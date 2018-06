Kyperská rallye 2018: Štajf šotolinou pro šesté místo

Ve velmi silné evropské konkurenci si posádka, startující tentokrát pod týmovou licencí Autoklubu České republiky, připsala další cenné body do seriálu FIA Middle East Rally Championship (MERC).

Soutěž evropského a současně blízkovýchodního šampionátu se třinácti rychlostními zkouškami a celkovou délkou 758 kilometrů kombinovala šotolinový a z menší části i asfaltový povrch. Byla obtížná především z pohledu výběru správného typu šotolinových pneumatik a stejně tak i vyváženého nastavení vozu pro oba typy povrchů.

Zvolit správné gumy

Promenáda v přímořském kyperském městě Larnaka byla místem pátečního slavnostního startu, ale do první rychlostní zkoušky vstoupilo 59 posádek až v sobotu ráno. Český zástupce ve startovním poli Štajf, stále sbírá zkušenosti s ovládáním své Fabie R5 na šotolinovém povrchu. Soutěž začal v opatrnějším rytmu a s Marcelou Ehlovou se drželi na hranici desítky nejlepších jezdců. K lepšímu umístění v první sekci bránila i méně vhodná volba pneumatik pro tuto úvodní část. V odpolední sekci první etapy došlo u české posádky, stejně jako u některých dalších posádek, k proražení pneumatiky po kontaktu s ostrým kamenem, což stálo dvojici Štajf – Ehlová cenné sekundy. Přesto se jediná česká posádka v kyperské soutěži vešla po šesti měřených úsecích prvního dne do první desítky, když jí patřila devátá příčka.

Tragédie pro favorita

Start do nedělní části vyšel i přes ještě vyšší náročnost tratě o poznání lépe, což Štajf s Ehlovou dokázali dokonce třetím absolutním časem na závěrečné třinácté rychlostní zkoušce. Průběh druhé etapy byl sice trochu ovlivněn zrušením druhého průjezdu nejdelší zkoušky soutěže „Yeri“, přesto o celkové drama nebyla nouze. Závěrečné dvě rychlostní zkoušky soutěže, které nesly kvůli vypsané finanční prémii pro jejich vítěze označení „Golden Stages“ znamenaly z celkového pohledu přeskupení první šestice jezdců.

Sportovní tragedii zažil největší favorit soutěže Katařan Nasser Al-Attiyah (Ford Fiesta R5), který musel na poslední erzetě měnit pravé přední kolo. Ztratil tři minuty a z první příčky se propadl nakonec až na čtvrté místo v cíli soutěže. Soutěž dokončilo 46 posádek.

Vojtěch Štajf a Marcela Ehlová využili příležitosti a díky konzistentnímu výkonu bez jezdeckých chyb postupovali v průběžném pořadí k horním příčkám. Nakonec dokázali přivézt svůj vůz Škoda Fabia R5 na ceněném šestém místě absolutního pořadí. To jim zaručilo další body v klasifikaci seriálu Middle East Rally Championship (MERC).

Devět kilometrů na defektu

„Byla to opravdu těžká soutěž se silnou evropskou konkurencí a náročná hned z několika důvodů. Především na volbu pneumatik, do které jsme se na začátku úplně netrefili. Pak už to ale bylo lepší. Velkým problémem pro všechny jezdce byla celkově kluzká trať a nebezpečné velké kameny v jízdní stopě, z nichž jeden nám prorazil pneumatiku. Na čtvrté erzetě jsme dojížděli devět kilometrů s prázdným zadním kolem. Fotobuňku jsme protnuli už jen po ráfku, ale rozhodnutí měnit kolo až za cílem erzety s vědomím ušetřit čas, bylo jednoznačně správné. Autu jsme neublížili a ztratili na naše soupeře necelou minutu, při výměně kola na trati zkoušky by ztráta byla možná i trojnásobná. Hlídal jsem si pravé zatáčky a příslušně zvolnil, v tom mě vyškolila nešťastná havárie na Rallye Šumava. Závěr kyperské rallye nám vyšel, soustředili jsme se na maximálně čistou jízdu bez kontaktu s kamenitými valy. Můj velký dík patří samozřejmě Marcele, která to ve své premiéře na šotolině také neměla jednoduché a samozřejmě klukům v servisní zóně za skvělou přípravu našeho auta. Máme z výsledku obrovskou radost. Šlo nám hlavně o zisk bodů do seriálu MERC, a to se podařilo, po dvou závodech jsme si upevnili průběžnou druhou příčku v seriálu. Už se těšíme na třetí díl do Libanonu v první polovině července,“ řekl na cílové rampě v kyperské Larnace Vojtěch Štajf.

Těžké byly změny rytmu

Ani navigátorka Marcela Ehlová neskrývala velkou radost z umístění na Kyperské rallye, která byla jejím teprve třetím zahraničním startem v kariéře a druhým v letošní sezóně. „Užili jsme si soutěž se vším všudy, s jízdou po defektu, přezouváním kol v pětatřicetistupňovém vedru mezi jednotlivými zkouškami. Stejně jako jsme zažili i několik menší „krizí“. Snažila jsem se při čtení rozpisu soustředit na správné tempo diktátu, které se kvůli častému střídání rytmu jízdy na zdejších tratích musí neustále přizpůsobovat. Každopádně mám ze své šotolinové premiéry obrovský zážitek a těším se už teď na další společné starty s Vojtou doma i v zahraničí,“ svěřila se navigátorka v cíli.

Výsledky 47. Kyperská rallye:

1. Galatariotis, Ioannou (Kypr/Škoda Fabia R5) 1:55:40,2; 2. B. a H. Magalahesové (Port./Škoda Fabia R5) +0,6; 3. GHercig, Ferenc (Maď./Škoda Fabia R5) +1:21,4; 4. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Ford Fiesta R5) +2:27,0; 5. Avcioglu, Kormaz (Tur./Škoda Fabia T5) +3:05,7; 6. Štajf, Ehlová (ČR/Škoda Fabuia R5) +3:25,1.