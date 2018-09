Motocyklová VC San Marina 2018: Italové na nejvyšší stupeň nikoho nepustili

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na Grand Prix v Misanu vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Marcel Schrötter (Moto2) a Arón Canet (Moto3). Německý závodník prostřední třídy jede už svou 151. GP, ale na pódiu ještě nestál. Letošní sezóna je jeho nejúspěšnější, zatím byl třikrát čtvrtý.

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP, se staly kořistí Andrey Doviziosa, který všem ujel. Hezký souboj vedli o druhé místo Jorge Lorenzo s Marcem Márquezem. První jmenovaný ale těsně před finišem spadl a dorazil do cíle mimo body. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl navrch Francesco Bagnaia, kterého nikdo neohrozil. Mattia Pasini jezdil dlouho druhý, nakonec postupně podlehl Oliveirovi, Schrötterovi a málem i Mirovi. V sérii nedokončených Velkých cen naopak pokračuje Álex Márquez.

V klánídošlo na začátku k hromadnému pádu pěti pilotů, další pětice si to rozdávala o vítězství. Marco Bezzecchi v předposledním kole havaroval, Gaby Rodrigo ztratil, zbylí jezdci nakonec projeli cílem v pořadí Lorenzo dalla Porta – Jorge Martín – Fabio di Giannantonio. Za Rodrigem se umístil jako pátý Kuba Kornfeil. Znamená to tedy, že druhý domácí závod ovládli ve všech kubaturách Italové.

MotoGP

Nového oficiálního testovacího jezdce má už i Yamaha. Je jím Jonas Folger, který se musel vzdát svého místa v MotoGP u Tech 3 kvůli vleklým zdravotním problémům. Jeho játra už jsou evidentně v pořádku... Doufejme, že ho uvidíme příští rok alespoň jednou, dvakrát na třetím stroji na divokou kartu.

Klání královské kubatury vypsané na 27 okruhů začalo nejlépe pro Jorgeho Lorenza. Za ním se seřadili Jack Miller, Marc Márquez, Andrea Dovizioso Maverick Viñales, Álex Rins a další. „Dovi“ za heft tahal hned zpočátku a brzy stínoval Lorenzu, svého zatím ještě týmového kolegu u Ducati. Márquez se sťukl s Millerem, ale bez újmy pro oba, jen si prohodili místa. Australan vzápětí spadl, následoval jej smolař Xavier Siméon. Dožene Marc dva červenobílé stroje vpředu? Neměl problém, ale neútočil. Naopak svůj den měl „Dovi“, který se ostatním dvěma brzy vzdálil.

Pátý za Rinsem už jezdil Cal Crutchlow a dále jej dokonce předjel, Viñales se propadl. Cal umí, je britským i světovým mistrem supersportů a už vyhrál tři Grand Prix MotoGP. Valentina Rossiho překonal Dani Pedrosa a odsunul jej na osmičku. Časovou penalizaci obdržel Danilo Petrucci, ten však jezdil mimo Top 10. Těsně po polovině klání si to začali spolu rozdávat o druhé místo Márquez s Lorenzem. Odstoupil Stefan Bradl s tovární hondou v barvách HRC, jak jinak, po pádu.

Nevidíme často, aby jezdec MotoGP dostal kolo, ale Christophe Ponsson (Avintia Ducati), náhradník zraněného Tita Rabata byl příliš pomalý. Španělé na druhém a třetím místě začali italského lídra stahovat. Jeho střední slicky ale nevypadaly zničeně. V předposledním okruhu se sklouzl Jorge a daroval 20 bodíků vedoucímu jezdci průběžné klasifikace i poslední místo na stupních vítězů Calu Crutchlowovi. Andrea Dovizioso vyhrál ve stylu velkého mistra.

Moto2

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 25 kol vystřelil nejlépe Francesco Bagnaia před Marcelem Schrötterem a vynikajícím Bradem Binderem. Navrátilec Jesko Raffin, který u SAG Teamu nahradil Alejandra Medinu, musel přesednout na náhradní stroj a vyjet z boxů. Álex Márquez havaroval, kolidoval s Augustem Fernándezem, mladší bratr šampiona Marca a sám bývalý mistr světa Moto3 není v pohodě... Bindera, dalšího exšampiona lehké kategorie brzy předjel Mattia Pasini a Jihoafričan měl co dělat s týmovým kolegou od KTM Oliveirou. Upadl Danny Kent.

Pasini se dostal až za lídra a ostatním odjeli. Skupinu pronásledovatelů tvořili Oliveira, Schrötter, Joan Mir a Brad Binder. Portugalec s Němcem se oddělili, za ně se vyhoupl Jorge Navarro. Luca Marini musel ještě před polovinou závodu odstavit kouřící stroj, což je škoda, protože se nevlastnímu bratrovi Valentina Rossiho poslední dobou daří. Vypadalo to na unikající olej, ale nakonec šlo o defekt. Sam Lowes upadl a vypadalo to na pochroumané zápěstí, po návratu do Moto2 se mu moc nedaří... Iker Lecuona obdržel penalizaci 1,8 s za nebezpečnou jízdu po startu.

Dvojice Oliveira – Schrötter dojela Pasiniho a Miguel si hned na Mattiu vyšlápl. Několikrát si vyměnili pořadí, pak už měl Portugalec navrch. Za nimi se Navarro propadl na šesté místo, musel kvůli nedodržování limitů trati. Stefano Manzi s Romanem Fenatim bojovali těsně za body tak urputně, až se vyšťouchli z dráhy. První z nich vzápětí upadl. Fenati svému soupeři dokonce zatáhl za brzdovou páčku, dostal za to poprávu černou vlajku, tohle je nesportovní chování. Marcel Schrötter se dostal na třetí příčku před Pasiniho! Dočká se konečně možná i stříbra? „Pecco“ Bagnaia byl suverénní, na toho nikdo neměl a také vyhrál...

Navarro pokračoval važ za Brada Bindera, solidně jeli naopak Lorenzo Baldassarri (šestý) a Fabio Quartararo, pravda, umějí i mnohem víc. Schrötter to ještě v posledním okruhu zkusil na Oliveiru, ale snahu přehnal a soupeř jej předjel zpět. První pódium v kariéře však slaví zaslouženě! Do cíle už se nezměnilo nic, Mattia Pasini ubránilpřed dotírajícím Mirem...

VC San Marina Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 41:02,106 min 2. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +3,108 s 3. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +4,094 s 4. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +6,230 s 5. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS +6,728 s 6. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 +9,470 s 7. Fabio Quartararo Speed Up + Ego Speed Up Racing +12,068 s 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +12,134 s 9. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +17,425 s 10. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP +21,986 s

Moto3

Na startu chyběl Philipp Öttl, který absolvoval při včerejší kvalifikaci těžký pád, z něhož vyvázl s otřesem mozku. Nehodu si vůbec nepamatoval, i když hned po ní mluvil v boxu s týmem. Nenastoupil už do ranního warm upu, lékaři mu nepovolili ani účast v závodě. Větší štěstí měl Kazuki Masaki, který rovněž havaroval a skončil ve zdravotním středisku, ale ten je v pořádku.

Vedení v závodě, který byl vypsán na 23 okruhů se po zhasnutí červených světel ujal Gaby Rodrigo, ale o vedení se musel prát s Fabiem di Giannantoniem. Na třetí a později druhé místo se brzy dostal Marco Bezzecchi, vpředu jezdili i Jaume Masiá, Lorenzo dalla Porta, Jorge Martín... Ne úplně pomalý Kevin Zannoni na italském stroji TM bohužel brzy skončil. Následoval divoký hromadný pád pěti jezdců (Masiá, Bulega, Bastianini, Sasaki, Canet).způsobil Masiá... Poslední dva putovali k lékařům.

V čele zbyla tedy jiná pětice: Bezzecchi, dalla Porta (ten hodně vystrkoval drápky), Rodrigo, Martín a „Diggia“, ten ztratil kontakt a několik kol jezdil sám, ale pak se zase dotáhl zpět. Druhou grupu vodil šestý Kuba Kornfeil, jeho ztráta byla už ale značná, postupně až skoro šestisekundová. Havaroval John McPhee. Závod se po drsném úvodu uklidnil, bez šance na triumf ale nebyl nikdo z Top 5 i přes drobné chybky. Jorge Martín a Marco Bezzecchi přece bojují o titul mistra světa. Jenomže chvíli vedete a najednou jste na chvostu první skupiny – a přesně tak to dnes v Moto3 vypadalo, mladíci si nedarovali ani centimetr a občas se i dotkli!

Z dvanácté příčky se po pádu odporoučel Tatsuki Suzuki. Tři kola před cílem udělal chybku di Giannantonio, všechny podjel, ale rychlý až příliš a musel mohutně brzdit, což jej vyneslo. Stačilo však pár zatáček a své čtyři soupeře znovu dohnal. Těsně před nájezdem do posledního okruhu spadl po highsideru Bezzecchi! Čtvrtý Rodrigo už neměl šanci. Rozhodovalo se až na čáře, úspěšnější byl dalla Porta, vyhrál svou první GP v životě. Do čela šampionátu se ale dostal Martín.