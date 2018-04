Morocco Desert Challenge: Loprais vyhrál dvě etapy a útočí na výhru

„Podařilo se nám vyhrát už druhu etapu a včera se dostat do vedení a dnes jej upevnit. Je to ale čím dál těžší a každou chvíli tam ten kamion můžeme někde nechat. Je to těžké, je vidět že jedeme po stopách původního Dakaru a je to opravdu výborný test. Jsem pochopitelně rád, že jsme v konkurenci třiatřiceti kamionů zatím nejlepší,“ uvedl po dojezdu do cíle Loprais, kterému se podařilo ve třetí etapě zajet druhý nejrychlejší čas absolutně včetně kategorie automobilů!

Posádka si ale ve čtvrté etapě vybrala také jeden horký okamžik. „Měli jsme chvilku, kdy jsme byli přesvědčeni, že to budeme muset zvedat na kola. Naštěstí Aleš zareagoval hodně rychle a dopadlo to dobře. Trochu lhala i technika, protože čidla ukazovala vyšší teplotu, než která ve skutečnosti byla, ale to teď vyměníme a bude to na zítra zase připravené," řekl Petr Pokora, mechanik česko-španělské posádky.

Plechatý zvládl znakovou řeč

Úsúěšně si vede také v kategorii automobilů posádka Boris Vaculík a Martin Plechatý, kteří jsou aktuálně na skvělé druhé příčce. A to Češi to neměli ve čtvrté etapě vůbec jednoduché. Pro web Auto.cz to shrnul jezdec Boris Vaculík: „Etapa byla náramně povedená a přesně taková, jakou jsem od zdejších terénů v Maroku očekával. Velké duny, kamenité úseky, rychlé pisty, rozlehlé pláně a spousta písku. Asi po sto kilometrech speciály nám vypadl interim, takže jsme dalších dvě stě padesát kiláků jeli bez něj a vůbec se neslyšeli. Když chtěl navigátor Martin Plechatý ukázat, abych odbočil, tak zapískal a ukázal mi směr. Myslím, že ukázkově zvládal znakovou řeč. Byla to dobrá stopovací hra, ale vyšla nám.“

Video

Kamion se houpal na duně

Aktuálně pátá mezi kamiony je posádka vedená Tomášem Vratným. Jeho líčení prožitků z kabiny jamalu v páté etapě stojí opravdu za pozorné přečtení.

Výsledky Morocco Desert Challenge

1. Partao (Port./KTM) 22:52:19; 2. Smits (Niz./KTM) +1:03:35; 3. Nguyen Khoa (Fr./KTM) +2:40:51.

1. Munk, Marton (Niz./Toyota Hilux) 22:37:45; 2. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +1:00:05; 3. Willems, Van Pelt (Niz./Toyota Hilux) +1:55:16.

1. Loprais, Alcayna. Pokora (ČR, Šp., ČR/Tatra) 21:40:36; 2. Van den Brink, De Graaff, Van den Brink (Niz./Renault) +37:27; 3. Verheyden, Keysers, Schildermans (Niz./DAF) +3:41:28; … 5. Vrátný, Miškolci, Martinec (ČR, Slov., ČR/Tatra) +4:44:27.

Merzoug-Boudnib (313 km). Sobota 21. 4.: Boudnib-Matarka (404 km). Neděle 22. 4.: Matarka-Oujda (204 km).