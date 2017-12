Motor v zimním období: Nechat běžet na volnoběh, nebo se hned rozjet?

Jaká je teplotní bilance motoru po studeném startu při nízké teplotě okolí, nejlépe ukazuje přiložené video. Motor Subaru Crosstrek z roku 2016 (u nás se neprodává) byl spouštěn při teplotě okolí mínus 5,8 stupňů . Po nastartování je navozen režim studeného startu se zvýšenými volnoběžnými otáčkami, v tomto případě 1800 za minutu.

Po uběhnutí pěti minut a 20 sekund dosahuje teplota chladicí kapaliny 50 stupňů. Teprve při dalším zvýšení teploty „vody“ na přibližně 60 stupňů dojde k postupnému snižování volnoběžných otáček až na 800 za minutu.

Olej podle oblasti

Chladicí kapalina se tedy ohřívá rychle, ale co motorový olej ? Po sedmi minutách běhu motoru ve volnoběhu má jeho olejový čistič teplotu pouhých 36 stupňů.

Obecně vzato při nízké teplotě se olej obtížněji dostává k mazacím místům motoru, neboť je jakoby hustší (má vyšší viskositu) než při vyšší teplotě. Samozřejmě velmi záleží na oleji samotném, konkrétně na tom, jakou splňuje normu SAE. Ta udává viskozitní třídu motorového oleje, přičemž číslice ve spojení s písmenem „W“ udává v podstatě „čerpatelnost“ oleje při určité nízké teplotě. U olejů s 0W-x je tato teplota mínus 40 stupňů, naopak u 10W-x je to už mínus 30 stupňů.

Automobilky proto uvádějí normu SAE pro konkrétní motor v závislosti na prostředí, v němž bude vozidlo pravděpodobně trávit většinu času. V servisním plánu se tak rozlišuje určení auta například pro severské země, kde bude použit olej SAE 0W-x stejně jako pro jižní státy Evropy. Tady se naopak lépe uplatní olej 10W-x.

Nechat běžet, nebo hned vyjet?

Jak se ale chovat k motoru vozu po prvním studeném startu? Máte se hned po jeho nastartování rozjet, nebo je lepší nechat motor chvíli běžet na volnoběh? V tomto se návyky řidičů až překvapivě různí. Schválně jsme zkusili pročíst návody k obsluze vozidel. Ne u všech je tato kapitola rozebírána, avšak někteří výrobci se tomuto také, byť stručně věnují.

Automobilky obecně doporučují po nastartování studeného motoru hned vyjet. A tedy nenechávat motor příliš dlouho běžet ve volnoběžných otáčkách. Studený olej obtížněji „teče“ mazací soustavou motoru, neboť má, jak už víme, vyšší viskozitu. Navíc při volnoběžných otáčkách generuje olejové čerpadlo nižší tlak oleje než při jejich zvýšení, vzhledem k tomu, že je poháněno od klikového hřídele. Při volnoběhu tak studený olej jen pomalu teče mazacími kanály motoru, neboť je studený a v mazacím systému je relativně nízký tlak.

Motor se brání sám

Pro motor auta je mnohem důležitější chování jeho řidiče po rozjezdu. Hlavní zásadou je studený motor po startu příliš nevytáčet a současně ani jej moc nezatěžovat. To znamená pedál plynu ovládat citlivě a vyvarovat se jeho prudšího stlačování. Některá auta dokonce svůj motor chrání před nešetrným řidičem. Třeba mercedesy AMG mají v případě, že má motorový olej teplotu do 20 stupňů, omezeny otáčky motoru. Mimochodem, toto měly také starší vozy Lexus se samočinnou převodovkou. Jiná auta zase řidiče světelnými diodami upozorňují, do jakých otáček smí motor maximálně vytáčet při aktuální teplotě oleje. Příkladem je starší BMW M5 z řady E39.

Jak je zřejmé z úvodu textu, olej v motoru se ohřívá mnohem pomaleji než chladicí kapalina. V praxi tak sice již „voda“ může být ohřátá na provozní teplotu, avšak olej může být ještě veskrze studený. A teploměr oleje, podle něhož by se mohl vnímavější řidič řídit, moderní auta mají spíše výjimečně. Kromě některých modelů skupiny VW, u nichž si lze teplotu oleje vyvolat v menu multifunkčního ukazatele, jsem se s ním setkal v novém Opelu Insignia a dále třeba v Peugeotu 508

Bohužel u celé řady aut chybí i prostý teploměr chladicí kapaliny, který stále častěji supluje kontrolka ohřívání motoru se symbolem „modrého teploměru“. Problém je, že ta se ne vždy zhasíná až mezi 90 a 98 stupni, ale klidně už při šedesáti.