Nadměrný kouř z výfuku: Poznáte závadu motoru podle jeho barvy?

Pokud motor auta nadměrně kouří po studeném startu, jedná se o normální jev. Důvodem je voda, zkondenzovaná ve výfuku, která se v něm nahromadila po delším stání auta. Po krátké chvíli by ovšem měla nadměrná kouřivost ustat. Pokud se tak nestane, může to ukazovat na problém. Ale na jaký? To do jisté míry může ukazovat zabarvení kouře. Jinou závadu obyčejně signalizuje, bílý kouř, jinou modrý a jinou zase černý. Samozřejmě záleží na konkrétním případu daného vozidla.

Převládající bílá barva

Pokud se z výfuku line kouř o převažující bílé barvě, obecně vzato to může signalizovat průnik chladicí kapaliny do výfuku. Pokud by tomu skutečně tak bylo, docházelo by k jejímu úbytku. Chladící kapalina do výfuku nejčastěji pronikne skrz poškozené těsnění hlavy válců, v horším případě skrz prasklou hlavu.

Většinou se tak děje přes spalovací prostor, do něhož chladící kapalina proniká a kde je spalována a následně výfukem odváděna ven. Obecně vzato pronikání chladící kapaliny do válců motoru může vyústit až v poškození ojnic, tedy pokud se sem voda dostává ve větším množství.

Chladící kapalina se ovšem může do výfuku dostávat také skrz porézní chladič spalin na systému recirkulace EGR. Nebo u moderních motorů v případě poškození chlazených výfukových svodů, které jsou vedeny v hlavě válců a mají udržovat teplotu spalin na takové hodnotě, aby nebylo nutné dodatečně při zatížení a vyšších otáčkách motoru ochlazovat primární katalyzátor dávkou benzínu. Tohle dobře znají majitelé vozů VW/Škoda s motorem HTP, který takto katalyzátor ochlazovat musel. A tím samozřejmě skokově rostla spotřeba paliva.

Převládající modrá barva

Zejména u starých automobilů s astronomickým kilometrovým nájezdem si nelze nevšimnout namodralého kouře linoucího se z výfuku. Zjednodušeně řečeno, pokud u kouře převládá modrá barva, pravděpodobně dochází ke spalování motorového oleje. Obecně vzato každý motor určité množství oleje spotřebovává. Automobilky navíc mají v návodech k obsluze mnohdy psáno, že spotřeba oleje může být až jeden litr na 1.000 km. V praxi je samozřejmě nepřijatelné, aby motor konzumoval takové množství oleje.

Pokud motor spotřebovává rozumné množství oleje, řekněme jeden litr na 5.000 až 10.000 km, pak toto modré zbarvení kouře patrně nezpůsobí. V případě, že motor modře kouří, je spotřeba oleje citelně vyšší. Olej do spalovacího prostoru může pronikat více způsoby. Například vinou výše zmíněného poškozeného těsnění hlavy válců.

U současných přeplňovaných motorů spotřebu oleje podporuje opotřebený ložiskový uzel turbodmychadla. Dále se olej do válců dostává přes ztvrdlé simerinky ventilových vodítek a samozřejmě přes pístní kroužky, případně vinou opotřebení válců.

Nadměrná spotřeba oleje může vyústit v zadření motoru, pokud spotřebuje všechnu svoji náplň. I pokud se tak nestane, hrozí zanášení například katalyzátoru mastnými olejovými úsadami. Katalyzátor se stává stále méně průchozí, což se projeví na výkonu motoru. V extrémním případě, například při výpadku zapalování na jednom válci, hrozí požár vozidla, neboť dopalující se benzin ve výfuku nadměrně zvyšuje teplotu katalyzátoru, kde mohou mastné úsady vzplanout. Toto samozřejmě nehrozí u moderních motorů, kde umí řídicí jednotka „nepálícího“ válce odpojit jeho vstřikovací ventil.

Převládající černá barva

Výrazně černě kouřila zejména stará nákladní auta. Převládající černá barva v kouři se vždy pojila se vznětovými motory. Zpravidla k ní dochází při závadě na palivovém systému. Například špatně těsnící či rozprašující jehla trysky některého ze vstřikovačů. Případně za tím stojí vyšší dávka nafty, než je žádoucí, což bývá mimo jiné častým projevem špatně provedeného chiptuningu. Příčinou černého kouře u vznětového motoru je fakt, že nafta ve válci všechna neshoří.

Černý kouř obsahuje velké procento pevných látek-sazí. Ty jsou dnes skloňovány v souvislosti s filtry pevných částic. Pokud má vznětový motor fungující částicový filtr, černě kouřit by vůbec neměl.

Nadměrný černý dým z výfuku je ale ve skutečnosti možná méně škodlivý než ten neviditelný. Tvoří jej totiž velké molekuly sazí, které zpravidla zachytí sliznice člověka, a tudíž se nedostanou do plicních laloků a krve. Mnohem více nebezpečné jsou menší molekuly sazí, které nejsou na první pohled vidět v podobě kouře, ale jež páchají na organismech mnohem větší škody.

Video