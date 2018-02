Kia Ceed dorazí také jako hybrid. A co elektromobil?

Kia Ceed byla v dosavadních generacích dostupná na českém trhu výhradně s konvenčními spalovacími motory. V nastupující třetí generaci se to ale změní, Ceed bude nově nabízen také ve formě hybridu. A v nabídce budou hned dva takové modely.

Nový kompakt korejské značky dorazí ve formě mild hybridu, tedy auta, jehož elektromotor pouze poskytuje sílu navíc, ale neumožní jej výhradně pohánět, bez pomoci spalovacího agregátu. Přiznal to výkonný ředitel evropského zastoupení Kie Michael Cole, podle jehož slov takový Ceed dorazí na trh v příštím roce.

Mildhybridní pohon využívající 48V elektrický systém využijí hned dvě verze Ceedu. Jedna bude poháněna zážehovým motorem (což je pro tento typ pohonu obvyklé), zatímco druhá bude mít pod kapotou turbodiesel. To už tak běžné řešení není, využívá ho již ale třeba Renault (tzv. Hybrid Assist). Stejná technika se objeví i v SUV Sportage, zřejmě už v rámci letošní modernizace.

Do budoucna by to přitom nemusely být jediné hybridy v nabídce. Kia zvažuje také příchod Ceedu s plug-in hybridním pohonem, byť v tuto chvíli není nic potvrzeno. Naopak čistě elektrický pohon Cole v Ceedu vylučuje. V kategorii elektromobilů bude nadále pokračovat Soul, který v příští generaci bude do Evropy nejspíše dovážen pouze s elektrickým pohonem.

Než se hybridu dočkáme, přijde Ceed na trh s pěti motory. Ty benzinové zastoupí osvědčený atmosférický čtyřválec 1.4 CVVT (73,5 kW), nad nímž bude stát již také známý přeplňovaný tříválec s přímým vstřikováním 1.0 T-GDI (88 kW). Naopak vrchol v podobě přeplňovaného čtyřválce 1.4 T-GDI (103 kW) je novinkou, motor známý již z bratrského Hyundaie i30 nahrazuje dosavadní 1.6 GDI.

Turbodiesely zastoupí dvě výkonové varianty 1.6 CRDi s 85 kW a 100 kW. Motory s přímým vstřikováním common-rail pro snížení emisí oxidů dusíku využijí systém selektivní katalytické redukce. Všechny jednotky budou spárovány s šestistupňovým manuálem, pro 1.4 T-GDI a obě varianty vznětové šestnáctistovky bude k dispozici i sedmistupňová dvouspojka.

Zajímavostí je přitom fakt, že nabízené jednotky nejsou přizpůsobené jen nadcházející emisní normě Euro 6C, ale už i té další, Euro 6d. Ta bude pro nově homologovaná auta platná od roku 2020, když součástí měření emisí bude nově též jízda v reálném prostředí. Měření podle nadcházející metodiky nadále probíhá jen v laboratoři, avšak v novém měřícím cyklu WLTP , bližšímu reálnému provozu než dosavadní NEDC.

Video