Kvalifikace motocyklové VC Velké Británie 2018 pro Lorenza, Bagnaiu a Martína

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu dvanáctým podnikem na okruhu v Silverstone. Britská GP nahradila v kalendáři mistrovství světa od roku 1977 Tourist Trophy na ostrově Man a pořádá se od té doby nepřetržitě, takže letošní ročník je 42. v pořadí. V období 1987-2009 ji hostil Donington, jinak se konala vždy na bývalém vojenském letišti. V Silverstone často prší, prostě typická Anglie a aktuálně okruh pokryl nový asfaltový koberec. Program VC Velké Británie je oproti ostatním evropským závodům o hodinu posunut, rozmary počasí jej dnes dále řádně natáhly.

MotoGP

Startovní rošt MotoGP pro příští sezónu se plní, zbývají už jen tři volná místa. Během VC Rakouska Lin Jarvis od Yamahy potvrdil sestavu nového satelitního týmu SIC Petronas: pojedou za něj Franco Morbidelli a Fabio Quartararo. Morbidelli přechází od Marca van der Stratena, Quartararo od Speed Upu z Moto2. Álvaro Bautista opustí svět MotoGP a přesune se do MS superbiků ke stáji Aruba.it Racing, která provozuje stroje Ducati. „Asparův“ Ángel Nieto Team přechází do Moto2 na stroje KTM, má stroje i v Moto3.

Továrnímu týmu KTM „došli“ piloti. Pol Espargaró i Mika Kallio jsou zraněni, takže druhou motorku vedle Bradleyho Smithe neměl kdo vodit. V roli testovacího jezdce byl sice potvrzen Randy de Puniet a pro příští rok byla tato pozice nabídnuta Danimu Pedrosovi, který končí kariéru závodního jezdce, ale Rakušané nakonec sáhli po Lorisu Bazovi. Velezkušený pětadvacetiletý Francouz má kromě superbiků a supersportů na svém kontě i 49 startů v MotoGP.

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek dopoledne Maverick Viñales (Yamaha), jelo se za sucha. Ve druhém trochu sprchlo, ale nijak dramaticky, tam byl nejrychlejší Andrea Dovizioso (Ducati). Dramaticky havaroval Tito Rabat (Avintia Ducati), jeho pád se odehrál v poměrně vysoké rychlosti, ale jezdec odešel do boxů po svých. V sobotním dopoledním měření sil se na osychající trati vyhoupl do čela Cal Crutchlow (LCR Honda).

Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, se zase rozpršelo... Minutu a půl před finišem došlo k hromadnému pádu a zavlály rudé vlajky. Nejdříve ze své suzukiza jízdy Álex Rins, nechtěl se potkat s bariérou. Tita Rabata ošetřovali lékaři, nakonec zamířil do nemocnice, neboť se k polámané noze přidalo několik dalších zjištěných zranění. Z dalších bojů je samozřejmě vyřazen. K restartu už nedošlo, takže si nejrychlejší čas připsal Maverick Viñales. Následně se musela trať od vody vyčistit, první kvalifikace odstartovala až v 15:35 o 25 minut později oproti původnímu harmonogramu.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Bradley Smith (KTM) a Álex Rins. Dani Pedrosa (Repsol Honda) se dál nedostal. Poté se opět čistil okruh a dále se pokračovalo až po půl páté odpoledne.

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, se jelo převážně na mokrých gumách. Někteří však ke konci nazuli slicky. Řádil Bradley Smith a jezdci Ducati, hlavně týmu Pramac, ale i Johann Zarco. Lorenzo se přiblížil hranici 2,12 min a nepřekonal jej ani Marc Márquez. Dále stlačil dolů čas až Zarco a za ním Cal Crutchlow, ale Francouz si první místo vzal zpátky. A pak se ukázali tovární piloti italské Ducati: Andrea Dovizioso a Jorge Lorenzo. Španěl se nakonec radoval výkonem 2:10,1 min před „Dovim“ a Zarcem. Crutchlow, Márquez a Danilo Petrucci se postaví zítra za ně. Časy byly o 9 a více sekund horší než za sucha.

VC Velké Británie MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 2:10,155 min 2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 2:10,314 min 3. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 2:10,439 min 4. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 2:10,615 min 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 2:11,083 min 6. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 2:11,317 min 7. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:11,495 min 8. Bradley Smith KTM Red Bull KTM Factory Racing 2:11,514 min 9. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing 2:12,173 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:12,504 min 20. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 2:15,721 min

Moto2

Divokou kartu pro závod Moto2 dostal domácí Josh Owens (rám Kalex, tým Tickhill Labour and Plant), jezdí mistrovství BSB GP2, je britským šampionem stopětadvacítek a zkoušel i juniorskou světovou sérii FIM CEV. Do třídy se příští rok vrátí Tom Lüthi, kterému se v MotoGP nedaří, ještě nebodoval. Pro vítěze 16 GP tříd 125 a Moto2 je letošní sezóna nešťastná.

Prvnímu pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval letos slušně rozjetý Marcel Schrötter, týmu Dynavolt Intact GP se přechod z podvozků Suter na Kalex opravdu vyplatil. Druhý, už propršený zvládl nejlépe Álex Marquez (Marc VDS/Kalex). Do limitu 107 % nejrychlejšího se vešlo jen 22 jezdců, ti ostatní suchou trať prostě nestihli. Isaac Viñales, který se vrátil mezi jezdce v Rakousku, kdy nahradil vyhozeného Erica Granada u Forward Racing (jezdí šasi Suter), si zlomil při pádu zápěstí a v závodním víkendu nepokračuje. Třetí, dnešní a většinou suchou část soupeření ovládl opět Schrötter. Pršet začalo až 13 minut před koncem. Festival pádů, který probíhal ještě za slunce, všichni přežili ve zdraví.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a dnešní program uzavírala. Vévodil jí už od startu Mattia Pasini, ale pak se do čela dostal Álex Márquez a ukázal se konečně i Sam Lowes. Přetahovaná ale vynesla zpět do čela Španěla a následně i Itala. Dokonce se na vrcholu tabulky objevil i Iker Lecuona. Spadl Simone Corsi. Romanovi Fenatimu došel benzin a týmoví mechanici jej museli dotlačit do boxu. Celkem kuriózní záležitost.

Pořadí v čele se měnilo více než obvykle: Marcel Schrötter, znovu Lowes, Lecuona a Francesco Bagnaia, okruh osychal a o rychlá kola nebyla tudíž nouze, klesala od 2:14 zpočátku až pod 2:09. Tak kdo bude nejrychlejší? Všechny překvapil Remy Gardner na Tech 3, který překonal Schröttera i mladšího z bratrů Márquezů, ale nakonec se radoval „Pecco“ Bagnaia (2:08,1 min). Němce doplní ve druhé řadě Luca Marini a Quartararo. Viděli jsme opravdu hezkou bitvu!

VC Velké Británie Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 2:08,153 min 2. Remy Gardner Tech 3 Tech 3 Racing 2:08,347 min 3. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:08,411 min 4. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 2:08,442 min 5. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 2:08,643 min 6. Fabio Quartararo Speed Up + Ego Speed Up Racing 2:08,756 min 7. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 2:08,772 min 8. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors 2:08,774 min 9. Sam Lowes KTM Swiss Innovative Investors 2:08,785 min 10. Romano Fenati Kalex Marinelli Snipers Team 2:08,908 min

Moto3

Startovní listinu nejslabší kubatury v Silverstone doplnili loňští debutanti Tom Booth-Amos a Jake Archer. Tom letos sedlá Hondu týmu Leopard Racing jako trojka k Bastianinimu a dalla Portovi, Jake KTM City Lifting RS Racing.

Celý víkend zahájil nejlepším výkonem Philipp Öttl (Südmetall Schedl GP Racing/KTM). Druhé volné měření sil patřilo Tonymu Arbolinovi (Marinelli Snipers/Honda), do něj zasáhl déšť, i když nijak výrazně. Dnešní dopolední, při které se čekalo, až mokrá trať oschne, zvládl nejlépe Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP/KTM) a znovu tak potěšil české fanoušky. U týmu zůstává i pro příští rok. Přejeme si, aby Kubajz jezdil vpředu, bojoval o vítězství a možná i něco víc...

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut a začala ve 13:35 našeho času, vstoupil nejrychleji Marco Bezzecchi, Kornfeilův týmový kolega a vedoucí jezdec průběžného pořadí. Brzy jej ovšem překonal Fabio di Giannantonio, posunul nejrychlejší čas pod 2:13,6 min. Těsně po polovině se objevily opět bílé vlajky s červeným křížem znamenající déšť. Uprostřed dráhy si nebezpečněAntonelli, těsně před nájezdem do pit lane, ale bez následků.

Pět minut před koncem vyrazilo znovu celé pole, upadl Gaby Rodrigo. Spousta jezdců se v posledních dvou ostrých kolech zlepšila, ale Bezzecchi havaroval. Na už zase suchém asfaltu a hladkých gumách šlo časy sundat, rozhodl poslední okruh. Pole position, letos sedmou získal už zdravý Jorge Martín za výkon těsně pod 2:13,3 min, první řadu s ním sdílí Jaume Masiá (byl jen o tisícinu pomalejší!) a Lorenzo dalla Porta. Do druhé se zítra postaví, tedy pokud nepřijdou nějaké penalizace, trio Albert Arenas – di Giannantonio – Tatsuki Suzuki.