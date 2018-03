Vybrali jsme nejlepší aplikace pro řidiče: Tyto vám pomůžou!  

Záchranka

Tento program doporučujeme nainstalovat každému – i neřidičům. Po rychlé registraci po instalaci totiž v případě nouze umí zprostředkovat okamžité spojení se záchrannou službou . Největším kladem je, že operátor díky polohovým službám rovnou uvidí, kde se nehoda udála. Bonusem jsou podrobné návody popisující postup první pomoci. Doporučujeme prostudovat!

Waze

O staré známé navigaci Waze už jsme psali. Její výhody zůstávají – málokdo umí tak pružně reagovat na problémy, upozorňovat na nebezpečí a dodržovat očekávaný čas příjezdu. Komunitní princip sdílení informací zkrátka funguje. Skupina uživatelů už je ale tak široká, že třeba v USA musí omezovat objížďky, které Waze vymýšlí.

Zaparkuju.cz

Konečně! Na tuto aplikaci jsme čekali jako na smilování. Nabízí totiž logické a funkční řešení pro řidiče parkující v pražských zónách. Aplikace snadno najde místo stání, následně není problém prokliknout se na platební portál pražského magistrátu. Tam jednou vyplníte údaje o vozidle, ověříte kreditní kartu nebo CCS, a pak zaplatíte. Zpočátku to zabere několik minut, při opakovaných použitích už však jde vše hladce. Aplikace navíc poradí i s blízkým parkováním mimo zóny.

Mapy.cz

Pokud budete hledat stání mimo hlavní město, je dobrým pomocníkem aplikace Mapy.cz . Ta dále nabízí asi nejpodrobnější mapové pokrytí v ČR, které poslouží i při turistice nebo cyklistice. Podklady navíc můžete uložit do paměti telefonu. Novinkou je navigace s hlasy moderátorů Janka Rubeše a Koko.

PHM & náklady

Proč chodit za kováříčkem, když můžete za kovářem – říká známé přísloví. Programů sledujících ceny pohonných hmot funguje na komunitní bázi několik. Nejkomplexnější, a navíc ověřenou aplikaci nabízí však jen karetní operátor CCS. Vyhledávat lze na mapě, ale i podél trasy. Firemním zákazníkům navíc program ukáže speciální slevové akce.

Google Mapy

Výchozí mapová aplikace telefonů se systémem Android prakticky nemá větších chyb. Většinou pracuje precizně, umí se vyhnout dopravní problémům, zná kdeco a její navigace mluví česky. Před časem navíc poskytla možnost stažení map – i když pouze omezené oblasti. Škoda že softwarový gigant zatím v ČR nenabízí aplikaci Auto, která dále výrazně zjednodušuje ovládání pomocí hlasových pokynů.

DailyRoads Voyager

Pokud chcete mobil využít i jako černou skříňku, jsou DailyRoads asi nejlepší volbou. Ovládání aplikace, která ve smyčce nahrává obraz před vozidlem, je velmi intuitivní. Po letech ladění se zdá, že se vývojářům konečně podařilo dosáhnout kýžené stability. Přesto raději prověřte, jestli správně pracuje i na vašem zařízení.

Dynavix

Bezplatnou navigaci nabízí také český Dynavix . Ano – jde o společnost, jež se kdysi proslavila vtipnými hlášeními herce Pavla Lišky. Navíc v prémiové verzi za slušných 139 Kč nabídne mapy uložené v paměti telefonu. Nás zaujala unikátními upozorněními na nebezpečná místa a úseky vytipované Policií ČR. Snadno se dostanete rovněž ke kamerám ŘSD. Trasy pak operují s dopravními omezeními i intenzitou. V aplikaci naleznete také přehled nejběžnějších zákonů.

iKiosek

Co by to bylo za výčet aplikací, kdyby v něm chyběl Svět motorů? Ano, i naše periodikum můžete studovat třeba na displeji tabletu – a to včetně speciálů! Vše pořídíte se značnou slevou. Třeba roční předplatné stojí pouhých 699 korun. Po spuštění v nastavení přepněte výběr země na Českou republiku a pak už nás snadno vyhledáte zadáním názvu. Prohlížení můžete vyzkoušet dokonce zdarma!

Carolina

Vhod může přijít i aplikace společnosti Cebia . Využití nalezne nejen při nákupu vozu, ale i jeho provozu. Po zadání čísla VIN si lze snadno prověřit výbavu i rok výroby. Vítaným bonusem je možnost nechat si společností vůz ocenit – zadarmo takto ohodnotíte pět aut. Aplikace též nabízí upozornění na propadlou technickou, servis nebo placení povinného ručení. Dále poskytne například rady, jak si počínat při nehodě, vyhledávání servisů nebo kontakt na podporu automobilky.

Dopravniinfo.cz

Nejkomplexnější nabídku dopravních informací v ČR nabízí aplikace Ředitelství silnic a dálnic . Najdete tam detailně všechny uzavírky, ale dokonce i zprávy o počasí, stav provozu na dálniční síti nebo záznam z dálničních kamer. Třeba v případě kalamity je tohle skvělý pomocník!

Další doporučitelné aplikace

Prakticky všechny pojišťovny dnes mají rozličné aplikace. Doporučujeme stáhnout si je od té vaší konkrétní! Zjednoduší komunikaci v případě pojistné události, navíc většinou nabízejí řadu užitečných rad a tipů třeba při cestách do zahraničí.

Konektivita je slovo donekonečna omílané ve spojitosti s novými auty. Jistě víte, že většina vozidel dnes hovoří s telefony. Ty na dálku prozradí, kde právě stojí, kolik paliva mají v nádrži nebo zdali nehlásí nějakou chybu. Každá značka využívá vlastní řešení. V budoucnu se je chystáme podrobně prozkoumat.

Chytrá zařízení se hodí i pro diagnostické úkony. Budete k tomu však potřebovat konektor OBD připojitelný přes bluetooth. Pak už se můžete přes různé bezplatné, ale i placené aplikace dostat k řadě zajímavých údajů.

Pozor na ně!

Při stahování neověřené aplikace vždy prostudujte komentáře uživatelů, kteří již program vyzkoušeli. Dále se zaměřte na vyžadovaná oprávnění. Stažení některých programů by se totiž mohlo prodražit. „Škodlivá aplikace nejčastěji krade citlivé informace, tedy hesla nebo přehled vašich zájmů. Objevují se rovněž programy odesílající prémiové SMS na draze zpoplatněná čísla,“ upozornili jsme už před časem. Takovou aplikaci většinou na první pohled nepoznáte, pokud tedy nepoužíváte v mobilu antivirový program. Jistotou by měly být aplikace označené Google Play Protect. U produktů Apple podobné problémy nehrozí.