Motocyklová VC Austrálie 2018: Maverick Viñales ukončil v MotoGP půst Yamahy

Nedělní zahřívací tréninky na Grand Prix Austrálie na Phillip Islandu vyhráli Andrea Iannone (MotoGP), Brad Binder (Moto2) a Gabriel Rodrigo (Moto3). Binder se dostal do čela až v samotném závěru, kdy překonal Álexe Márqueze. Program začínal už v 1:40 ráno našeho času. Velká cena se pořádá na 4,4 km dlouhém silničním okruhu, mimochodem jednom z nejkrásnějších v kalendáři...

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje v hezkém počasí bez mráčku – oproti pátku a sobotě. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Mavericka Viñalese (Yamaha), který po kolizi Johanna Zarca a Marca Márqueze ujel všem. Skvělou jízdu předvedli mimo jiné i Andrea Iannone (Suzuki) a Álvaro Bautista (Ducati). Danilo Petrucci vyjel hned zpočátku mimo trať z první pozice, ale ještě si odnesl body.

Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli obří bitvu sedmi jezdců, jenže nevyhnuly se jim ťukance, šťouchance a pády, stejně jako o třídu níže. Triumf nakonec ubránil Brad Binder před dotírajícím Joanem Mirem. Marcel Schrötter předvedl vynikající stíhačku, „Pecco“ Bagnaia ještě není mistrem světa, s Miguelem Oliveirou bojoval mimo Top 10.

V kláníse celý závod prala skupina, která pokrývala více než bodovanou patnáctku. Něco neuvěřitelného! Nejvíce štěstí měl v závěru Albert Arenas. Marco Bezzecchi v poli vydržel jen necelou polovinu, sundal jej Gabriel Rodrigo. Boj o titul mezi ním a Jorgem Martínem pokračuje v malajsijském Sepangu...

MotoGP

Lucio Cecchinello už oznámil náhradníka Cala Crutchlowa pro Malajsii: stane se jím Stefan Bradl. Mistr světa Moto2 2011 startoval letos už třikrát na divokou kartu v továrních barvách HRC, u LCR závodil v letech 2012-14. Je testovacím jezdcem japonské továrny. Dani Pedrosa podepsal podobnou smlouvu s KTM na dva roky, ale v závodech jej neuvidíme.

Klání královské kubatury vypsané na 27 okruhů začalo skvělým startem Danila Petrucciho, jenže ten brzy opustil trať. Byl beznadějně poslední... Marc Márquez zmizel v chumlu, ale když se pořadí stabilizovalo, ocitl se na druhém místě za domácím Jackem Millerem. Zlobily i obě suzuki. Ve druhém kole ovšem už vedl korunovaný šampion před Andreou Doviziosem! Iannone chvíli jezdil i druhý, ale pak byl moc dlouhý na brzdy, za ním řádil tradičně agresivní Johann Zarco.

Jenže ten v pátém kole při brzdění strčil do Márqueze, yamaha se mu zavlnila a šel k zemi, navíc v opravdu vysoké rychlosti. Mnohým zatrnulo, ale Francouz se zvedl a byl v pořádku. Znamenalo to konec i pro už sedminásobného mistra světa. Najednou vyskočil do čela Maverick Viñales a začal ujíždět! Za ním se pralo osm jezdců v čele s Rossim, Álvaro Bautista, který zaskakuje za Lorenza u Ducati, dokonce na chvíli předjel Doviziosa. V jedenáctém kole havaroval v zatáčce Honda Dani Pedrosa, garáž Repsol Hondy tak byla kompletní. Iannone udělal chybku a ztratil.

Rossi unikal dvojici továrního týmu Ducati, Bautista se držel na pódiové příčce. Škoda, že odchází do superbiků... Mistr světa stopětadvacítek (2006) a vicemistr dvěstěpadesátek (2008) určitě není žádné béčko... A pokračoval dál, obě ducati zdolaly Valeho! Držela se jich i modrá suzuki s Iannonem a skupina bojující o druhé místo rozšířil ještě Álex Rins. Hafizh Syahrin se bohužel odporoučel k zemi. Vpředu mezitím ujížděl Maverick Viñales, na kterého nikdo neměl. Yamaha vyhrála naposledy 25. června 2017, a to Dutch TT v Assenu, za řídítky seděl Valentino Rossi.

Jack Miller čekal, co velká grupa před ním vyvede, to už do cíle chybělo jen 6 kol. Ale pole se roztrhalo. V tu chvíli druhý Iannone navíc začal stahovat Viñalese... Jenže nakonec měl co dělat s Dovim, takže Maverick, byť se jeho náskok ztenčoval, zvítězil. Na Bautistu zbyla více než solidní čtyřka, o pětku se ještě bojovalo mezi Rinsem a Rossim. Abraham obsadil 11. místo, za ním dorazil do cíle Danilo Petrucci. Tři ladičky čekaly na triumf 25 závodů, Maverick pak od loňského Le Mans. Je pro něj jedenadvacátým celkově a pátým v nejvyšší třídě.

VC Austrálie MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 40:51,081 min 2. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar +1,543 s 3. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +1,832 s 4. Álvaro Bautista Ducati Ducati Team +4,072 s 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +5,017 s 6. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +5,132 s 7. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing +6,756 s 8. Franco Morbidelli Honda EG 0,0 Marc VDS +21,805 s 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +22,904 s 10. Bradley Smith KTM Red Bull KTM Factory Racing +22,940 s 11. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team +34,386 s

1. Marc Márquez 296 (mistr světa 2018), 2. Andrea Dovizioso 210, 3. Valentino Rossi 195, 4. Maverick Viñales 180, 5. Cal Crutchlow 148...

Moto2

GP Austrálie se neúčastní Niki Tuuli kvůli včerejšímu zranění. Francescu Bagnaiovi stačilo čtvrté místo k titulu. Marcel Schrötter vyrážel do klání až z konce pole, protože motor Honda mu odmítal naskočit, jeho místo v první řadě zůstalo prázdné. Po startu závodu Moto2 vypsaného na 25 kol se nejlépe dařilo Xavimu Viergemu. V cíli prvního okruhu ale převzal vedení Mattia Pasini, jenže vzápětí ve čtvrté zatáčce upadl. Nejstarší muž pole Moto2 (33 let) tak svou pole position nezúročil. Vpředu jeli Brad Binder, Vierge, Iker Lecuona a Dominique Aegerter.

Lecuona se ale v 6. okruhu odporoučel k zemi po kontaktu s Viergem a jeho místo zaujal Lorenzo Baldassarri. Augusto Fernández málem vyprovodil ven Álexe Márqueze. Havaroval Jorge Navarro. Za Bradem Binderem to vřelo, do bitvy se přimíchal i Joan Mir. Marcel Schrötter už se dotáhl do první desítky, překonal oba kandidáty na titul: Oliveiru a Bagnaiu, ten původně vystoupal až na sedmičku, ale pak se propadl. Ještě před polovinou závodu se do čela dostal Vierge a záhy jej vystřídal Baldassarri. Remy Gardner jel skvěle, ale jen do pádu, málem narazil do Joana Mira.

Nebývá zvykem, aby v Moto2 jela vpředu skupina sedmi jezdců. „Balda“ do Xaviho dokonce ťukl. Schrötter se na chvíli nevešel na trať a Bagnaia s Oliveirou spolu urputně bojovali, byť za Top 10. Ve Fernándezovi chytly saze a pět kol před koncem se spolu s týmovým kolegou od Sita Ponse Baldassarrim pokusil trhnout. Nepovedlo se, do čela šel zase Vierge. „Balda“ byl příliš rychlý, probrzdil, dostal se na trávu a tam jeho kalex odmítl jet rovně.

V čele zbyla pětičlenná skupina, Aegerter už nestíhal. Vierge s Fernándezem se málem vyšťouchli, nenápadný, ale rychlý Luca Marini také ztratil a o triumf se nakonec porvali Brad Binder s Joanem Mirem. Mir chtěl okořenit přestup do MotoGP vítězstvím, ale Jihoafričan byl proti. Šampion Moto3 z roku 2016 získal desáté vítězství kariéry a třetí v Moto2. Poslední pódium patří Xavimu Viergemu, Čtvrtý Augusto Fernández, který mu podlehl až na cílové čáře, debutoval teprve loni v Mugellu a tohle byla jeho 23. Grand Prix. Na první stupně vítězů si musí počkat, stejně jako se oddaluje Bagnaiova korunovace. Miguel Oliveira ale není úplně bez šance...

VC Austrálie Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 39:23,427 min 2. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +0,036 s 3. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP +0,949 s 4. Augusto Fernández Kalex Pons HP40 +0,957 s 5. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +1,767 s 6. Dominique Aegerter KTM Kiefer Racing +2,482 s 7. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +3,759 s 8. Jesko Raffin Kalex SAG Team +4,850 s 9. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +6,250 s 10. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up +7,453 s

1. Francesco Bagnaia 288, 2. Miguel Oliveira 252, 3. Brad Binder 193, 4. Lorenzo Baldassarri 152, 5. Joan Mir 149...

Moto3

Vicente Pérez dostal za kolizi s Niccolem Antonellim v Motegi penalizaci 6 míst na roštu, zařadil se tak až na jeho konec. Ještě ulil start a dostal další trest – průjezd boxy. Vedení v závodě, který byl vypsán na 23 okruhů a začal ve tři hodiny ráno našeho času, se po zhasnutí červených světel ujal Gabriel Rodrigo, ale brzy se do čela dostal Jorge Martín. Na chvíli. Pořadí se přelévalo, vpředu jeli i Darryn Binder, Philipp Öttl, Tony Arbolino, Marcos Ramírez a Dennis Foggia.

Martín po chybě ztratil, propadl se do chumlu a potkal se s Bezzecchim, a to dokonce doslova! Ale bez následků... Skoro celé pole jelo v dlouhém balíku, Kuba Kornfeil začínal na osmém místě, ale pak se propadl mimo body, totéž si prožil i Öttl. Jen sedm kol trvalo Marcovi Bezzecchimu, aby se z 15. místa dostal do čela. Střídal se v něm i s Lorenzem dalla Portou. První jedenáctka ostatním trochu odjela, ale ne nadlouho. Těstě před polovinou závodu ťukl Gaby Rodrigo do zadního kola stroje Aróna Caneta, šel k zemi a vzal s sebou Bezzecchiho! Marco se rozčiloval a právem...

Spadl i dalla Porta. Martín se po slabších chvilkách, kdy klesl až za první desítku, objevil znovu vpředu. Pole opustili v divokých saltech Marcos Ramírez a Jaume Masiá, ve Stonerově zatáčce se srazili. U týmu Bester Capital Dubai se dnes slavit nebude, jde o kolegy. Trestalo se za předjíždění pod žlutými vlajkami ztrátou pozice (mimo jiné i Martín). V tu chvíli nebylo absolutně jasné, kdo vyhraje. Sasaki? McPhee? Martín? Foggia? Di Giannantonio? Někdo jiný? Kdokoli ze sedmnáctičlenné první skupiny... Zbytek pole měl už skoro půlminutovou ztrátu.

Jezdilo se občas i trávou (třeba Albert Arenas). V předposledním kole vypadli Arbolino a Foggia po vzájemné kolizi, něco se zkrátka muselo stát, to už zase vedl Jorge Martín. Málem ho sundal Öttl, který se zase na chvíli objevil v čele! Po celý závod využívali jezdci slipstreamu na cílové rovince. To, jak se mění pozice patnácti strojů v jeden okamžik, není často k vidění.

Neuvěřitelná bitva vyvrcholila až v závěru a zvítězil... Albert Arenas! Tentokrát na trati, ne po penalizaci prvního jako v Le Mans. Ještě si po dojezdu zagumoval... Di Giannantonio se raduje z druhé příčky, první pódium vybojoval Celestino Vietti – ve své druhé GP v životě. Na šampaňské si ale musí ještě počkat, bylo mu teprve sedmnáct, nicméně tohle jméno z juniorské akademie Valentina Rossiho si zapamatujme. Martín dorazil do cíle pátý, Kuba Kornfeil se nakonec vešel do desítky, skončil devátý. Do jedné vteřiny se vešlo 14 jezdců!

VC Japonska Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Albert Arenas KTM Ángel Nieto Team Moto3 37:48,073 min 2. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 +0,052 s 3. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +0,059 s 4. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,081 s 5. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 +0,099 s 6. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 +0,154 s 7. Adam Norrodin Honda Petronas Sprinta Racing +0,188 s 8. Enea Bastianini Honda Leopard Racing +0,235 s 9. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +0,328 s 10. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +0,406 s

1. Jorge Martín 215, 2. Marco Bezzecchi 203, 3. Fabio di Giannantonio 195, 4. Enea Bastianini 150, 5. Lorenzo dalla Porta 131...