Kalendář novinek Fordu pro rok 2018: Kdy se dočkáme nového Focusu či Mustangu Bullitt?

U Fordu se v posledních letech tak nějak zdálo, že evropský trh jde pro něj trochu stranou, spíše se zaměřoval na jiné regiony. V roce 2018 nás ale bude chtít značka přesvědčit o opaku, letos uvede na evropský trh, včetně toho českého hned 11 novinek. Které to budou?

Tou nejdůležitější letošního roku bude nepochybně nová, čtvrtá generace kompaktního modelu Focus . Na český trh bude uvedena v červnu, i přes blíží se premiéru (k odhalení má dojít na březnovém ženevském autosalonu) však toho o této novince zase tolik nevíme. Design se každopádně inspiruje menší Fiestou, počítat máme s vyšší úrovní luxusu.

V létě bude obecně u Fordu napilno. Po Focusu na trh vstoupí inovované verze užitkových modelů Transit/Tourneo Courier a Transit/Tourneo Connect . První, nejmenší užitkový Ford na českém trhu bude nabízen se zážehovým tříválcem 1.0 EcoBoost nebo turbodieselem 1.5 TDCi, pro druhý se počítá s novým vznětovým čtyřválcem 1.5 EcoBlue, který bude nabízen i s novým osmistupňovým automatem.

U osobní varianty Tourneo Connect budou zákazníci moci zvolit pěti, nebo sedmimístnou variantu, výbava pak bude na úrovni běžných osobních aut. K dispozici bude adaptivní tempomat, předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců, funkce samočinného vyrovnávání bočního větru nebo aktivní parkovací asistent. Už v březnu pak přijde modernizované Tourneo Custom

Během léta se na trhu objeví také modernizovaná varianta hatchbacku Ka+, který se nově představí také v oplastované verzi Active. Ford zkrátka zájem o malá SUV řeší i tímto způsobem, varianta Active totiž od dubna bude rovněž dostupná pro Fiestu.

I nejbližší měsíce ale budou u Fordu nabité novinkami. Tento týden se u nás začalo oficiálně prodávat malé SUV EcoSport , ještě tento měsíc bude na trh též uvedeno modernizované provedení Mustangu . Vedle inovovaného vzhledu se můžeme těšit na aktivní podvozek s tlumiči MagneRide nebo desetistupňový automat.

Komu by pak běžné varianty nestačily, bude si muset počkat do srpna. To na český trh dorazí Mustang Bullitt , oslavující padesát let od natočení slavného snímku zřejmě s nejlepší automobilovou honičkou všech dob.

Faceliftem projde také velké SUV Edge, které se v modernizovaném pojetí představilo už ve verzi pro americký trh. V průběhu roku se pak můžeme těšit i na novou Fiestu ST , tříválcový hot hatch se 147 kW se chystá na dubnové zahájení prodeje.

Ford pak již nabízí i výhled pro rok 2019, který v jeho případě bude ve znamení alternativních paliv. Potvrzen je příchod Transitu Custom plug-in hybrid a hybridního Mondea kombi.