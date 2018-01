Josef Král vs. Lukáš Pešek: Závodníci za mikrofonem (rozhovor)

Sjednat schůzku dvou zaneprázdněných závodníků není snadné, ale tentokrát nám přálo štěstí. Od Lukáše i Josefa jsme měli k dispozici tři shodné termíny. Do diktafonu nám sice burácely motokáry, ale i tak bylo rozumět všemu, o čem jsme si chtěli povídat.

Začátkem roku 2017 jsem napsal Václavu Svobodovi na Novu, zda by měl zájem, abych s ním mohl komentovat závody. Odpověď byla okamžitá s poznámkou, že se budu střídat s Ondrou Ježkem, který jezdí mistrovství světa superbiků.

V mém případě se jedná o dlouhodobější „kariéru“. Začínal jsem v roce 2013 na slovenské Markíze, a když koupila práva maďarská společnost EMC, přešlo vysílání pod slovenskou verzi stanic Sport1 a Sport2. Minulý rok byl pro mě premiérový v jejich české mutaci.

Snažím se průběžně sledovat informace a zajímavosti na českých i zahraničních webech. K tomu si monitoruji dosahované časy na jednotlivých okruzích a porovnávám je s tím, co se jezdilo dříve. K tomu přidám nějakou vlastní zkušenost, ale hodně vycházím z toho, co vidím na obrazovce.

Máme podobné zdroje i způsoby práce. Rozděluji si informace na sportovní, zajímavosti a politické události. Na cizojazyčném internetu však bývají věci mnohdy pouze naznačené, což mi vyhovuje. Takové události mohu dávat do souvislostí s tím, co vím, a srozumitelně vše vysvětlovat divákům.

Člověk si za roky strávené v motocyklovém sportu pochopitelně získá styky. Takže pokud mi není něco jasného, nebo nějaká informace nesedí, vím, komu zavolat a zeptat se.

Za dobu působení ve formuli GP2, což byla součást víkendů F1, zůstávám v kontaktu s inženýry, ale i řadou jiných zajímavých lidí. Často se jich nemusím dlouho vyptávat. Stačí pár vět nebo přesně mířená poznámka, a už si dám věci dohromady.

Pokud to není fatální chyba, většinou to přejdu. Jestliže se jedná o hrubku, je slušné se divákovi omluvit a vysvětlit situaci.

Při závodě v Maďarsku, kde zaskakoval u Williamsu Paul di Resta, mi vypadlo, že jezdí DTM. Nějaký divák mi to na twitteru připomněl a obrazně řečeno jsem si drbal hlavu. Samozřejmě jsem zpětně vysvětlil svůj omyl.

V průběhu loňské Grand Prix v Brně jsem byl také v pozici redaktora, který pokládal otázky krátce po skončení závodu. Přiznávám, že tohle mi opravdu nešlo. Není na škodu zjistit, že bývá těžké nejen odpovídat, ale také se ptát.

Úplně přesně vím, o čem Lukáš mluví. Znovu připomenu loňský podnik F1 na Hungaroringu, kde mě potkala podobná situace. V tu chvíli jsem raději komentátora Tomáše Richtra požádal, aby rozhovor vedl sám. Pro mě je obtížné se ptát na něco, čemu rozumím, znám odpověď, ale přesto musím otázku položit.

Rozhodně. O mně se ví, že jsem nadneseně řečeno čtyřicetibojař. Sleduji hodně motokros, protože na něm jsem vyrostl, ale třeba formule 1 jsou na mě moc dlouhé. Líbí se mi freestyle motokros, i když to je spíše show než závody. Tím výčet nekončí, zajímám se taky o fotbal, hokej, golf, tenis, cyklistiku, biatlon a další sporty. Jejich výčet by byl dlouhý.

Pokud mám volno, dívám se na MotoGP, což mě dost baví. Paradoxně mi připadá mnohdy zábavnější než formule 1. Člověk nemusí rozvíjet témata, protože na trati se pořád něco děje. Zájem o freestyle máme s kolegou společný. Hodně mě přitahuje rallye, kde získala nová generace vozů WRC lepší aerodynamiku, auta jsou silnější. Technika jako taková mě totiž v automobilových závodech obecně hodně fascinuje.

Velké plus představuje skutečnost, že můžeme MotoGP v Česku sledovat, protože se jedná o absolutní vrchol světového motocyklového závodění. Ze sportovního hlediska je dobře, že jezdci v MotoGP mají standardizované elektronické řídicí jednotky. Takže kluci z netovárních týmů mohou porazit tovární kolegy.

Auta formule 1 začala konečně vypadat lépe a jsou jednoznačně nejrychlejšími, jaká se na okruzích pohybují. Po vstupu nového amerického majitele Liberty Media se začíná svět F1 dostávat zásluhou sociálních sítí k věkově mladším skupinám a to je samozřejmě dobře.

Minusem je, že nelze být alespoň na některých závodech, abychom mohli divákům přiblížit zákulisní dění a zpovídat zajímavé lidi. Fanoušci by to určitě ocenili.

Mercedes loni vyhrál již čtvrtým rokem v řadě. Ovšem jeho souboje s Ferrari nebo Red Bull Racingem byly mnohem vyrovnanější než v předešlých letech. Předpověď na tento rok je příznivá v tom, že situace by měla být ještě napínavější.

Mám v radotínském Kart centru závodní kurzy na motorkách. A to i v zimě, což je fenomén, který v České republice chyběl. Jsou tady malé motorky, jen o málo větší než mini biky, a lidé dostávají základní kurz sportovní jízdy. Stačí jim přivézt si pouze vlastní výbavu, jinak mají všechno na klíč. Mám radost, že už teď jsou vyprodané termíny na začátek února. Kromě toho se každých čtrnáct dní věnuji nejmenším dětem.

Pokračuji dál v závodění za Scuderii Praha ve vytrvalostních závodech s Ferrari 488 GT3. Tudíž nesmím zanedbávat kondiční přípravu. K tomu bych připočetl jezdecké tréninky s klienty, kteří se chtějí zdokonalit v civilní nebo závodní jízdě. Zájem je potěšitelně velký.

Chci především rozvíjet motocyklovou školu a musím připravit takové programy, které by lidi zaujaly. Chtěl bych pokračovat v komentování a také připravuji dva mladé kluky pro okruhový šampionát. Jména vám neřeknu. Počkejte, až letos vyhrají.

V seriálu vytrvalostních závodů GT bychom se Scuderií Praha rádi postoupili o krůček výše a šampionát vyhráli. Náš projekt je na více let s cílem dostat se na 24 hodin Le Mans. Rád bych pokračoval v komentování a v koučinku ve formuli Renault pro jezdce týmu Effective Racing.

Motocyklovému by prospěl řízený výběr talentovaných dětí, aby státní finance šly do jejich rozvoje. Nikoliv lidem, co je použijí k zábavě. Přeji každému, ať si sáhne na dobré výsledky. Začínajícím, aby postupovali výš.

Problém je najít podporu pro nadějné závodníky, kteří vyrostli z motokár a musí udělat další krok ve svém vývoji. Proč dávají lidé své děti na biatlon nebo tenis? Protože díky práci při výchově talentů dokázali sportovci v těchto disciplínách udělat výsledky na světové úrovni. Stali se tak vzorem, který táhne. To v českém motoristickém sportu bohužel prozatím chybí.

Lukáš Pešek

Narozen: 22. 11. 1985

Bydliště: Praha

Stav: svobodný

Hobby: golf, motorsport, lyžování

Úspěchy: vítěz závodů MS silničních motocyklů ve třídě 125 v Číně (2007) a Austrálii (2007), 4. v MS třídy 125 (2007), v MS startoval ve 36 závodech, získal 507 bodů, mistr ČR třídy 125 (2002)

Josef Král