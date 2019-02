McLaren znovu ujistil své fandy: SUV nikdy nepostavíme!

Automobily kategorie SUV jsou fenoménem dnešní doby a do jejich stavby se stále častěji pouští výrobci, do kterých byste to vůbec neřekli. Vzpomeňme Porsche Cayenne Lamborghini Urus či italské Ferrari, které na svém prvním sportovně-užitkovém autě pilně pracuje.

Není tedy vůbec vyloučeno, že se v budoucnu přidají i další automobilky jinak produkující hlavně sportovní vozy. Za žádnou cenu se k nim ale nechce přidat McLaren, který svým fanouškům slíbil, že SUV nikdy nepostaví.

Řeč na stále populárnější karosářskou verzi přišla v rozhovoru s Markem Robertsem, jenž je zodpovědný za projekty uvnitř McLaren Automotive.ujistil Roberts všechny, kteří spekulovali o prémiovém SUV z Wokingu.

K čemu už se McLaren nestaví tak striktně zády, to je elektrický pohon. Roberts potvrdil, že automobilka již testuje prototyp s bateriemi v útrobách. Jeho představení se ale prý dočkáme až krátce před spuštěním sériové produkce.

McLaren plánuje do roku 2025 představit 18 nových modelů. Vzhledem k tomu, že současná produkce britské značky činí 4500 kusů ročně, bude určitě potřeba navýšit kapacitu.dodává zástupce britské společnosti. Závěrem dodejme, že jednou z chystaných novinek bude nástupce McLarenu P1, limitky omezené na 375 kusů, jež vznikala v letech 2013 až 2015.