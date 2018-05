Lamborghini Marzal opět v akci: Slavný koncept se po 51 letech vrátí na silnice  

Unikátní koncept Marzal se světu prvně představil na ženevském autosalonu v březnu 1967 (vidět jste jej tu mohli i letos). Působivou historii jsme si připomínali minulý rok ve výročním článku , z celé řady milníků vzpomeňme jízdu ze 7. května 1967. Při ní monacký kníže Rainier III. usedl za volant a v doprovodu princezny Grace absolvoval čestné kolečko po tamním městském okruhu.

Taková jízda nebyla ničím výjimečným, že ale před 51 lety usedl Rainier III. právě do působivého konceptu Lamba, to překvapilo snad všechny. Tato jízda měla ostatně být i posledním putováním automobilu po veřejných komunikacích. A na dlouhé desítky let skutečně byla, až do nynějška. Opět se tak stane na akci Grand Prix de Monaco Historique.

Ještě připomeňme, že auto pohání motor umístěný pod dozadu výklopným krytem, navíc umístěn napříč až za zadní osou, aby zůstalo co nejvíce místa pro posádku uvnitř. Pohon obstarává dvoulitrový celohliníkový šestiválec s výkonem 129 kW při 6800 otáčkách. Suchá hmotnost činila 1180 kilogramů, vůz připravený k jízdě vážil 1310 kg.

Zajímavé je to i s maximální rychlostí. Lambo slibovalo až 225 km/h, ovšem jde o rychlost, jakou „svět neviděl“. Jiné zdroje hovoří o dosažené maximálce 190 km/h, čemuž se asi dá věřit podstatně více. A pokud jste se chtěli odlepit z klidu na 80 km/h, zabralo to 9,4 s.

Automobil se po půlstoletí vrací do akce ve velkém stylu, v Monaku jej totiž uvidíme během všech třech dnů monackých historických jízd. Ty proběhnou od 11. do 13. května.