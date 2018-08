Nejlepší přístup k zákazníkům má Audi, Tesla tápe, říká studie

Společnost Pied Piper Management Company se zaměřila na spokojenost zákazníků v jednotlivých showroomech automobilek v průběhu loňského roku. Celkem bylo do hodnocení spokojenosti zapojeno 34 značek a cílem je zjištění, kde se o potenciálního kupce postarají nejlépe. Ať už co do pomoci s výběrem modelu, motorizace či samotným uzavřením obchodu.

To celé se jmenuje Pied Piper Prospect Satisfaction Index a ve finále studie kalkuluje s daty z 3466 obchodních zastoupení napříč celými Spojenými státy. Tvůrci průzkumu používají tzv. Pied Piper PSI process, jenž zahrnuje kupříkladu mystery shopping, během kterého lidé předstírají zájem o koupi produktu, byť jde jen o nastrčené jedince.

A teď k jednotlivým značkám: z více než třiceti účastníků se nejvýše umístilo Audi. Studie říká, že prodejci čtyř kruhů přistupují k zákazníkům nejzodpovědněji. Ptají se na to, jak a kdy bude vozidlo používáno a následně pomohou vybrat ideální model. Posléze jsou návštěvníkům showroomu prezentovány jednotlivé výhody toho kterého auta, aby se v nabídce značky zákazník maximálně orientoval.

Společnost z Ingolstadtu následuje v žebříčku japonské duo: druhý Lexus a třetí Toyota. Za nimi se umístil Mercedes-Benz a pětku nejlepších uzavírá Infiniti. Pokud se zaměříme na meziroční zlepšení, nejvíce se dařilo Audi, Jeepu a GMC. Naopak nejvíce si pohoršila Tesla, Porsche a Infiniti.

Automobilka Elona Muska navíc v žebříčku skončila poslední, stejně jako v roce loňském. Když se zástupci z Business Insideru ptali Tesly na názor, zástupce společnosti je odkázal na starší tweet šéfa značky:uvedl Musk.

V jednom z dalších rozhovorů to vysvětlil podrobněji:řekl Musk, jehož automobilka sází spíše na prodej automobilů prostřednictvím oficiálních internetových stránek.