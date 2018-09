Mercedes Project One pozměnil název a prozradil další podrobnosti

Zdá se to jako krátká doba, ale od představení Mercedesu Project One uběhl už rok. Stalo se tak na frankfurtském výstavišti, kde kolem hyperauta nadšeně probíhal i úřadující šampion F1 Lewis Hamilton.

Aktuálně už Mercedes prototypy svého klenotu zkouší na uzavřených prostranstvích a slíbil, že se brzy objeví i na veřejných komunikacích. Vůz s motorem formule 1 by prý dokonce mohl překonat i rekord Porsche 919 Hybrid Evo na Nürburgringu, otázkou ale zůstává, jestli se o to vůbec někdy pokusí.

Ještě před oficiálním odhalením nám více o modelu prozradil Manny Khoshbin, úspěšný podnikatel a jeden z 275 šťastlivců, kteří auto již závazně objednali. Dozvěděli jsme se třeba to, že Project One už se nejmenuje Project One, ale pouze One, jak dokládají všechny oficiální materiály zachycené na fotografiích a videu.

Mercedes jej, stejně jako všechny ostatní vlastníky, pozval do svého centra, kde představil kupříkladu všechny dostupné barevné kombinace či materiály. Nepřekvapí, že auto s cenovkou přes 2,7 milionu dolarů (59,5 milionu korun) si může majitel nakonfigurovat přesně podle vlastních představ. Ani s takovou částkou neměl Mercedes o zájemce nouzi, na limitku se ozvalo tisíc zájemců.

Budoucí majitelé už možná technické specifikace znají, my se ale musíme spokojit s již známým základem a drobnými novinkami, které Khoshbin vyfotil při prezentaci. Model One pohání 1,6litrový šestiválec spolupracující se čtyřmi elektromotory, což je soustava poskytující výkon přes 1000 koní. Motor točí 11 tisíc otáček za minutu a auto váží 1,4 tuny. Fakticky jde o plug-in hybrid s čistě elektrickým dojezdem až 25 kilometrů, jenž je na stovce za 2,6 sekundy a na 200 km/h akceleruje šest sekund. Kromě toho víme třeba i to, že One dostane multimediální systém MBUX na míru ušitý tomuto modelu. Nezbývá než se těšit, až jej konečně uvidíme v celé své kráse!