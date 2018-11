Kia Ceed SUV zachyceno špiony. Dočkáme se už v Ženevě?

Kia Ceed SUV se zatím neobjevila v celé své kráse, ale jen s vrstvou maskování. Neznáme zatím ani oficiální název modelu, přesto už se nějaké podrobnosti dozvídáme. Třeba to, že model bude v hierarchii automobilky posazen mezi malým Stonicem a větším modelem Sportage. Kia se tak snaží maximalizovat svůj potenciál na stále se rozrůstajícím trhu sportovně-užitkových vozů.

Podle některých zdrojů však nechce Ceed SUV soupeřit jen s crossovery, ale zákazníky by mohl přetáhnout i z jiných vod, kupříkladu Volkswagenu Golf Alltrack. Na špionážních fotkách si i přes maskováním všímáme jinak tvarovaných nárazníků a ve srovnání s klasickým Ceedem jsou jiná i kola.

Ačkoliv se zájemci mohou těšit na vyšší posez a snazší nastupování, platforma a pohonné jednotky mají zůstat shodné s normálním Ceedem. Připomeňme, že u něj mohou zákazníci sáhnout po atmosférické čtrnáctistovce s výkonem 73 kW, případně přeplňovaném litru (88 kW) či čtrnáctistovce (103 kW). Ta jde vedle standardní šestistupňové manuální převodovky párovat i se sedmistupňovým automatem. Nezapomnělo se ani na diesel. Jedna-šestka CRDi se nabízí s výkony 85 a 100 kW.

Stejná technika bohužel znamená i to, že se s největší pravděpodobností nedočkáme pohonu všech čtyř kol. Kia by to mohla kompenzovat alespoň voličem jízdních režimů, který by nabízel uzpůsobení jízdních vlastností nepříznivému počasí či náročnému terénu, obdobně jako je tomu u Peugeotu a jeho Grip Controlu.

Připomeňme, že Kia Ceed SUV bude již čtvrtou karosářskou variantou tohoto oblíbeného modelu. Zákazníci už teď mohou vybírat mezi pětidveřovým hatchbackem a kombíkem, nejčerstvějším přírůstkem je atraktviní shooting brake Proceed . Premiéra se předběžně očekává příští rok na ženevském autosalonu, na oficiální potvrzení si ale ještě musíme počkat.