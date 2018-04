Morocco Desert Challenge: Uspějí Češi v Africe?  

Mezi nimi jsou i posádky českých týmů v¨kategorii kamionů - Tomáš Ouředníček, David Křípal a Boris Vaculík, Martin Plechatý. Rovněž také posádky kamionů - Aleš Loprais, Lukáš Janda, Ferran Marco Alcayna (Španělsko) a Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec a Jaroslav Miškolci (Slovensko).

Opravdovou specialitou této rallye je trať bez nudných a nekonečných přejezdů mezi etapami. To znamená, že náročná 2500 kilometrů dlouhá trasa od pobřeží Atlantiku k pobřeží Středozemního moře, bude soubojem o čas od prvního do posledního metru. Závodníci budou čelit různým typům terénu, které Maroko nabízí: písek a duny, skalnaté úseky, řečiště… Po dosažení cíle každé etapy si mohou vychutnat komfort jednoho z nejpřitažlivějších bivaků v cross-country. Není divu, když se letošní soutěž jede pod patronací marockého krále - Mohammeda VI. A také není divu, že se letos pyšní označením největší kamionová rallye světa.

Ouředníček chce zase vyhrát

Pro posádku South Racing Central Europe není závod Morocco Desert Challenge novinkou. Loni, kdy zde startovali společně vůbec poprvé (pro Davida to byl první start vůbec) a přijeli hlavně kvůli testování. Přesto dokázali se zbrusu novým vozem Ford Ranger Dakar dosáhnout na nejvyšší stupeň vítězů. Letos budou ti nejsledovanější.

„Tato rallye je pro mě velmi speciální hned ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že přicházíme jako obhájci titulu, a mít na našem autě číslo 301, je fantastický pocit. A navíc, jsem regionálním reprezentantem závodu a jsem rád za to, kolik posádek z Česka a okolních zemí vstoupilo do závodu. Závodní pole je velké a zdá se být silné, takže očekáváme dravý závod a taky složitou trasu. Ale náš cíl je jasný: chceme obhájit titul,“ řekl Ouředníček před odjezdem do Maroka.

Bývalý úspěšný reprezentant v autokrosu Boris Vaculík je zkušený řidič, ale cross-country rallye je pro něj po jednom Dakaru a několika menších akcích stále poměrně novým terénem. „Závodit v cross-country rallye jsem začal zhruba před rokem s hummerem právě Tomáše Ouředníčka. Později jsme se rozhodli pořídit si Ford F150 od stejného týmu a vstoupili na Baja Drawsko a Baja Poland a potom na rallye Dakar. Maroko je pro mě úplně nové, takže očekávám spoustu zážitků, nových zkušeností a přátel. Samozřejmě, naším hlavním cílem je dovézt náš ford do cíle a doufám, že budeme mít víc štěstí než na Dakaru,“ řekl Boris Vaculík.

Loprais vůbec neváhal

Češi jsou, už tradičně, velmi úspěšní v kategorii trucků a naše země je reprezentována hned dvěma velmi silnými trojicemi vedenými Alešem Lopraisem a Tomášem Vrátným.

„Měli jsme v plánu testování v Africe, když se ale naskytla možnost startovat na největším kamionovém africkém závodě v Maroku, tak jsem ani chvíli neváhal. Ostré kilometry jsou pro závodní techniku tím nejlepším testem. Navíc při pohledu na startovní listinu zjistíte, že tam jsou nejméně čtyři jezdci z první desítky kategorie trucků na Dakaru,“ uvedl Loprais, jehož posádka jede ve stejném složení jako na letošním ročníku jihoamerického Dakaru. V Maroku se představí celkem třicet kamionů osmi značek, což je v nejtěžší váhové kategorii opravdová rarita. „Jsem trochu zklamaný, že chybí tovární tým Kamaz,“ dodává Loprais.

Vrátný se zkoušet novinky

Bonver Dakar Team nasazuje do soutěže jeden závodní speciál Tatra Jamal. Pilotovat bude šéf týmu, Tomáš Vrátný, navigátorem je Jaroslav Miškolci a úkoly mechanika bude plnit Jaromír Martinec. Rallye Marocco Desert Challenge je zařazena do tzv. DAKAR series a její letošní desátý ročník přitáhl řadu renomovaných týmů ve všech kategoriích vozidel. Kamiony zde mají po Rallye Dakar dokonce nejpočetnější zastoupení.

„Maroko je pro rallye velmi přitažlivým místem. Termín konání nám taky vyhovuje a doporučení jsou víc než pozitivní, takže bylo jasné, že pojedeme. Co se mi na Morocco Desert Challenge nejvíc líbí, je startovní pole. Víc než třicet trucků je obrovskou konkurenci, kterou najdete jen těžko. Připravovali jsme se velmi svědomitě a profesionálně. Chceme si tady otestovat některé agregáty, které chceme používat při stavbě nových vozidel,“ říká Tomáš Vrátný.

V Morocco Desert Challenge mají trucky vysokou prioritu. Unikátní jsou i asistenční kamiony, které mohou pomoci, pokud se závodní speciály dostanou do potíží. Jeden takový „strážný anděl“ přijede i z České republiky, a to legendární Tomáš Tomeček. Ten má s Marokem dlouholeté závodnïcké zkušenosti. Již osmkrát startoval v soutěži Afrika Eco Race a pokaždé dojel na stupních vítězů. Letos absolvoval rallye dokonce sám v kabině kamionu Tatra 815 a dojel na druhém místě.