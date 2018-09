Měli jsme možnost navštívit tuto krasavici, jejíž cena se může vyšplhat na půl miliardy korun.

Před vstupem na palubu lodě jsme se museli zout a celou prohlídku absolvovat v ponožkách. Na první palubě (z pohledu suchozemce v přízemí) je velký pokoj s plazmovou televizí (podle tvrzení posádky činí její úhlopříčka 150 centimetrů) a sedačky poskytují náramný komfort. Pravými dveřmi se dostanete ke schodišti do podpalubí, kde jsou umístěny ložnice. Vedle schodiště na první palubě je umístěna malá posilovna s rotopedem a masážním stolem.

Na horní palubě se nachází společenská místnost s terasou, která je dokonce vybavena klavírem. Odtud se můžete odebrat na nejvyšší palubu, kde je umístěn bar, vysoké sedačky, pohodlná křesla a samozřejmě nechybí opět plazmová (širokoúhlá) televize. Kdo bude mít chuť, může se během plavby ponořit do vířivky na přídi lodě. Nejlépe se sklenkou dobrého moku můžete vyhlížet nekonečné mořské dálky.

Bebe je ovládaná z první paluby na přídi a vybavení tohoto prostoru připomíná výpočetní středisko. Loď je dlouhá 47 metrů, vysoká 9,15 metrů, dosahuje nejvyšší rychlosti 40 km/h a do jejich nádrží se vejde 46.000 litrů nafty, což vystačí na nepřetržitou plavbu dlouho 120 hodin (pět dní nepřetržitě). V přepočtu by případného zájemce vyšla tahle plavba na milion korun. Loď pojme celkem 12 pasažérů, o které se postará desetičlenná posádka. Zkrátka nepřijde v Turecku ani vítěz kategorie WRC 2, kde jsou největšími favority Jan Kopecký a Švéd Pontus Tidemand z továrního týmu Škoda Motorsport s vozy Fabia R5. I je čeká plavba jachtou, ovšem, nepoměrně skromnější. Na druhou stranu to nijak nesnižuje zážitek z námořní plavby.