Kenichi Yamamoto: Odešel jeden ze dvou otců Wankelova rotačního motoru

Zatímco německý konstruktér Felix Wankel rotační motor vynalezl a v podstatě jako první zkonstruoval, Japonec Kenichi Yamamoto jej podrobil dalšímu intenzivnímu vývoji tak, aby byl použitelný pro pohon automobilů ve velkých sériích. Nebýt Yamamota, neměli bychom Mazdy s rotačními motory.

Kenichi Yamamoto se narodil v roce 1922 v Hirošimě, tedy ve městě značky Toyo Kogyo, z níž později vzešly automobily mazda. V roce 1944 absolvoval technickou univerzitu v Tokiu. V té době se ale Japonsko nacházelo ve válce, tudíž bylo vše podřízeno válečnému průmyslu. Yamamoto se tak hned po absolvování podílel na spoluřízení továrny na výrobu letadel. Domů se vrátil v září 1945, tedy v měsíci kapitulace Japonska, údajně i na základě dopisu od své matky.

Po návratu domů do rodné Hirošimy ale nenašel nic než zkázu, vzhledem ke svržení atomové bomby Američany na toto město. Mladší setra byla mrtvá, otec umíral kvůli radioaktivnímu spadu. A z rodného domu zbyly jen ruiny.

Zdrcený Yamamoto, aby mohl podporovat svoji rodinu, začal pracovat u zmíněné společnosti Toyo Kogyo, jejíž továrna jako jedna z mála budov přežila následky exploze atomové bomby. Zpočátku pracoval na převodovkách, během dvou let se však propracoval až do vedoucí pozice a stal se členem týmu, který pracoval na novém motoru pro tříkolový pick-up, který Toyo Kogyo začalo prodávat pod značkou Mazda.

Svůj první automobil Mazda R360 uvedli Japonci v roce 1960. O pouhý rok později byla navázána spolupráce s německou automobilkou NSU, v níž byl vedoucím konstruktérem právě Felix Wankel. Do Německa se tehdy vypravila malá skupinka japonských konstruktérů vedená právě Kenichim Yamamotem s cílem zakoupit licenci na výrobu rotačního Wankelova motoru. Ten následně Japonci podrobili intenzivnímu vývoji. Tomu se věnovalo 47 konstruktérů pod vedením Yamamota. Později se jim začalo říkat 47 Samuraiů.

V roce 1964 vyjel prototyp sportovního vozu Mazda Cosmo Sport 110S, první auto s rotačním motorem Wankel (konkrétně typem 10A) od Mazdy. O tři roky později se dočkalo sériové výroby. Auto slavilo úspěch. V průběhu 70. let navíc všechny automobilky vývoj rotačního motoru Wankel vzdaly. Zůstala jen Mazda, jejíchž 47 Samuraiů v čele s Yamamotem neúnavně pracovalo na dalších vylepšeních. Rotační motor tak začal u Mazdy pohánět kde co - od pick-upu přes sedany a sportovní kupé až po mikrobus Rotary Parkway. Na konci 70. let se Yamamoto stal vedoucím vývoje Mazdy. V roce 1985 už byl presidentem a v roce 1987 pak předsedou představenstva automobilky Mazda.

V té době Mazda intenzivně pracovala také na první generaci roadsteru MX-5 nebo také Miata, přičemž první podnět přišel už v roce 1979 od motoristického novináře Boba Halla. Na jednom večírku se údajně Kenichi Yamamoto zeptal Boba Halla, jaký vůz by rád viděl ve výrobním programu japonské automobilky v nejbližší době. Jeho odpověď byla i pro samotného Yamamotu překvapivá.„Lehký sportovní automobil, který by byl levnější než již etablovaný model RX-7.“

První MX-5 vyjela v roce 1989 a zaznamenala až neuvěřitelný úspěch. Přitom řada někdejších manažerů firmy se k projektu stavěla spíše skepticky, tedy s výjimkou Yamamota a některých dalších vlivných mužů značky, odpovědných za import vozů, konkrétně RX-7 do USA (Shunjije Tanaky), a dále designera Toma Matana či konstruktéra Toshihika Hiraie.

Další rotační úspěch přišel v roce 1991, kdy zvítězila Mazda 787B ve slavném závodě 24 hodin v Le-Mans, samozřejmě poháněná rotačním motorem typu Wankel. I za tímto úspěchem stál Kenichi Yamamoto. O pouhý rok později ale Mazdu opustil.

V současné době, konkrétně od roku 2012 kdy byla ukončena výroba vozu RX-8, Mazda rotační motor typu Wankel nevyrábí. Děje se tak poprvé od roku 1967, kdy byl na trh uveden typ Cosmo 110S. Přesto pořád slibuje, že se k rotačnímu motoru typu ještě vrátí. Moc bychom si přáli, aby úsilí konstruktéra a muže Kenichiho Yamamota, který se o rozvoj rotačního motoru zasloužil jako nikdo jiný, snad tedy s výjimkou Felixe Wankela, neskončilo navždy v propadlišti dějin. Držíme place!