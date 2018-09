Mototechna letos zvýšila prodej o 29 procent na 8000 aut  

Prodejce zánovních aut Mototechna letos do srpna zvýšil prodej v ČR a na Slovensku o 29 procent na 8000 vozů. Celkově za šest let fungovaní ve skupině AAA Auto prodala 48.000 aut. Uvedli to zástupci AAA na tiskové konferenci.

Průměrná cena automobilu prodaného v Mototechně je 416.000 Kč, což je o 9000 víc než loni, a nejčastěji jde o modely Škoda Fabia či Rapid a Hyundai i30. Nejžádanější automobily jsou ve variantě hatchback, s benzinovým motorem, s manuální převodovkou a v bílé barvě, uvedla společnost. Letos chce Mototechna dosáhnout 12.000 prodaných aut, což by představovalo překročení 51.000 prodaných aut za celou dobu fungování firmy. Nejmladší novinkou firmy spuštěnou v tomto roce je značka Mototechna Drive, která se orientuje na pronájem nových vozů. Nabízí je za nájemné od 5000 korun měsíčně. Mototechna Classic: Pro veterány do AAA Auto! Značka Mototechna Classic pro prodej investičních vozů, která funguje od letošního března, prodala například Lancii Kappa pro prezidentu Václavu Havlovi , Ford Mustang ze šedesátých let, pickup Ford Ranchero z roku 1972 i několik veteránů z éry socialismu. Aktuálně nejdražším vozem v nabídce je s cenou 8,5 milionu korun Jaguar XK120 z roku 1949. Mototechna také pro celou skupinu AAA testuje novinky z inovační laboratoře AuresLab, která svou činnost zahájila letos v lednu a zastřešuje a zavádí inovace skupiny do praxe. Celá síť AAA Auto ročně zobchoduje přes 75.000 vozů v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.