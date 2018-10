Katalánská rallye: Přestavba Fabie R5 ze šotoliny na asfalt

V sobotu a v neděli se jede výhradně na asfaltu. Aby to nebylo pro nikoho tak jednoduché, začalo pršet, o to jsou podmínky složitější.

V pátek večer měli v servisní zóně všichni i napilno. Museli totiž předělat nastavení podvozku, tlumičů, brzd, diferenciálu a převodovky ze šotolinové specifikace na asfaltové provedení. Místo běžných 45 minut servisní přestávky, měli všichni účastníci Katalánské rallye čas prodloužený o dalších třicet minut. S šéfmechanikem továrního týmu Škoda Motorsport Miroslavem Šlamborou jsme si povídali, co obnáší předělat auto na asfaltový povrch, na němž se odjede zbývající část soutěže.

„Na každém závodním autě pracuje pět mechaniků, kteří už jsou sehraní, protože tuhle práci mají nazkoušenou z dílny. Navíc všechny komponenty na oba rallyové speciály jsou před začátkem servisu pečlivě připravené, takže všechno funguje bez zádrhele,“ říká Šlambora.

Pokud je fanoušek pozorný, jistě zaregistruje, že při porovnání jízdy rallyového vozu na šotolině a na asfaltu je rozdíl ve světlé výšce vozu. Pro jízdu na asfaltovém povrchu je vůz posazený o deset centimetrů níže než pro jízdu na nezpevněném povrchu.

Co už vidět není, jsou technické komponenty uvnitř vozu. Brzdiče zůstávají stejné, ale brzdové deštičky jsou silnější. Přední brzdové kotouče mají pro šotolinu průměr 300, ale pro asfalt až 355 milimetrů.

„Zásadní změnou je výměna převodovky, diferenciálu a jeho nastavení. Jedná se počet vložek diferenciálu a nastavení jeho předpětí v kilogramech. Dále měníme hlavní brzdový válec, protože na asfalt a šotolinu se používají jiné průměry. Na asfaltu používáme kratší tlumiče a předěláváme také hlavy kol. Mění se rovněž přední i zadní náprava, protože tam je určitý rozdíl v délce nastavení ramen nápravy a odlišné jsou také odklony předních a zadních kol,“ shrnuje Šlambora zásadní změny, které sehraná parta z Mladé Boleslavi dokáže bez problémů zvládnout.

Do jaké míry mluví do těchto technický úprav jezdec? „Během této servisní pauzy vůbec, protože se jedná o díly, které má odzkoušené a připravené z Mladé Boleslavi,“ vysvětluje Šlambora a dodává: „Pětasedmdesát minut, které jsme v pátečním servisu měli, je dostatek času na to, abychom všechno v pohodě zvládli. Myslím, že bychom to dokázali i za těch klasických pětačtyřicet, ale takhle jsme ještě ve větší pohodě. Navíc jezdci nám situaci usnadnili, protože pátečními rychlostními zkouškami protáhli auta bez poškození.“

Preciznost továrního týmu Škoda Motorsport, začali Čech Jan Kopecký a Fin Kalle Rovanperä zdařile „prodávat“ od prvních kilometrů sobotní části soutěže. Rovanperä se probojoval na první místo v hodnocení kategorie WRC 2. Kopecký byl třetí, pouhých 3,5 sekundy za svým parťákem. O tom, jak si posádky vedly v dalším průběhu španělské soutěže, vás budeme průběžně informovat na stránkách našeho webu Auto.cz.