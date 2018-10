Máte elektromobil? Po rakouských dálnicích můžete jezdit rychleji než ostatní

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o cvičném navýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích rakouské dálnice. Zatímco doposud se tu mohlo jezdit 130 km/h, od prvního srpnového dne je povolená maximálka zvýšena o 10 km/h. Některé úseky dálnic se vyznačují i omezenou rychlostí od 22:00 do 6:00, kdy se tu smí jet jen 110 km/h.

A nyní alpská země přichází s dalším pravidlem, které tentokrát zvýhodňuje majitele elektrických aut. Dost možná už jste slyšeli o tzv. IG-L zónách, kde je rychlost snížena kvůli omezení emisní zátěže. Od loňského roku se prohřešky v těchto úsecích trestají ještě přísněji. Kromě pokuty za překročení rychlosti vám v Rakousku mohou napařit dalších dva tisíce eur za znečišťování životního prostředí. Celkem se bavíme o síti zhruba 440 kilometrů dálnic.

V těchto úsecích je rychlost omezena ze 130 na 100, případně 80 km/h. A právě tady, kde se spalovacím motorem můžete jet maximálně stovkou, bude moci řidič elektromobilu pokračovat rychlostí 130 km/h.

Rakouská vláda připomíná, že novinka v pravidlech se týká pouze elektromobilů, pro majitele hybridů či plug-in hybridů tak platí stejná pravidla jako pro řidiče aut se spalovacími motory.

Žádným tajemstvím není ani to, že Rakušané chtějí IG-L zóny postupně rozšiřovat. Podle tamní policie nejde jen o životní prostředí, ale i bezpečnost účastníků provozu. Od zavedení zón se prý nehodovost v daných úsecích snížila až o 50 %.