Kam až poroste zájem o SUV? V roce 2025 to bude každé druhé prodané auto, tvrdí Audi  

V roce loňském se kategorie sportovně-užitkových vozů stala u nás nejžádanějším segmentem vůbec, když předběhla i do té doby populární nižší střední třídu. Loni činil podíl SUV a crossoverů na tuzemském trhu 24,31 %, za prvních pět měsíců roku letošního už je to 28,43 %. A tím to zdaleka nekončí…

Do propočtů se nyní pustilo Audi. To v letošním roce dodalo zákazníkům už 287.500 automobilů kategorie SUV, což z celkových prodejů představuje podíl 36,6 %. Tolik k celosvětovému záběru, ale třeba v USA tvoří modely řady Q 51 % všech prodejů značky.

A trend růstu bude pokračovat i v letech příštích. Audi předpokládá, že do roku 2025 vzroste počet prodaných SUV na více než 50 % celosvětově. V praxi to znamená, že každé druhé prodané auto se čtyřmi kruhy ve znaku bude sportovně-užitkové.

Nejúspěšnějším SUV společnosti zůstává model Q5, který si jen v minulém měsíci pořídilo 24.500 kupujících. Od počátku letošního roku se přitom prodalo už 125.750 kusů tohoto auta. A brzy se v nabídce objeví další očekávaný model – Audi Q8 . SUV s prvky kupé zamíří v druhé polovině letošního roku na trhy ve Spojených státech a Evropě, v Číně se pak začne prodávat v prvních měsících roku příštího.

uvedl Bram Schot, člen představenstva zodpovědný za prodej a marketing. Závěrem dodal, že největší zájem o Q8 se očekává na trzích v USA a Číně.

Právě Čína představuje pro Audi klíčové působiště, vždyť za prvních pět měsíců tohoto roku tu společnost prodala už 258.413 vozů. A každé páté z nich bylo SUV Q5. Ve srovnání s loňským rokem lehce povyrostl prodej i v Severní Americe, konkrétně o 1,6 %. Opačný trend zase zaznamenávají evropské registrace.