Mototechna Classic: Pro veterány do AAA Auto!  

Značka Mototechna, která je součástí autocentra AAA Auto, je na trhu již několik let. Jejím cílem je zejména prodej převážně zánovních a předváděcích automobilů všech značek, na které se ještě vztahuje tovární záruka. V její nabídce lze ovšem najít také luxusní automobily prémiových značek.

Trabant v Austrálii

Nová značka Mototechna Classic se bude zaměřovat na prodej veteránů, youngtimerů a obecně zajímavých ojetin s malým kilometrovým nájezdem, které mají jistý potenciál zhodnocení vložených finančních prostředků do budoucna.

Jak to vlastně celé vzniklo? Bývalý majitel AAA Auto, Australan Anthony Denny, se po 24 letech strávených v Česku vrátil do rodné země na jižní polokouli. Prodejem AAA Auto vydělal spoustu peněz, které investoval mimo jiné do svého automobilového muzea Gosford Classic Car Museum.

„Aby bylo nové automobilové muzeum v Austrálii skutečně světové, bylo zapotřebí jej obohatit také o auta ze zemí bývalého východního bloku, neboli RVHP,“ sdělil nám Jindřich Topol, regionální manažer výkupnu AAA Auto. „Za tímto účelem jsme tudíž sháněli asi 30 až 40 socialistických aut, které se následně dopravily do Austrálie,“ dodává Topol. A právě tato akce odstartovala budování značky Mototechna Classic.

Cílem nové značky při AAA Auto je stálá nabídka přibližně padesáti automobilů, což by chtěla Mototechna Classic realizovat do konce tohoto roku. Za účelem jejich nákupu byl zatím vyškolen jeden výkupčí v pražské pobočce, ovšem do budoucna se počítá se specializovaným technikem výkupu v každém regionu.

Kupování veteránů a youngtimerů má své specifika a tedy se dost liší od vykupování běžných ojetin. Zatímco ojetých aut vykoupí AAA Auto zhruba 1 auto ze dvou až tří nabízených, u veteránů a youngtimerů je tento nepoměr mnohem výraznější. Při koupi je tak odmítnuto zhruba devět z deseti nabízených vozů. Důvodů je více, asi nejčastějšími jsou technický stav a dále mnohdy až příliš vysoká částka, na níž si prodávající své staré auto cení.

Klasická auta a youngtimery jsou ovšem dnes nesmírně vyhledávanou skupinou aut. Pro mnohé představují lásku z dětství, tehdy nedostupnou, nebo naopak auta, kterými je vozili rodiče v dětském věku. Jiným zase umožňují únik z dnešní uniformity světa, kdy se auta podobají jak vejce vejci, navíc stále častěji postrádají duši či charakter, chcete-li . Různé hybridy či auta s malými přeplňovanými tříválci možná splňují náročné emisní normy, ale jejich řízení je mnohdy asi stejně zábavné jako jízda tramvají. Jen si při tom nemůžete číst…

Miliony mít nemusíte

Mnozí lidé si dodnes myslí, že nákup veterána či youngtimeru znamená mít k dispozici obrovskou sumu peněz. Ano, tato auta skutečně rok od roku získávají na hodnotě. Dle vyjádření zástupců Mototechny Classic je roční zhodnocení takového vozu průměrně 10 až 12 procent. Avšak toto platí i o nepoměrně levnějších automobilech, na něž dnes dosáhne i člověk s lehce nadprůměrnými příjmy.

Aby si mohl v Mototechně Classic vybrat opravdu každý zájemce o veterána či youngtimera, budou nabízené vozy rozděleny do čtyř kategorií. V nabídce tak bude například Trabant 601, ale taky třeba Ferrari Testarossa.

První kategorií jsou exkluzivní a tedy i patřičně drahá auta prémiových značek, například Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW či Mercedes-Benz. Jejich cena je zpravidla vyšší než jeden milion korun, ovšem nabízená hodnota tomu samozřejmě odpovídá.

Druhou skupinu představují auta z americké produkce ze 60. a 70. let. Sem patří například Fordy Mustang, Corvette, ale samozřejmě i jiná auta z americké produkce, například v současné době nabízené Fordy Thunderbird z roku 1967 či Ranchero z roku 1972, oba za 450.000 korun. Tedy auta za ceny kolem půl milionu korun. Kupující u amerických aut oceňují zejména určitou jednoduchost a také dostupné díly z USA. Díky tomu lze tyto vozy udržovat s relativně přijatelnými náklady.

Třetí skupinou jsou veterány a youngtimery ze zemí bývalé RVHP. Tato auta lze ve velmi dobrém stavu pořídit za částky už od 50.000 korun, ale jsou samozřejmě výjimky. Třeba Tatra 603 dnes stojí klidně kolem dvou milionů korun. Drahá je také Škoda 110 R. Mototechna Classic udává, že zatímco v roce 2013 byla obvyklá cena tohoto československého kupé 150.000 korun, v letošním roce dosahuje částky už 250.000 korun. Tedy za pět let narostla o sto tisíc korun!

Poslední kategorii představují vozy, které mají potenciál stát se do budoucna veteránem či youngtimerem. Sem lze zařadit například Škodu Favorit, ale také třeba první generaci novodobé Škody Octavia s velmi malým kilometrovým proběhem. A dále sem patří sice na první pohled málo ceněná auta, ovšem po slavném majiteli, což jejich hodnotu i několikanásobně zvyšuje (Mototechna Classic udává i desetinásobně). Příkladem je sedan Lancia Kappa po prezidentu Václavu Havlovi.

Má to svá specifika

Prodej veteránů a youngtimerů vyžaduje poněkud odlišný přístup, než prodej ojetin. Zatímco ty se prodají v AAA Auto zpravidla do 40 dnů, veterán či youngtimer může na svého majitele čekat i rok. Výhodou je, že cena vozu se nesnižuje, na druhou stranu to chce trpělivost při prodeji. Můžete mít třeba krásný původní VAZ 2101 za 90.000 korun, jenže na něj zrovna není za danou částku žádný kupec.

Mototechna Classic se zatím bude zaměřovat primárně na nákup vozidel v co možná nejlepším technickém i optickém stavu. O renovacích se v tuto chvíli neuvažuje, také proto, že se zpravidla jedná o časově velmi náročný úkol. Do budoucna to však zástupci Mototechny Classic nevylučují. Tak uvidíme, jak to nakonec bude.