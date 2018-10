Před Katalánskou rallye: Kdo zůstane ve hře o titul mistra světa?

Třetím ve hře zůstává Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), který zaostává o 22 bodů, což je ještě „hratelné“ manko, pokud budou mít jeho soupeři problémy.

Jistotu má naopak Jan Kopecký, kterého už nikdo nemůže předstihnout v boji o titul v kategorii WRC 2. Na jihu Evropy má šanci dosáhnout na úspěch, který historie nepamatuje a vyhrát všechny podniky sezony. Kopecký nastupuje do soutěže plný optimismu. „Prozatím mám opravdu skvělou sezónu, vyhrál jsem všechny soutěže, do nichž jsem nastoupil. Celkově zvítězil v pěti soutěžích mistrovství světa a v šesti rallye mistrovství České republiky. V minulém roce mi vítězství ve Španělsku uniklo. Potom, co ze mě spadl tlak ve světovém šampionátu, se budu snažit tento účet vyrovnat,“ vysvětluje odhodlaně český mistr.

Katalánsko po asfaltu a šotolině?

Kdo chce uspět ve Španělsku, musí víc než kde jinde osvědčit adaptabilitu, aby mohl pomýšlet na vítězství. Jediná rallye se smíšeným povrchem vždy dokonale prověří všestrannost pilotů a jejich vozů. Vyrovnanost výkonů na šotolině během zahajovacího dne stejně jako na asfaltu po dvě zbývající etapy, a to vše bez časové rezervy na adaptaci z jednoho povrchu na druhý. Na posádky čeká během rallye 18 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 331,58 kilometru měřených úseků. Vítěz bude vyhlášen ve městě Salou sto deset kilometrů jižně od katalánského hlavního města Barcelony v neděli v 14.00 místního času.

Šéf je náramně spokojený

Jak již bylo řečeno, česká posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler nemůže být ve dvou zbývajících soutěžích v kategorii WRC 2 bodově překonána. Také Škoda Motorsport si zajistila mistrovský titul v kategorii WRC 2 v hodnocení týmů (v obou případech podléhá oficiálnímu potvrzení ze strany Mezinárodní automobilové federace - FIA). Juniorská posádka týmu Škoda Motorsport Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem z Finska bude ve Španělsku startovat poprvé a bude chtít po svém prvním vítězství v kategorii WRC 2 na Britské rallye ve Walesu zajet další špičkový výsledek.

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek je s průběhem letošní sezóny mimořádně spokojen: „Viděli jsme fantastický souboj o titul mistra světa v kategorii WRC 2 mezi Pontusem Tidemandem a Janem Kopeckým. Oběma jezdcům jsme umožnili startovat v šesti soutěžích. Jan teď ve Španělsku pojede svoji rallye číslo šest. Pontus jej už nemůže předstihnout, protože svých šest soutěží odjel. Velmi nás těší, že jsme obhájili oba tituly pro jezdce a týmy v kategorii WRC 2. Posádky Škoda vyhrály v deseti ze zatím jedenácti odjetých soutěží kategorie WRC 2 letošního mistrovství světa. Vřele vítáme Volkswagen, který ve Španělsku vstoupí s modelem Polo do třídy vozů R5.“ Pro tým Škoda Motorsport je Španělská rallye v Katalánsku závěrem nadmíru úspěšné sezóny. Závěrečné soutěže mistrovství světa v Austrálii se tým, v souladu s programem pro sezónu 2018, nezúčastní.

Jedním z nejtěžších soupeřů pro nové mistry světa kategorie WRC 2 Jana Kopeckého a Pavla Dreslera bude juniorský jezdec Škoda Kalle Rovanperä, který se svým spolujezdcem Jonnem Halttunenem těsně po svých osmnáctých narozeninách vyhrál zatím poslední Britskou rallye. „Vítězství ve Walesu bylo skvělé. Doufám, že se nám také ve Španělsku podaří udržet tak dobrou formu,“ řekl mladý Fin.

Ogier se chystá v pohodě

Předehrou letošní Katalánské rallye byl čtvrteční shakedown (měřený trénink), na kterém jezdci zkoušeli na šotolině nastavení pro soutěž. Nejrychlejšího času dosáhl Ogier, který je po vítězství ve Velké Británii nadopovaný sebevědomím. Však byl také v zábavním středisku v Port Aventura, kde je rozložené servisní zázemí všech týmů, plný energie. Ochotně pózoval fotografům, mluvil do televizních kamer a nezapomněl ani na fanoušky, kterých se sešlo v Port Aventura několik tisíc. „Máme před sebou unikátní víkend z pohledu kombinovaného po vrchu tratě a také s ohledem na těsný bodový vývoj šampionátu. Není snadné se zde přizpůsobit změně rytmu na šotolině a asfaltu, ale pokud chci myslet na obhajobu titulu, musím přidat další silný výsledek,“ tvrdí Ogier.

Obrýlený Neuville, který sahá po životním triumfu, si však není úplně jistý. Naposledy byl na stupních vítězů před dvěma měsíci v Německu, a to ještě „zásluhou“ soupeřů, kteří byli v pořadí před ním a poslední den museli odstoupit. Neuville na shakedownu dokonce převrátil svůj vůz, ale naštěstí pro něj se nejednalo o nic vážného. „V minulých soutěžích jsme ztratili trochu půdu pod nohama. Letos jsme nebyli na asfaltu nejsilnější, ale zapracovali jsme a nebudeme se vzdávat bez boje,“ tvrdil Neuville na čtvrteční tiskové konferenci.

Zajímavostí soutěže je premiéra vozu Volkswagen Polo R5, který budou řídit Francouz Eric Camilli a také legendární Petter Solberg. Norský pilot je posledním mistrem světa (2003) před érou, kterou nastolili francouzští Sebastieni – Loeb a Ogier, kteří již čtrnáct let získávají tituly mistrů světa.

Volkswagen plánoval premiéru svého speciálu původně na srpnovou Německou rallye, ale homologaci vozu odložil kvůli projektu elektrického vozu pro americký závod do vrchu Pikes Peak. Sven Smeets, ředitel divize Volkswagen Motorsport k premiéře modelu R5 na rallye říká: „Petter je skutečnou hvězdou rallye. Jeho vášeň a profesionalitu velmi dobře známe ze spolupráce v mistrovství světa v rallycrossu. Pro Pettera je typické, že do řízení dává všechno, vždy jede na sto deset procent. Polo GTI R5 již testoval a od samého začátku byl mezi našimi preferovanými kandidáty pro debut našeho nového vozu pro zákaznický sport. Je fantastické, že bude řídit Polo R5 ve Španělsku. Všichni v týmu se těšíme na soutěž i na spolupráci s ním a jeho týmovým kolegou Ericem Camillim.“

Dvojitá výzva pro C3 WRC

Tovární tým Citroën Total Abu Dhabi WRT nasazuje v Katalánsku potřetí v tomto roce třetí posádku do podniku mistrovství světa. Ke dvojicím Craig Breen, Scott Martin a Khalid Al Qassimi, Chris Patterson, se připojí legendární sestava Sebastien Loeb a Daniel Elena. Devítinásobný mistr světa vyhrál tuto soutěž osmkrát v řadě včetně tří prvenství od roku 2010, kdy už se jelo na smíšeném povrchu. Francouzské eso bude chtít vytáhnout svou legendární rychlost s dobrými výsledky přesto, že ve Španělsku startoval naposledy v roce 2012. K dispozici má vítězné auto z loňského ročníku.

Pierre Budar, šéf Citroën Racing Teamu: „Náš cíl je stejný jako ve Walesu, bojovat o čelní umístění. Pro výkon na zahajovací etapě na šotolině bude rozhodující počasí, ale chceme se během pátku propracovat na lepší pozice v celkovém pořadí. Víme, nakolik se můžeme spolehnout na potenciál C3 WRC na asfaltu a zkusit zopakovat loňské vítězství na této rallye. Séb i Craig jsou odhodláni udělat pro úspěch ve Španělsku maximum: Séb tady vyhrál osmkrát a také letos prokázal, že z talentu nic neztratil, Craig vstupuje do to rallye po dobrém výkonu ve Walesu.“

Sébastien Loeb: „Dobré časy jsem zajížděl na obou površích v Mexiku a na Korsice, chtěl bych absolvovat tuto rallye bez chyb v celém průběhu. Dva dny testování se vydařily, musíme to využít od startu až do cíle. Laťka je nastavena tak vysoko, byl bych hodně domýšlivý tvrdit, že bych byl schopen se měřit s třemi uchazeči o titul. Doufám ale, že bych mohl být stejně rychlý. Pokud bude první den sucho, měli bychom vytěžit maximum z naší potenciálně výhodné startovní pozice, nicméně v této etapě se může stát mnoho nepředvídatelných věcí díky skrytým kamenům číhajícím všude.“

Craig Breen: „Jsem natěšen na další start na asfaltu, na mém oblíbeném povrchu, navíc má přijet velký počet fanoušků z Irska. Jsem rád, že na zahajovací etapě na šotolině se udělalo několik změn, nestartoval jsem tu totiž dvě poslední sezony. Při pilotování na asfaltu si jistě vzpomenu na mou minulost v motokárách, resp. na rychlé vymetání zatáček na okruzích. Chtěl bych zopakovat svůj dobrý výkon z Walesu a dojet nyní na stupně vítězů.“

Khalid Al Qassimi: „Jsem rád, že jsem zpět v týmu. Vždycky jsem tu rád soutěžil, speciálně etapa na šotolině mě láká, i když bývá záludná. Přepínání z jednoho povrchu na druhý během jediného víkendu vyžaduje dobrou adaptabilitu. Právě to dělá toto dějství šampionátu zajímavým a představuje velkou výzvu.“

Udrží vedení v týmech?

Toyota Gazoo Racing World Rally Team bude ve Španělsku v rámci předposledního podniku letošní sezóny hájit své postavení nejlepšího továrního týmu ve světovém rallyeovém šampionátu FIA. Současně se bude její pilot Ott Tänak pokoušet vítězstvím se vrátit do hry o titul mistra světa mezi jednotlivci.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Myslím si, že podnik ve Španělsku by nám měl vyhovovat. Provedli jsme několik změn, aby náš vůz získal lepší schopnosti na šotolině. Víme, že naše vozy zde byly na asfaltu silné. Samozřejmě je vždy co vylepšovat, a během předstartovních zkoušek jsme proto zapracovali na nastaveních pro oba povrchy. Myslím, že poslední dvě soutěže letošní sezóny budou napínavé, a to z pohledu mistrovství továrních týmů i bojů v rámci mistrovství jezdců: Ott bude bezpochyby maximálně tlačit na pilu a jsem si jist, že totéž bude platit pro jeho soupeře.“

Jari-Matti Latvala: „Před Španělskem jsem nesmírně napjatý vzhledem k šanci zajet dobrý výsledek, který by nám pomohl v boji o zisk mistrovského titulu pro tovární týmy. Tato rallye se mi vždy líbila: zejména asfaltové erzety jsou pro jezdce hodně pěkné. Minulý týden jsem měl v předstartovních zkouškách štěstí na mokré i suché podmínky a mám také dobrý pocit z vozu. Osobně mám teď dobrou sérii výsledků a mým cílem je udržet si to až do závěru sezóny.“

Ott Tänak: „Těším se, až si ve Španělsku opět zazávodím. Stále máme šanci vyhrát mistrovství jezdců a nehodláme se vzdát. Vlastně je to pro nás jednoduché: prostě musíme ve dvou posledních rallye zvítězit a uvidíme, jak to dopadne. Cítím jistotu, pokud jde o naše schopnosti na šotolině i na asfaltu, protože na obou těchto površích se nám v poslední době dařilo. Nicméně vždy se snažíme zlepšovat a absolvovali jsme dobrou předstartovní zkoušku, kdy jsme mohli na několika věcech zapracovat, aby před rallye bylo vše optimální.“

Esapekka Lappi: „V posledních dvou podnicích sezóny jsem plně odhodlán pomoci týmu v boji o mistrovský titul pro tovární týmy. Jako tým jsme v poslední době dosáhli několika skutečně pěkných výsledků, a tak doufám, že to bude pokračovat i ve Španělsku. Mám rád výzvu na dvou různých površích: jako jezdec se skutečně musíte adaptovat, ale myslím, že jsme si na to všichni rychle zvykli.“

Věděli jste, že…

Španělská rallye v Katalánsku je jediným podnikem mistrovství světa, který se první den jede na šotolinovém povrchu a zbývající dva na asfaltu?

V pátek večer mají týmy na servis čas 1:15 hod., což je o 30 minut déle než standardně, protože mechanici musí automobily přenastavit z šotolinového „setupu“ na asfaltový?

Zahajovací rychlostní zkouška Španělské rallye v Katalánsku se pojede ve čtvrtek večer v ulicích Barcelony?

První RallyRACC Catalunya, jak zní oficiální název, se poprvé jela v roce 1957, součástí mistrovství Evropy se stala v roce 1975 a v roce 1991 se poprvé jela jako součást mistrovství světa?

Na Španělské rallye v Katalánsku mohou vozy kategorie WRC 2 použít maximálně 10 pneumatik určených pro šotolinu, 24 asfaltových a další čtyři pro shakedown?

Servisní zóna je na Španělské rallye v Katalánsku umístěna v parku PortAventura World Theme Park, jehož součástí je pozoruhodná horská dráha Dragon Khan s osmi loopingy a nejvyšší rychlostí 176 km/h?

Program Španělské rallye

Čtvrtek – 18.08 RZ1 (3,20 km).Pátek – 9.33 RZ2 (7,00 km), 10.06 RZ3 (26,59 km), 11.20 RZ4 (38,85 km), 15.23 RZ5 (7,00 km), 15.56 RZ6 (26,59 km), 17.10 RZ7 (38,85 km).Sobota – 8.33 RZ8 (14,12 km), 9.19 RZ9(21,26 km), 10.08 RZ10 (24,40 km), 13.35 RZ11 (14,12 km), 14.19 RZ12 (21,26 km), 15.08 RZ13 (24,40 km), 17.00 RZ14 (2,24 km).Neděle – 7.35 RZ15 (16,35 km), 8.38 RZ16 (14,50 km), 10.50 RZ17 (16,35 km), 12.18 RZ18 (14,50 km) – Power Stage.

Průběžné pořadí (po 11 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 189 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 182; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 168; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 104; 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 98; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 83; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 8. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 59; 9. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 55; 10. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 54; 11. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 53; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 52; 13. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 17; 15. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 16. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 12; 17. H. Solberg (Nor./Škoda Fabia R5) 8; 18. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 20. Tempestini (Rum./Citroën C3 R5) 4; 21. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 3; 22. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 23. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 24. Ingram (Brit./Škoda Fabia R5) 2; 25. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 26. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 27. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Toyota Gazoo Racing WRT 317; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 297; 3. M-Sport Ford WRT 273; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 187.

WRC 2: 1. Kopecký (Škoda Fabia R5) 125; 2. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 111; 3. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 70; 4. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 65; 5. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 56; 6. Andolfi (It./Škoda Fabia R5) 50; 7. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 46; 8. Veiby (Nor./Škoda Fabia R5, Citroën C3 R5) 45; 9. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 41; 10. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 33. Bodovalo 39 jezdců.

Vedení v soutěži: Tänak 74; Ogier 63; Neuville 35, Mikkelsen 11; Sordó 9, Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2, Lappi 2; Breen 2; Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 58; Neuville 36; Ogier 34; Latvala 16; Lappi 15; Mikkelsen 12; Sordó 9; Meeke 7; Loeb 6; Breen 6; Ostberg 5; Evans 4; Paddon 3; Suninen 3.