A ten přídomek „Sport“ to fakt nezachrání…

Dražší a dražší

Vzhledem k současnému stavu trhu, kdy o sportovní vozy projevují lidé jen zcela minimální zájem, je vývoj jakéhokoliv sporťáku pro každou automobilku neúměrně nákladný. Nebo spíše nerentabilní. A ještě více to platí o autech, jakým má být nová Supra. „Opravdové sportovní vozy vyžadují mimo jiné také specifické komponenty náprav a podvozku. Toto platí i o připravovaném modelu Supra na kterém skutečně neuvidíte zavěšení kol stejné, jako na modelech Corolla či Camry,“ nechal se slyšet Kai. Jenže to všechno musíte nejen navrhnout a vyrobit, ale také zhomologovat, což znamená další komplikace, nemluvě o nákladech.

Proto se Toyota při přípravě nové Supry spojila s firmou BMW, jejíž nová Z4 bude se Suprou sdílet některou techniku. Oba partneři to mají navíc dobře vymyšlené, neboť nová Z4 je roadsterem s plátěnou střechou zatímco Supra má být klasické kupé. Zda budou mít obě auta stejné zavěšení kol vám, ale v tuto chvíli říci nedokážeme. Že je partnerství při výrobě a vývoji sportovního vozu důležité, dokazuje i starší Toyota GT86, jež má paralelu v Subaru BRZ.

Podobně je na tom i Mazda se svoji MX-5. Právě Mazda dlouho odolávala, když třeba předchozí generaci NC vyvíjela a vyráběla sama. Jenže to byla úplně jiná doba, v níž zákazníci o sportovní vozy zájem ještě měli. Vždyť i Toyota tehdy ještě nabízela jak Celicu, tak také MR2. Současná MX-5 má už svoji paralelu ve Fiatu 124, který s ní sdílí veškerou techniku s výjimkou motoru, který je z dílen Fiatu.

Návrat sportovní řady modelů Toyoty velice vítáme a doufáme, že z úst asistenta Masayukiho Kaie, vedoucího inženýra projektu Supra při rozhovoru s americkými novináři, nešlo jen o prázdná slova.