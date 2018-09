Maserati Ghibli Ribelle je limitovanou edicí modelu. Vznikne pouhých 200 kusů

V říjnu tohoto roku dorazí na trh Maserati Ghibli v limitované edici Ribelle. Na první pohled bude rozpoznatelná podle speciálního černého laku „Nero Ribelle Mica“. Slovo „ribelle“ znamená v italštině rebel. V plánu je zhotovit pouhých 200 kusů „rebela“, takže pokud plánujete koupi Ghibli v nejbližší době, máte šanci jeden z vozů získat.

Kromě speciálního černého laku auto nabídne také elegantně řešený interiér. Samozřejmostí bude velmi bohatá výbava, odpovídající tradici a prestiži této italské značky. Čalounění, samozřejmě velmi jakostní kůží, má kombinovat černou (v ní budou vyvedeny bočnice sedadel) s rudou (střední část sedáků a opěradel). Palubní desku s povrchem „Black Piano“ zkrášlí v jejím středu typický znak trojzubce, ovšem v tomto případě doplněný o logo Ribelle.

Zvenku bude auto rozpoznatelné rovněž podle charakteristických 19palcových litých kol Proteo, doplněné o černé detaily, vyřezávané laserovou technologií.

Komu by standardní a už tak velmi bohatá výbava nestačila, má možnost si připlatit za balíček Ribelle Plus. Obsahuje například laminovaná okna snižující průnik tepla do kabiny, či pokročilé světlomety LED s technologií Matrix. A dále audio systém Harman Kardon a také střešní okno.

Se třemi motory

K pohonu limitované edice Ghibli Ribelle bude sloužit kompletní paleta motorů, zahrnující šestiválcový dieselový třílitr s výkonem 275 koní (202 kW), stejně jako dvakrát přeplňovaný zážehový šestiválec 3,0 litru s výkonem 257, respektive v ostřejší verzi 316 kW. Standardem je výhradně osmistupňová samočinná převodovka od ZF. Maserati Ghibli je dostupné jak s pohonem zadních kol, tak také s poháněnými všemi koly. A sice tak, že obě slabší motorizace jsou výhradně „zadokolky“, naopak vrcholná varianta s 316 kW je dostupná pouze s pohonem všech kol AWD.

Zbývá dodat, že edice Ribelle je určena výhradně pro trhy střední a východní Evropy, Blízkého východu a také Afriky. Pro Českou republiku se předběžně počítá se dvěma vozy.