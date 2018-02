Nadáváte na D1? Ani v Německu to s dálnicemi není růžové, jedna se dokonce propadla!

Propad dálnice A20 řeší úřady nedaleko obce Tribsees ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko na severu Německa. Nešlo přitom o jednorázovou událost, kráter se totiž postupně začíná zvětšovat.

Nejprve byla kvůli propadu uzavřena dálnice ve směru na Rostock, o pár týdnů později už se trable nevyhnuly ani pruhům směrem na Štětín. Stát tak nakonec zůstal jen úzký středový pruh.

Němci nyní oslovují evropské společnosti, které by mohly dálnici opravit. Čas na to mají do 22. února, v létě už chtějí mít jasno a pustit se do práce. Předpokládaný termín dokončení je však až v roce 2021, do té doby musí motoristé využít přilehlých objížděk.

Podle všeho může za tyto trable nedostatečně zanalyzovaná půda pod dálnicí. Aby se něco podobného neopakovalo, vznikne tu nově pevnější mostní konstrukce, jež bude zakotvena v hloubce 20 metrů.

I když jsou podobné případy ojedinělé, ve světě se dějí. Připomeňme třeba pět let staré drama, které se odehrálo nedaleko mexického města Salsipuedes. Zde se jen pár dní po rozsáhlém zemětřesení taktéž propadl kus dálnice, naštěstí se to obešlo bez ztráty na životech.