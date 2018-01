Mazda SkyActiv-3: Prý bude mít nižší emise než elektromobily!

O připravovaném benzinovém (záměrně nepoužíváme slovo zážehovém) motoru Mazda SkyActiv-X jsme už psali několikrát. Jeho zásadní technickou inovací je spalovaní, které Japonci označují SCCI (Spark Controlled Compresison Ignition). Poprvé v historii by mohlo spojit princip spalování zážehového a vznětového motoru do jednoho agregátu. Někde bývá označováno také jako CAI (Controlled Auto Ignition) nebo také HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition).

Co je ale SkyActiv-3? Dle renomovaného amerického magazínu Road and Track půjde o ještě modernější spalovací motor, než jakým bude SkyActiv-X. Vzhledem k jeho technice se však může jevit představa ještě něčeho vyspělejší v současné době skoro utopická. Mazda, či přesněji její inženýři v čele s Mitsuo Hitomim, jenž u Mazdy zastává úlohu vedoucího konstruktéra spalovacích motorů, jsou ale jiného názoru.

Tajemství je v účinnosti

Jak toho ale chce Mazda dosáhnout? Podle vyjádření Mitsua Hitomiho výrazným zvýšením tepelné účinnosti motoru. V případě SkyActiv-3 se mluví o zvýšení na 56 procent. Přitom u současných nejlepších benzinových motorů je tepelná účinnost kolem 50 procent. Pouze tato část tepelné energie je přeměněna v mechanickou práci. Zbytek tepelné energie je vyzářen do okolí. Pokud by se mazdě podařilo tepelnou účinnost pístového stroje zvýšit o uvedenou hodnotu, znamenalo by to, že značná část energie paliva by byla využita na práci. Oproti stávajícím zážehovým motorům mazdy by se účinnost motoru SkyActiv-3 zlepšila o 27 procent.

Zatím však mazda neudala žádné datum, kdy bychom se mohli nového motory SkyActiv-3 dočkat. Ono proklamované výrazné zvýšení tepelné účinnosti vypadá na papíře jednoduše, ale v praxi je jeho dosažení nesmírně obtížné.

Opravdu je čistší?

Obecně vzato, množství produkovaných emisí spalovacím motorem je přímo vázané na spotřebu paliva. Ta se třeba dle dosavadního evropského měřícího cyklu NEDC vypočítávala právě z množství emisí, které se „nachytaly“ během zkušebního cyklu. Pokud by se u motoru podařilo výrazně snížit spotřebu paliva, snížily by se tím i jeho emise.

Jestliže budete porovnávat elektromotor s motorem Mazda SkyActiv-3 pouze v normovaném měřícím cyklu, nemůžete u něj nikdy dosáhnout nižších emisí. Jednoduše proto, že elektromotor žádné emise při svém provozu neprodukuje, zatímco i ten nejúčinnější spalovací motor vždycky bude nějaké mít.

Prohlášení Mazdy, že SkyActiv-3 bude čistší než elektromobily, se patrně opírá o širší pole působnosti, které zahrnuje také výrobu elektromobilu, respektive jeho elektromotoru a samozřejmě také výrobu elektrické energie. Problém je, že toto porovnat prakticky nelze, neboť je zde tolik aspektů, které do toho vstupují, že je pojmout tak, aby to dalo nějaký reálný výsledek, není skoro možné. Stačí třeba, aby se elektrická energie nevyráběla v tepelné elektrárně, ale třeba ve vodní, větrné či jaderné a už bude výsledek úplně jiný. Navíc i ten SkyActiv-3 musíte někde vyrobit a i k tomu potřebujete energii, stejně tak na výrobu benzinu.Jedinou možností je spojit motor SkyActiv-3 s elektromotorem, tedy do hybridního pohonu, což ostatně pan Hitomi v rozhovoru s Automotive News potvrdil.V této konfiguraci by mělo množství emisí uhlíkových sloučenin ve výfukových plynech snížit o značných 25 procent. A ty jak už víte jsou ruku v ruce se spotřebou paliva.