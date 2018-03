Mexická rallye před startem: Návrat Loeba

V Mexiku se pojede podnik světového šampionátu počtrnácté a šestkrát byl vítězem právě Sebastien Loeb. Legendární Francouz se vrací do šampionátu poprvé od ledna 2015. Hned v první etapě musel totiž odstoupit s vylomeným kolem a vinou penalizace se propadl na patnácté místo, které vylepšil na osmé v cíli. Během soutěže vyhrál Loeb pět rychlostních zkoušek, nejvíce ze všech startujících.

Loeb: Už se nemohu dočkat

Fenomenální Francouz nastoupí v týmu Citroën místo britského pilota Craiga Breena. „Musí to pro něj být nešťastné. Je mi líto, že zaberu jeho auto, ale tak to je. Nebylo to mé rozhodnutí, Citroën mi nabídl pár startů, uvedl Loeb.

Citroën bude letos nasazovat pouze dva vozy. Ve třetím se občas objeví Khalid Al-Qassimi Spojené arabské emiráty), nebo Mads Ostberg, který si ovšem za svůj start ve Švédsku zaplatil. Za rozhodnutím jet se dvěma vozy stojí šéf koncernu PSA Carlos Taveres, který rozhodl o snížení rozpočtu továrního týmu na tuto sezonu o třicet procent.

Čtyřiačtyřicetiletý Loeb před startem uvedl: „Nemám ponětí, jak si povedu v porovnání s dalšími piloty, ale je třeba si uvědomit, že oni neměli žádnou pauzu. Osmadvacet procent trati je pro mě nových, ale pořád je to soutěž, kterou znám nejvíce. Necítím se dezorientovaně. Doufám, že má jedenáctá startovní pozice na trati mi trochu pomůže dostat se do tempa, protože se současnými předpisy je třeba zajet první den dobře, jinak je váš závod pryč.“

Video

Ogier: Tady jsem začínal

Zajímavé výročí bude mít v Mexiku úřadující světový šampion Sebastien Ogier. Před deseti zde startoval v prvním podniku mistrovství světa. Jel s vozem Citroën C2 1600, v absolutním pořadí obsadil osmé místo a vyhrál hodnocení juniorské kategorie JWRC.

„Od té doby mi přibylo na kontě několik výher, ale Mexiko mám pořád ve svém srdci. Uděláme, co je v našich silách, aby se na našem kontě objevil další slušný výsledek. Těšíme se na zdejší atmosféru. Jedná se o první šotolinový podnik roku a pohybujeme se ve vysokých nadmořských výškách, což znamená méně výkonu. Nikde jinde se s něčím takový v průběhu sezony nesetkáme. Společně s vysokými teplotami nejsme schopni tyto podmínky simulovat nikde jinde v Evropě. Proto se více než jindy spoléháme na práci našich techniků v klimatických komorách. Budeme se snažit držet v pátek krok s konkurencí, pak se uvidí, jak si stojíme a zabojujeme o co nejlepší umístění,“ prohlásil Ogier před startem.

Neuville na výhru nesází

Aktuálním lídrem v pořadí světového šampionátu je po dvou soutěžích Thierry Neville z týmu Hyundai. Díky této pozici bude v páteční etapě posádkám za sebou čistit trať. Volná šotolina tak velice pravděpodobně zhorší trakci jeho vozu. „Na své vítězství tady v Mexiku bych si nevsadil a složité bude dostat se vůbec na stupně vítězů. Letos bojuje o čelo hodně posádek a mnoho z nich pojede až daleko za námi. Domnívám se, že je nemožné, dosáhnout na stupně vítězů. Snad neztratíme mnoho bodů. Možná bych si měl vzpomenout na jeho bonmoty o zametacích strojích během rychlostních testů,“ bere obrýlený Belgičan svou situaci s humorem.

Toyota ladí na vedro a šotolinu

Tovární tým Toyota Gazoo Racing doufá, že se v jednom z nejnáročnějších letošních podniků pochlubí pokrokem, kterého s vozy Toyota Yaris WRC dosáhl. V hodnocení Poháru konstruktérů je Toyota druhá a všichni jezdci, Finové Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi a Estonec Ott Tänak, jsou v první pětce celkového pořadí.

„Udělali jsme spoustu práce, abychom se zlepšili oproti loňsku, kdy pro nás Mexiko bylo s novým vozem docela náročné. Mezitím jsme analyzovali vše, co se událo. Zlepšili jsme chlazení a také jsme vylepšili motor. V Japonsku jsme měřili výkon motoru v podmínkách vysoké nadmořské výšky. Těmto otázkám jsme věnovali hodně pozornosti, a tak doufám, že to dohromady bude dost k tomu, abychom měli konkurenceschopný balíček, což ale budeme s jistotou vědět až po zahájení závodu.“

„Do Mexika jezdím vždy rád a vychutnávám si teplo a sluníčko, poprvé po skončení zimy. Tamní erzety obsahují velmi rychlé i velmi pomalé úseky a také je tam spousta volných balvanů kolem trati, takže musíte jet přesně. Pokud to dotáhneme až na stupně vítězů, bude to opravdu dobré pro šampionát. Je evidentní, že vůz potenciál má. Ve Španělsku jsme minulý týden absolvovali dobré testy na šotolině. V Mexiku bude samozřejmě tepleji, ale v tuto roční dobu v Evropě nic lepšího udělat nemůžete. Trochu jsme zapracovali na podvozku a cítím, že záběr a držení stopy při brzdění je lepší, než tomu bylo v závěru loňského roku.“

„Rallye Mexiko bude mým prvním podnikem na šotolině s vozem Yaris WRC. Musím se naučit spoustu nových věcí, nicméně ve Španělsku jsme minulý týden měli dva testovací dny, které byly velmi užitečné. Zkusili jsme co nejvíce různých věcí, abychom pochopili, jak bude vůz reagovat. První pocity z vozu na šotolině jsou docela dobré: je zde ještě pár věcí, na které je nutné si zvyknout, a také několik věcí, na kterých musíme zapracovat. V Mexiku budeme mít lepší pozici na trati, protože vyjíždíme jako pátí. Čištění trati tam hraje důležitou roli, a tak by nám to mělo pomoci. V Mexiku již mám nějaké zkušenosti, takže tam odjíždím v klidu a myslím si, že máme slušné šance bojovat o nejvyšší příčky.“

Esapekka Lappi: „V Mexiku nyní pojedu vůbec poprvé, nicméně vloni jsem tam byl na ohledání trati, takže mám představy o tom, co očekávat. Povrch se podobá štěrkovým silnicím ve Španělsku, kde všichni před akcí absolvovali testování, ale myslím si, že rychlostní zkoušky budou při druhém průjezdu mnohem drsnější. Velkým rozdílem bude také vysoká nadmořská výška: nikdy jsem nejel za podmínek tak řídkého vzduchu. Znamená to, že motor nedisponuje takovým výkonem, takže můžete být nuceni trochu změnit styl jízdy. Mám radost z toho, jak jsem do sezóny vstoupil, a doufejme tedy, že můžeme navázat i v Mexiku. Hlavním cílem pro mne je však absolvovat všechny erzety a získat zkušenosti do budoucna.“

Tidemand na vedení ve WRC2

Po sněhu a ledu v úvodních dvou podnicích letošní sezóny v Monte Carlu a Švédsku nasadí Škoda Motorsport úřadující mistry světa kategorie WRC2 Pontuse Tidemanda a Jonase Anderssona ze Švédska, kterým bude sekundovat teprve sedmnáctiletý Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem z Finska. Zatímco Tidemand bude chtít zopakovat vítězství z minulého roku a posunout se na první pozici v hodnocení mistrovství světa v kategorii WRC2, Kalle Rovanperä je vůbec poprvé zapsán do kategorie WRC2 jako oficiální pilot továrního týmu Škoda.

„V Mexiku budeme mít unikátní kombinaci zkušeností a rychlosti. Pontus vyhrál v kategorii WRC2 Mexickou rallye v minulém roce, takže letos bude hlavním vyzyvatelem. Kalle již ukázal svoji rychlost na nezpevněném povrchu. Naše vozy jsou skvěle připraveny na náročné šotolinové etapy Mexické rallye,“ vysvětluje šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek a dodává: „Po teplotách pod bodem mrazu, které panovaly v Monte Carlu a ve Švédsku, se musí motory vyrovnat nejen s teplotami 30 a více stupňů Celsia, ale také s velkou nadmořskou výškou. Dosahuje až 2737 metrů nad mořem a základem úspěchu bude nalezení správné mapy motoru, protože řídký vzduch v těchto výškách znamená ztrátu výkonu až dvacet procent.“

Pontus Tidemand má na Mexiko dobré vzpomínky. „V minulém roce jsem zde dokázal po těsném souboji vyhrát. S dalším takto dobrým výsledkem bych se rád posunul na první místo v celkové klasifikaci sezóny 2018 v kategorii WRC2. Jsem si ale jistý, že moji soupeři, včetně mého mladého a rychlého týmového kolegy Kalleho, mi připraví náročný víkend,“ předpovídá úřadující mistr světa. Kalle Rovanperä naopak startuje v Mexiku vůbec poprvé. „Jsem zde, abych se učil. Miluji jízdu na šotolině a můj vůz Škoda Fabia R5 je na extrémní podmínky Mexické rallye skvěle připraven,“ říká mladý Fin. Kalleho doprovodí na soutěži jeho otec Harri, který Mexickou rallye vyhrál v roce 2002, když byla kandidátem na zařazení do seriálu mistrovství světa.

Centrem Mexické rally bude páté nejlidnatější město Mexika – León, vzdálené přibližně 400 kilometrů m severovýchodně od hlavního města Mexico City. Podnik začal v pátek brzo ráno středoevropského času velkolepě v ulicích a tunelech mexického města Guanajuato. Další divácky atraktivní etapy proběhnou v pátek a sobotu v ulicích Leónu a také na místním okruhu. Součástí pátečního programu jsou i dvě rychlostní zkoušky El Chocolate: nejdelší etapy rallye (31,44 km), která zahrnuje i nejvyšší bod závodní sezóny ve výšce přes 2700 metrů nad mořem. Rallye pak zakončí tři nedělní rychlostní zkoušky, včetně druhého průjezdu Las Minas v podobě Power Stage (speciálně bodovaná erzeta).

Věděli jste, že…

…první Mexická rally se jela v roce 1979 a součástí seriálu mistrovství světa se stala v roce 2004?

…motory během rychlostních zkoušek, jejichž tratě stoupají až do nadmořské výšky 2737 m n. m., ztratí přibližně 20 procent výkonu?

…rychlostní zkouška „Autódromo de Léon“, kombinující asfaltový a šotolinový povrch, patří mezi divácky nejatraktivnější v celém mistrovství světa?

…otec mladého jezdce Škoda Kalleho Rovanperä, Harri, vyhrál Mexickou rallye v roce 2002, když byla ještě kandidátskou soutěží na zařazení do seriálu mistrovství světa?

…Škoda do tohoto okamžiku prodala téměř 180 vozů Škoda Fabia R5 zákazníkům z celého světa?

Program Mexické rallye

– 03.08 RZ1 (2,53 km); 17.33 RZ2 (26,05 km); 18.21 RZ3 (31,44 km); 19.14 RZ4 (17,23 km); 21.02 RZ5 (1,11 km); 23.00 RZ6 (26,05 km); 23.48 RZ7 (31,44 km).

– 00.41 RZ8 (17,23 km); 03.01 RZ9 (2.30 km); 3.06 RZ10 (2.30 km); 15.33 RZ11 (30,97 km); 17.11 RZ12 (26,37 km); 18.08 RZ13 (26,37 km); 21.21 RZ14 (9,98 km); 22.54 RZ15 (30,97 km); 23.38 RZ16 (26,37 km).

– 00.38 RZ17 (2,30 km); 00.43 RZ18 (2,30 km); 03.26 RZ19 (1,11 km); 15.18 RZ20 (24,32 km); 17.08 RZ21 (11,07 km); 19.18 RZ22 (11,07 km).

Stav po RZ1:

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 2:06,7; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1,9; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +2,0; 4. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +2,5; 5. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +2,9; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +3,2; 7. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +3,5; 8. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +4,5; 9. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +4,6; 10. Loeb, Elena (Fr./Citroën C3 WRC) +4,7; 11. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +4,9; 12. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +4,9; 13. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +7,3.

Průběžné pořadí (po 2 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 41; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 30; 3. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 23; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 23; 5. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 21; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 21; 7. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 8. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 17; 9. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 10. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 11. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 9; 12. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 4; 14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 54; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 51; 3. Citroën Total Abu Dhabi WRT 44; 4. M-Sport Ford WRT 38.

Ogier 17; Neuville 17, Tänak 2.

Tänak 10, Neuville 10, Ogier 4, Breen 3, Paddon 2, Lappi 2, Evans 2, Mikkelsen 2, Meeke 1.