Katalánská rallye po 2. dnu: Latvala má šanci vyhrát

Pokud svůj minimální náskok udrží až do nedělního cíle, radoval by se třiatřicetiletý pilot z výhry poprvé od února 2017, kdy byl nejrychlejší na Švédské rallye.

Za sebou však má zkušený Latvala hned pět dravců v pořadí – Francouzi Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a Sebastien Loeb (Citroën C3 WRC), Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta WRC), Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC). Všichni se vešli do rozpětí pouhých 16,5 sekundy! Nedělní finiš soutěže tak bude bezpochyby ještě náramně dramatický.

V kategorii WRC 2 se vyvíjí situaci příznivě pro obě Fabie R5 z továrního týmu Škoda Motorsport. Lépe si zatím vede Fin Kalle Rovanperä, který má po sobotní části soutěže náskok 22 sekund na týmového kolegu Jana Kopeckého. Český jezdec má sice již jistý titul mistra světa ve WRC 2, ale rád by dotáhl své snažení k vítěznému konci také v Katalánsku.

Defekt lídra měnil pořadí

Druhý kompletní den začal na Katalánské rallye podle očekávání. Déšť chvílemi střídavě sílil a zase ustával, ale silnice byly každopádně mokré. Jezdci licitovali s volbami pneumatik, ale vzhledem k tomu, že trať nebyla zcela mokrá, neprojevovaly se rozdíly mezi jezdci ve špičce jako zásadní. Program rychlostních zkoušek byl ochuzený, protože osmá erzeta byla z bezpečnostních důvodů zrušena.

Zásadní vliv na další vývoj soutěže měla desátá rychlostní zkouška. Před jejím startem měl vedoucí Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) náskok 32,9 na druhého v pořadí. Na RZ10 ho však potkal defekt, musel na trati měnit kolo a měřený test dokončil až na osmadvacátém místě s mankem 1:43 minuty. Výsledek ho srazil na devátou příčku průběžného pořadí a do konce sobotního dne si polepšil pouze o jedno místo. „Máme nejhorší startovní pozici, všude na trati je spousta bordelu a těžko se něco stahuje. Navíc na třinácté zkoušce přišla ještě moje chyba. Musel jsem se po hodinách otáčet, vracet a z toho taky vyplynuly nějaké sekundy navíc,“ lamentoval Tänak.

Pořadí jako přesýpací hodiny

Po Tänakových problémech se dostal na vedoucí příčku Sordó, ale vydržel na ní pouze jednu rychlostní zkoušku. Pak ho předstihl útočně jedoucí Latvala. Ostřílený Fin byl rychlý již v pátečních zkouškách, ale přibrzdil ho defekt levé zadní pneumatiky. V pátek odpoledne se propadl na deváté místo, první etapu končil na páté příčce a teď je aktuálně ve vedení 54. ročníku populární soutěže. „Určitě jsem spokojený s tím, jak mi to teď jde. Na předposlední zkoušce nebyl důvod riskovat, protože na trati bylo hodně vytahaného bláta a navíc zde měl při předchozím průjezdu Ott (Tänak) defekt,“ shrnul Latvala stručně své počínání.

Právě zmíněný test s pořadovým číslem třináct byl pověstně nešťastný pro trojici jezdců. Cenné sekundy zde ztratili Sordó, Evans i Loeb a ti všichni se během chvíle propadli za Ogiera. Právě tento obhájce titulu tak vydělal rychle tři pozice a momentálně je pouhých 4,7 sekundy za vedoucím Latvalou. Podle slov pětinásobného mistra světa však mohla být situace lepší. „Myslím, že naše odpolední volba pneumatik nebyla úplně šťastné. Počítali jsme totiž s větším lijákem, ale ono nakonec bohužel tolik nezapršelo. Více deště by mi rozhodně pomohlo, ale i tak je stále o co jet,“ hodnotil Ogier svou situaci.

Potřetí se letos na soutěži světového šampionátu objevil legendární Francouz Sébastien Loeb. Devítinásobný mistr světa dokazoval, že stále mistrovsky vládne volantem a dokonce vyhrál v sobotu jednu rychlostní zkoušky. V průběžném pořadí je třetí a od lídra soutěže ho dělí pouhopouhých osm sekund. „Zajel jsem sobotní část soutěže myslím hodně dobře, jen těžko to šlo lépe. Zejména odpoledne byla všude spousta bláta a pneumatiky se chovaly na asfaltu dost nervózně. Bylo pro mě opravdu těžké dostat se do správného tempa, vždyť jsem v podobných podmínkách už šest let nikde nejel,“ popisoval Francouz své aktuální počínání.

Sliky nebyly dobrá volba

V polovině soboty, to pro Jana Kopeckého vypadalo dobře. V průběžné klasifikaci WRC 2 byl na třetím místě, pouhých 3,5 sekundy za vedoucím Kallem Rovänperou (oba Fabia R5), kolegou z týmu Škoda Motorsport. Odpoledne však vzrostlo manko českého jezdce až na 22 sekund.

„V sobotu dopoledne nám volba pneumatik vyšla, ale bohužel odpoledne to bylo naopak. Jako jediní ze špičky WRC 2 jsme jeli na slikách a to se ukázalo jako obrovská chyba. Ráno byly naše časy na zkouškách nejrychlejší, a když jsme jeli do servisu, mraky se zvedaly. Vypadalo, že bude sucho. Bohužel se však znovu zatáhlo a začalo nám pršet. S autem se nedalo moc dělat. Bylo mi jasné, že ostatní soupeři ve WRC 2 budou na mokrých gumách rychlejší než my. Takže jsem šel vědomě trochu do rizika. Několikrát přišel aquaplaning a zažili jsme navíc ještě pár nepříjemných situací. Myslím, že mů.že být rádi, že jsme v servisu a v pořádku,“ řekl v sobotu navečer Kopecký a k vyhlídkám na neděli dodal: „Samozřejmě, že možné je všechno a dvaadvacet sekund se dá stáhnout. Na druhou stranu, Kalle jede ovšem velice dobře a myslím si, že si náskok pohlídá. Budeme samozřejmě zkoušet útočit, protože rallye končí vždycky až v cíli. Zatím to ovšem vypadá, že výsledek ovlivnila moje chyba při volbě pneumatik. Jsme ve Španělsku, takže bych si přál do finiše spíše sucho. Vlhkost vzduchu je však hodně vysoká, a tak to vypadá spíše na déšť.“

A co říká na svou pozici lídra kategorie WRC 2 osmnáctiletý finský talent? „Byl to velmi dobrý den a myslím, že jsme odvedli celkově dobrou práci. Složitá a náročná se ukázala správná volba pneumatik, což se nám podařilo, naše rychlost byla konzistentní a zatím jsme před Honzou. Jak všechno dopadne, se uvidí v neděli. Hodně bude záležet na počasí a tím pádem také na tom, jaké správné gumy vzít. Raději bych volil suchý povrch, ale jak sobota ukázala, i voda je pro nás dobrá,“ řekl Rovanperä. Mladík se navíc v sobotu v podvečer málem postaral o senzaci. Závěrečný rychlostní test na promenádě městečka Salou totiž dokončil na druhém místě, pouhou desetinu sekundy za Tänakem.

Hry s body a pořadím

Podle současného aktuálního pořadí Katalánské rallye, by bylo pořadí v MS nyní následující: 1. Ogier 200 bodů; 2. Neuville 199; 3. Tänak 172. Jedná se však zatím stále a pouze o čistě matematický propočet. V neděli čeká na účastníky soutěže znovu výhradně asfaltový povrch a na něm čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 61,70 kilometrů.

Program uzavře závěrečná Power Stage (speciálně bodovaná rychlostní zkouška), která může ještě zamíchat pořadím v soutěži i bodovým stavem v mistrovství světa. Nejlepší posádky se objeví na cílové rampě na promenádě ve městě Salou v neděli krátce po čtrnácté hodině.

Průběžné pořadí Katalánské rallye

Stav (po 14 z 18 RZ): 1. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) 2:35:01,8; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +4,7; 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Citroën C3 WRC) +8,0; 4. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +9,8; 5. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +12,7; 6. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +16,5; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +46,5; 8. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:00,7; 9. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +1:37,9; 10. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:07,3; 11. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta R5) +3:14,5; 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +6:49,3 (1. v kategorii WRC 2); 13. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +7:11,3 (2. v kategorii WRC 2); 14. Solans, Martí (Šp./Ford Fiesta R5) +7:11,6; 15. P. Solberg, Gulbaeková-Enganová (Nor./Volkswagen Polo R5) +8:15,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Španělské rallye

Neděle – 7.35 RZ15 (16,35 km), 8.38 RZ16 (14,50 km), 10.50 RZ17 (16,35 km), 12.18 RZ18 (14,50 km) – Power Stage.