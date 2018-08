Kvalifikace motocyklové VC Rakouska 2018 vyhráli M. Marquez, Bagnania a Bezzecchi

Český jezdec Jakub Kornfeil obsadil v Moto3 třinácté místo, což představuje čtvrtou řadu. Karel Abraham v MotoGP odstartuje z poslední třiadvacáté pozice.

Závodní trať Red Bull Ring se nachází ve středním Rakousko ve spolkové zemi Štýrsko, pouhé čtyři kilometry od města Spielberg. Původní trať byla vybudována jako Östereichring v roce 1969, později byla přejmenován na A1 Ring. V roce 2004 byly strženy tribuny a okruh odkoupila společnost Red Bull, která ho v letech 2008 až 2009 zrekonstruovala za 70 milionů eur (1,75 miliardy korun). Světový šampionát silničních motocyklů se zde jezdí od sezony 2016. Dominantou okruhu je 18 metrů vysoký železný býk „Bull of Spielberg“.

Red Bull Ring se nachází v alpském prostředí a díky přítomnosti hor zde bývá často proměnlivé počasí. Měří 4,318 kilometrů, má deset zatáček a sedm z nich je pravých a tři levé. Trať má převýšení 65 metrů, její šířka činí 13 metrů a nejdelší rovinka měří 626 metrů. Letošní zajímavostí je skutečnost, že lídr MotoGP Marc Marquez si zde letos v červnu vyzkoušel monopost formule 1 stáje Red Bull, který byl přebarvený podle sesterského týmu Toro Rosso. „Musel jsem v první tréninku hledat brzdné body. V MotoGP brzdíte na konci rovinky dvě stě metrů před zatáčkou, ve formuli 1 pouhých padesát. Byla to úžasná zkušenost,“ řekl Marquez.

MotoGP

Pouhé dvě tisíciny sekundy rozhodly kvalifikační souboj v královské třídě MotoGP ve prospěch Španěla Marca Marqueze (Honda), který porazil Itala Andreu Doviziosa (Ducati). Můžeme se tak těšit na opakování impozantního souboje z loňského roku, kdy Dovi porazil Marqueze a vyvrcholením jejich bitvy byl dramatický moment v poslední zatáčce.

Typické proměnlivé počasí nezůstalo ve Spielbergu nic dlužné svým rozmarům. V sobotu ráno totiž zapršelo, a tak nešlo ve třetím tréninku časy vylepšit. To byla špatná zpráva pro Valentina Rossiho (Yamaha), který zůstal pouhých 0,049 sekundy za postupovým místem do závěrečné části kvalifikace (Q2). Musel proto zkusit vybojovat si šanci v první kvalifikaci (Q1), ovšem ani to mu nevyšlo. Do závodu odstartuje ze čtrnácté pozice. Horší byl naposledy koncem října 2016, kdy stál v Austrálii na roštu patnáctý. Smolařem se stal Bradley Smith, kterému postup do Q2 utekl o pouhých 0,015 sekundy.

Bitvu o nejlepší postavení na startu začal nejlépe Jorge Lorenzo, ale když časomíra ukazovala osmou minutu (z vymezených patnácti), vyhoupl se na první příčku Marc Marquez a už ho z ní nikdo nesesadil. Pro obhájce titulu to byl letos třetí nejlepší kvalifikační čas. Kontrovat se pokusil Dovizioso, ale výsledkem jeho snahy byl nejnižší rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem v letošních kvalifikacích. Žádné nadšení nepanovalo u Yamahy. Tři ladičky nevyhrály závod od konce loňského června v nizozemském Assenu (Valentino Rossi) a už jsou dvacet velkých cen bez vítězství. Na Red Bull Ringu pokořil tovární barvy Francouz Johann Zarco ze satelitní stáje Monster Yamaha Tech 3.

VC Rakouska MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Marquez Honda Honda Repsol Team 1:23,241 2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:23,243 3. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:23,376 4. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:23,503 5. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:23,812 6. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:23,887 7. Tito Rabat Ducati Real Avintia Racing 1:23,922 8. Andrea Iannone Suzuki Tem Suzuki Ecostar 1:24,091 9. Dan i Pedrosa Honda Honda Repsol Team 1:24,124 10. Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecostar 1:24,227 23. Karel Abraham Ducati Angel Nieto Team 1:25,339

Moto2

Čtvrtý nejlepší čas v kvalifikačním tréninku v kariéře dosáhl Ital Francesco Bagnania. Vedle něj bude stát lídr průběžného pořadí šampionátu Portugalec Miguel Oliveira, který vede šampionát před Bagniaou o pouhé dva body. Mimochodem, oba mají pro příští rok jisté angažmá v MotoGP.

Tréninkový segment poznamenalo několik pádů. Nejhůře na ně doplatil Španěl Xavier Vierge, který spadl po kontaktu se soupeřem před první zatáčkou. Výsledkem bylo zlomené zápěstí pravé ruky a předčasný konec Velké ceny Rakouska.

Na zemi se ocitli také nevlastní bratr Valentina Rossiho Ital Luca Marini. Jeho stroj zůstal ležet na trati, a ačkoliv ho stačili traťoví komisaři odstranit, byly vyvěšeny červené vlajky znamenající přerušení tréninku. Těsně před vyvěšením červených vlajek spadl ve čtvrté zatáčce Joan Mir, jemuž se krátké přerušení dost hodilo vzhledem k probíhající opravě motorky. Jeho dosažený čas však stačil nakonec až na dvacáté místo na startu.

VC Rakouska Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex SKY Racing Team VR46 1:29,409 2. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 1:29,719 3. Fabio Quartararo Speed Up (+)Ego-Speed Up Racing 1:29,930 4. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:29,971 5. Alex Marquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:30,058 6. Mattia Pasini kalex Italtrans Racing team 1:30,069 7. Marcel Schrotter Kalex Dynavollt Intact GP 1:30,095 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 1:30,125 9. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 1:30,135 10. Luca Marini Kalex SKY Racing Team VR46 1:30,194

Moto3

Kvalifikace nejnižší objemové třídy začala na mokré trati. Z oblohy však nic nehrozilo, a tak bylo otázku času, kdy závodníci vyjezdí suchou stopu, a začne se zrychlovat. V polovině čtyřicetiminutové kvalifikace vedl Španěl Alberto Arenas, Jakub Kornfeil figuroval na dvaadvacáté příčce. Ve třetí zatáčce spadl Marco Bzzecchci, jenž jezdí ve stejné stáji jako český pilot. Ital se však stihl vrátit do depa pro nový stroj a ještě se zapojil do bitvy o pole position. Často se v záběrech kamer objevoval Španěl Jorge Martin, který před týdnem musel odstoupit po prvním tréninku, když si zlomil zápěstí levé ruky.

Posledních šest minut kvalifikačního tréninku připomínalo rychle běžící kolotoč, ze kterého šla hlava kolem. Pořadí na čele kvalifikace i na dalších příčkách se neustále měnilo a kdo byl chvíli první, byl za minutu třeba osmý a zase naopak. Dvakrát se ocitl na pozici lídra také zraněný Martin, který nakonec odstartuje jako druhý ze středu první řady. První vyhraný trénink ve světovém šampionátu si připsal nakonec na své konto Bezzecchi s převahou 0,078 sekundy. Český jezdec Jakub Kornfeil byl nakonec hodnocený na třináctém místě s mankem 1,877 na parťáka Bezzecchiho. Smolařem kvalifikace byl Nicolo Bulega, jemuž sportovní komisaři zrušili dvě jeho nejrychlejší kola a Ital odstartuje jako dvaadvacátý.